Galeri: Verstappen'in şampiyonluk kutlaması

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship 1 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship 2 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship 3 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory 4 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory 5 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory 6 / 58 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship 7 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 8 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 9 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 10 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 11 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 12 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 13 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 14 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 15 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 16 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 17 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 18 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 19 / 58 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, the Red Bull team 20 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team 21 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team 22 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team 23 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team 24 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team 25 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team 26 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team 27 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 28 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 29 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 30 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 31 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 32 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 33 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 34 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 35 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 36 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 37 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 38 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 39 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 40 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 41 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 42 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 43 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 44 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 45 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing 46 / 58 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate World Championship victory 47 / 58 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team 48 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team 49 / 58 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 50 / 58 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 51 / 58 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 52 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 53 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 54 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 55 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 56 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team 57 / 58 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images