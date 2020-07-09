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Formula 1 / Son dakika

Galeri: Verstappen'in yeni kask tasarımı

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Galeri: Verstappen'in yeni kask tasarımı
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 12:38

Max Verstappen, bu hafta sonu yeni bir kask tasarımına sahip olacak.

Hollandalı pilot Max Verstappen, bu hafta sonu yeni bir kask tasarımıyla mücadele edeceğini doğruladı.

Perşembe günü yeni kaskını tanıtan Verstappen'in beyaz, mavi ve Red Bull'un renklerini kullandığı görüldü.

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Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
1/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
2/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
3/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
4/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
5/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
6/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
7/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing

Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
8/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Editör Kemal Şengül

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