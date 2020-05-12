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Formula 1 / Galeri

Galeri: Sebastian Vettel'in Ferrari'deki 14 galibiyeti

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Galeri: Sebastian Vettel'in Ferrari'deki 14 galibiyeti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 May 2020 14:39

Sebastian Vettel sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını açıklarken, biz de sizler için İtalyan takımla elde ettiği 14 galibiyeti derledik.

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2015 Malezya GP: İkinci başladı ve kazandı

2015 Malezya GP: İkinci başladı ve kazandı
1/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2015 Macaristan GP: Üçüncü başladı ve kazandı

2015 Macaristan GP: Üçüncü başladı ve kazandı
2/14

Fotoğraf: XPB Images

2015 Singapur GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı

2015 Singapur GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı
3/14

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2017 Avustralya GP: İkinci başladı ve kazandı

2017 Avustralya GP: İkinci başladı ve kazandı
4/14

Fotoğraf: LAT Images

2017 Bahreyn GP: Üçüncü başladı ve kazandı

2017 Bahreyn GP: Üçüncü başladı ve kazandı
5/14

Fotoğraf: LAT Images

2017 Monako GP: İkinci başladı ve kazandı

2017 Monako GP: İkinci başladı ve kazandı
6/14

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

2017 Macaristan GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı

2017 Macaristan GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı
7/14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2017 Brezilya GP: İkinci başladı ve kazandı

2017 Brezilya GP: İkinci başladı ve kazandı
8/14

Fotoğraf: Sutton Images

2018 Avustralya GP: Üçüncü başladı ve kazandı

2018 Avustralya GP: Üçüncü başladı ve kazandı
9/14

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

2018 Bahreyn GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı

2018 Bahreyn GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı
10/14

Fotoğraf: Sutton Images

2018 Kanada GP: Pole pozisyoundan başladı ve kazandı

2018 Kanada GP: Pole pozisyoundan başladı ve kazandı
11/14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2018 Britanya GP: İkinci sıradan başladı ve kazandı

2018 Britanya GP: İkinci sıradan başladı ve kazandı
12/14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2018 Belçika GP: İkinci sıradan başladı ve kazandı

2018 Belçika GP: İkinci sıradan başladı ve kazandı
13/14

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

2019 Singapur GP: Üçüncü sıradan başladı ve kazandı

2019 Singapur GP: Üçüncü sıradan başladı ve kazandı
14/14

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Giacomo Rauli

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