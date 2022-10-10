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Formula 1 / Japonya GP Galeri

Galeri: Verstappen'in şampiyonluk kutlaması

Max Verstappen, kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kıyasıya kutladı.

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, Editör
Galeri: Verstappen'in şampiyonluk kutlaması
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Hollandalı pilot, Japonya GP'yi kazandı ve kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Bu, yarıştan sonra Red Bull takımı tarafından kıyasıya kutlandı.

İşte o kutlamalardan görüntüler:

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
1/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
2/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
3/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory
4/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory
5/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate World Championship victory
6/58

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after securing the 2022 F1 World championship
7/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
8/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
9/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
10/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
11/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
12/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
13/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
14/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
15/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
16/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
17/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
18/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
19/58

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, the Red Bull team
20/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
21/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
22/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
23/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
24/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
25/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
26/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with the Red Bull team
27/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
28/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
29/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
30/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
31/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
32/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
33/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
34/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
35/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
36/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
37/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
38/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
39/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
40/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
41/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
42/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
43/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
44/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
45/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
46/58

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate World Championship victory
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate World Championship victory
47/58

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team
48/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team
49/58

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
50/58

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
51/58

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
52/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
53/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
54/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
55/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
56/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with his team
57/58

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate World Championship victory
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate World Championship victory
58/58

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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