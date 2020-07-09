Galeri: Verstappen'in yeni kask tasarımı
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Max Verstappen, bu hafta sonu yeni bir kask tasarımına sahip olacak.
Hollandalı pilot Max Verstappen, bu hafta sonu yeni bir kask tasarımıyla mücadele edeceğini doğruladı.
Perşembe günü yeni kaskını tanıtan Verstappen'in beyaz, mavi ve Red Bull'un renklerini kullandığı görüldü.
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Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
2/8
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
3/8
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
5/8
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask tasarımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: Verstappen'in yeni kask tasarımı
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