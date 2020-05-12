Sebastian Vettel sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını açıklarken, biz de sizler için İtalyan takımla elde ettiği 14 galibiyeti derledik.
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2015 Malezya GP: İkinci başladı ve kazandı
1/14
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
2015 Macaristan GP: Üçüncü başladı ve kazandı
2/14
Fotoğraf: XPB Images
2015 Singapur GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı
3/14
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
2017 Avustralya GP: İkinci başladı ve kazandı
4/14
Fotoğraf: LAT Images
2017 Bahreyn GP: Üçüncü başladı ve kazandı
5/14
Fotoğraf: LAT Images
2017 Monako GP: İkinci başladı ve kazandı
6/14
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
2017 Macaristan GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı
7/14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
2017 Brezilya GP: İkinci başladı ve kazandı
8/14
Fotoğraf: Sutton Images
2018 Avustralya GP: Üçüncü başladı ve kazandı
9/14
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
2018 Bahreyn GP: Pole pozisyonundan başladı ve kazandı
10/14
Fotoğraf: Sutton Images
2018 Kanada GP: Pole pozisyoundan başladı ve kazandı
11/14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
2018 Britanya GP: İkinci sıradan başladı ve kazandı
12/14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
2018 Belçika GP: İkinci sıradan başladı ve kazandı
13/14
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
2019 Singapur GP: Üçüncü sıradan başladı ve kazandı
14/14
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Pilotlar
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|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Scuderia Ferrari
|Editör
|Giacomo Rauli
Galeri: Sebastian Vettel'in Ferrari'deki 14 galibiyeti
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