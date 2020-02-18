Galeri ve video: Haas VF-20 ilk kez pistte
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Haas, Romain Grosjean'la tamamladığı Shakedown'a dair yeni fotoğraflar ve video klip yayınladı.
Haas, reklam çekimi kapsamında pazartesi günü Barcelona'da piste çıkmış ve gün boyunca aracı Romain Grosjean sürmüştü.
Reklam çekiminin ardından Haas çok fazla görüntü yayınlamamıştı ancak bugün yeni fotoğraflar ve video klip yayınlandı.
Fotoğraflara aşağıdan, videoya ise yukarıdan ulaşabilirsiniz.
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Liste
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
1/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
2/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
3/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
4/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, and Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20
5/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
6/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
7/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
8/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
9/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
10/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20
11/11
Fotoğraf: Haas F1 Team
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Haas VF-20 çekim günü
|Lokasyon
|Barcelona-Catalunya Yarış pisti
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Jose Carlos de Celis
Galeri ve video: Haas VF-20 ilk kez pistte
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
23 gün
|Seans
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