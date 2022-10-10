Galeri: Verstappen'in şampiyonluk kutlaması

Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü

Çifte şampiyon Max Verstappen, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerini geliştirmek için bir adım atması gerektiğini düşünüyor ve yardım etmek için gönüllü olduğunu da ekliyor.