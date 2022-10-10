Galeri: Verstappen'in şampiyonluk kutlaması
Max Verstappen, kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kıyasıya kutladı.
Hollandalı pilot, Japonya GP'yi kazandı ve kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Bu, yarıştan sonra Red Bull takımı tarafından kıyasıya kutlandı.
İşte o kutlamalardan görüntüler:
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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