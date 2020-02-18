Galeri ve video: Haas VF-20 ilk kez pistte

Haas, reklam çekimi kapsamında pazartesi günü Barcelona'da piste çıkmış ve gün boyunca aracı Romain Grosjean sürmüştü.

Reklam çekiminin ardından Haas çok fazla görüntü yayınlamamıştı ancak bugün yeni fotoğraflar ve video klip yayınlandı.

Fotoğraflara aşağıdan, videoya ise yukarıdan ulaşabilirsiniz.