Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer
22 farklı ülkede toplamda 91 zafer elde eden ve bugün 51. yaşına giren Michael Schumacher'in F1'de elde ettiği tüm zaferleri tekrar hatırlıyoruz...
22 farklı ülke ve 23 farklı pistte 91 galibiyet alan Schumacher; Fransa'yı 8, Kanada ve San Marino'yu 7, Belçika, Avrupa, İspanya ve Avrupa GP'yi 6, Amerika, Monaco ve İtalya'yı 5, Avustralya, Brezilya, Almanya ve Macaristan'ı 4, Malezya ve Britanya'yı 3, Avusturya ve Pasifik GP'yi 2, Portekiz Çin, Bahreyn ve Arjantin GP'yi ise 1 kez kazanmayı başardı.
Efsane sürücü bu galibiyetlerin 72'sini Ferrari, 19'unu ise Benetton takımıyla elde etti.
Şimdi zamanda yolculuğa çıkıyoruz ve 51. yaşına giren Michael Schumacher'in kariyeri boyunca kazandığı 91 F1 zaferini tekrar hatırlıyoruz.
1992 Belçika GP
Fotoğraf: LAT Images
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, yağmur altındaki yarışı Mansell'ın 36 saniye önünde kazanmayı başarıyor.
1993 Portekiz GP
Fotoğraf: Sutton Images
Alman pilot altıncı sıradan başladığı yarışın 30. turunda liderliği alıyor ve Prost'un yoğun baskısına rağmen yarışı kazanmayı başarıyor. Bitiş çizgisini geçtiklerinde aralarındaki fark sadece 0.982 saniyeydi.
1994 Brezilya GP
Fotoğraf: LAT Images
Yarışa Senna'nın gerisinde başlayan Schumacher, 21. turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar koruyor ve 1994 sezonuna galibiyetle başlıyor.
1994 Pasifik GP
Fotoğraf: LAT Images
Sezonun ikinci yarışına lider başlayan isim yine Senna oluyor. Schuamcher ikinci sıradan başladığı yarışta harika bir startla ilk virajı lider şekilde dönerken, Hakkinen Senna'ya arkadan çarpıyor ve Brezilyalı pilot spin atıyor. Schumacher o turda aldığı liderliği yarış sonun kadar bırakmıyor ve Berger'in 1 dakika 15 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada görüyor.
1994 San Marino GP
Fotoğraf: LAT Images
Senna'nın pole pozisyonundan başladığı ve hayatını kaybettiği yarışta, zafer 54 saniyelik farkla Schumacher'in oluyor.
1994 Monaco GP
Fotoğraf: Sutton Images
Alman pilot Senna'sız ilk sıralama turlarında Hakkinen'in 0.9 saniye önünde pole pozisyonunu alırken, baştan sona üstün götürdüğü yarışı 37 saniye farkla kazanıyor.
1994 Kanada GP
Fotoğraf: LAT Images
Ferrari pilotu Alesi'yi 0.099 saniyeyle geçip pole pozisyonunu alan Alman pilot, yarışı Williams'tan Damon Hill'in 39 saniye önünde kzanıyor.
1994 Fransa GP
Fotoğraf: LAT Images
Üçüncü sıradan başladığı yarışta harika bir startla ilk sıraya yükselen Schumacher, bir daha ardına bakmıyor ve 12 saniyeyle yarışı kazanıyor. O yarışta üçüncü Berger'e kadar herkese tur bindiriyor.
1994 Macaristan GP
Fotoğraf: LAT Images
0.566 saniye farkla aldığı pole'ün ardından yarışa ilk sıradan başlayan Schumacher, baştan sona üstün götürdüğü yarışı 20 saniye farkla kazanırken, üçüncü Verstappen'e kadar herkese tur bindiriyor.
1994 Avrupa GP
Fotoğraf: LAT Images
Williams'tan Damon Hill'in önünde başladığı yarışın ilk turunda İngiliz sürücüye geçilen Schumacher, 18. turda yerini geri alıyor ve yarışı kazanan isim oluyor.
1995 Brezilya GP
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Yarışa Damon Hill'in gerisinden başlayan Schumacher, liderliğin bol bol el değiştirdiği yarışta 11 saniyelik farkla zafere ulaşırken, ikinci Coulthard'a kadar herkese tur bindiriyor.
1995 İspanya GP
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher, pole'den başladığı yarışı 51 saniyelik farkla kazanmayı başarıyor.
1995 Monaco GP
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Pole pozisyonunu 0.790 saniye gibi büyük bir farkla Hill'e kaptıran Alman pilot, damalı bayrağı Hill'in 34 saniye önünde ilk sırada görüyor.
1995 Fransa GP
Fotoğraf: Renault
Hill'in gerisinde başladığı yarışta zafer 31.3 saniyelik farkla Schumacher'in oluyor.
1995 Almanya GP
Fotoğraf: Sutton Images
Pole pozisyonunu 0.080 saniye ile Hill'e kaptıran Schumacher, İngiliz pilotun ilk turun ardından yaptığı kazayla birlikte liderliğe yükseliyor ve yarışı Coulthard'ın önünde ilk sırada tamamlamayı başarıyor.
1995 Belçika GP
Fotoğraf: LAT Images
Alman pilot yarışa 16. sıradan başlıyor ve yağmur altındaki mücadelenin 16. turunda liderliğe yükseliyor. Zaman zaman Hill ile yer değiştiren Schumacher, damalı bayrağı 19 saniye farkla ilk sırada görüyor.
1995 Avrupa GP
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher üçüncü sıradan başladığı yarışı Alesi'nin 2 saniye önünde ilk sırada görürken, üçüncü Coulthard'a kadar herkese tur bindiriyor.
1995 Pasifik GP
Fotoğraf: LAT Images
Üçüncü sıradan başladığı yarışı kazanmayı başaran Schumacher, böylelikle üst üste ikinci kez Pasifik'ten zaferle ayrılmış oluyor.
1995 Japonya GP
Fotoğraf: LAT Images
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alman sürücü, damalı bayrağı 19 saniyelik farkla ilk sırada görüyor.
1996 İspanya GP
Fotoğraf: Sutton Images
1996'nın ilk altı yarışında galibiyet yüzü göremeyen Schumacher, sıralama turlarında Hill'in 0.9 saniye gerisinde kalmış ve üçüncü olmuştu. Yağmur altında inanılmaz bir performans gösteren Schumacher, İspanya GP'sinde Ferrari ile ilk galibiyetini aldı, hem de Alesi'nin 45 saniye önünde.
1996 Belçika GP
Fotoğraf: LAT Images
Sıralama turlarında Williams'lardan sonra (1.2 saniye geride) en hızlı isim olan Schumacher, Villeneuve'ün 5 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.
1996 İtalya GP
Fotoğraf: XPB Images
Tahmin edildiği üzere yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, 31. turda Alesi'den aldığı liderliği yarış sonuna kadar koruyarak 18 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada gören isim oluyor.
1997 Monaco GP
Fotoğraf: LAT Images
Williams pilotu Frentzen'in 0.019 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa ikinci sıradan başlayan Schumi, startta aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve yağmur altındaki yarışı en yakın rakibinin 53 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor.
1997 Kanada GP
Fotoğraf: LAT Images
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Schumacher, Coulthard ile pek çok kez yer değiştirdiği yarışı kazanan isim oluyor.
1997 Fransa GP
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher pole'den başladığı yarışı 23 saniyelik farkla rahat şekilde kazanmayı başarıyor ve hanesine 10 puan daha yazdırıyor.
1997 Belçika GP
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher üçüncü sıradan başladığı yarışın beşinci turunda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve 23 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.
1997 Japonya GP
Fotoğraf: LAT Images
Villeneuve'ün gerisinde başladığı yarışta zaman zaman Frentzen ile yer değiştiren Alman sürücü, 38. turda Frentzen'i geçiyor ve 1.3 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.
1998 Arjantin GP
Fotoğraf: LAT Images
McLaren'dan Coulthard'ın 0.399 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından ıslak zeminde Hakkinen'le galibiyet savaşı veren Schumacher, 22 saniyelik farkla damalı bayrağı yine ilk sırada gören isim oluyor ve 1998'deki ilk zaferini alıyor.
1998 Kanada GP
Fotoğraf: LAT Images
McLaren'ların gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından, önce Hakkinen sonra da Coulthard'ın yarış dışı kalmasıyla liderliğe yükselen Alman sürücü 16 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.
1998 Fransa GP
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher, çok sevdiği Fransa'ya ikinci sıradan başlarken, ilk virajı ilk sırada dönüyor ve bir daha ardına bakmayarak 19 saniye farkla galibiyete ulaşıyor.
1998 Britanya GP
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher, sıralama turlarında geride kaldığı Hakkinen'i 51. turda geçmeyi başarıyor ve yağmur altında 12 saniye fark açarak hanesine bir galibiyet daha yazdırıyor. O yarışta üçüncü Irvine'a kadar herkese tur bindirmeyi başarmıştı.
1998 Macaristan GP
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
1998 yılının çoğu yarışında olduğu gibi yine McLaren'ın gerisinde kalan Schumacher, takım arkadaşının 1 saniye önünde üçüncü sıradan başladığı yarışın, 45. turunda Coulthard, 47. turunda ise Hakkinen'i geçerek 9 saniye farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.
1998 İtalya GP
Fotoğraf: XPB Images
Schumacher pole'den başladığı İtalya GP'sinin ilk turunda dördüncü sıraya düşse de, 17. turda liderliği geri alıyor ve 37 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.
1999 San Marino GP
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher pole pozisyonunu 0.176 saniye ile kaçırırken, Hakkinen'in yarış dışı kalmasıyla ikinciliğe, 36. turda Coulthard'a yaptığı atakla birlikte liderliğe yükseliyor. Sonrasında yerini koruyor ve 4 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor. O yarışta tur yemeyen sadece iki pilot vardı; Schumacher ve Coulthard!
1999 Monaco GP
Fotoğraf: XPB Images
Pole pozisyonunu Hakkinen'e kaptıran Schumacher, ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve 30 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.
2000 Avustralya GP
Fotoğraf: LAT Images
2000 yılının ilk yarışına Hakkinen ve Coulthard'ın gerisinde başlayan Schumacher, bu iki sürücünün yarış dışı kalmasıyla birlikte liderliğe yükseliyor ve damalı bayrağı 11 saniyelik farkla ilk sırada görüyor.
2000 Brezilya GP
Fotoğraf: XPB Images
Üçüncü sıradan başladığı yarışın ikinci turunda liderliğe yükselen Schumacher, yarışı kazanan isim oluyor.
2000 San Marino GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pole pozisyonunu 0.091 saniye ile kaptırdığı Hakkinen'i 44 tur boyunca kovalayan efsane pilot, 45. turda liderliğe yükseliyor ve yarışı kazanan isim oluyor.
2000 Avrupa GP
Fotoğraf: XPB Images
Schumacher ikinci sırada başladığı yarışta Hakkinen'in gerisine düşse de, 46. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak galibiyete ulaşmayı başarıyor.
2000 Kanada GP
Fotoğraf: XPB Images
Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı takım arkadaşı Barrichello'nun 0.174 saniye önünde ilk sırada görüyor.
2000 İtalya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Uzun süre galibiyetle tanışamayan Schumacher, 0.027 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu Hakkinen'in 3 saniye önünde galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.
2000 Amerika GP
Fotoğraf: XPB Images
Schumacher İtalya'dan sonra ikinci kez pole'den başlıyor fakat ilk turda liderliği Coulthard'a kaptırıyor. Yedinci turda yeniden liderliğe yükselen efsane pilot, 12 saniye farkla hanesine 10 puan daha yazdırmış oluyor.
2000 Japonya GP
Fotoğraf: XPB Images
0.009 saniye ile Hakkinen'i geçen ve pole pozisyonunu alan Schumacher, startta Hakkinen'e geçiliyor ve 36. tura kadar Hakkinen'i kovalamak zorunda kalıyor. 37. turda rakibini geçerek ilk sıraya yükselen Schumi, 1.8 saniyelik farkla galibiyete ulaşmayı başarıyor.
2000 Malezya GP
Fotoğraf: XPB Images
Sıralama turlarında üstün bir performans gösteren Schumacher 0.463 saniye ile üst üste dördüncü pole pozisyonunu alıyor ve yarışı 0.7 saniye farkla kazanarak üst üste dördüncü yarışını kazanmış oluyor.
2001 Avustralya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Schumacher pole'den başladığı yarışı Coulthard'ın 1.7 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor ve sezona galibiyetle başlıyor.
2001 Malezya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Barrichello'nun 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu alan Schumacher, 23 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.
2001 İspanya GP
Fotoğraf: British American Racing
Hakkinen'in 0.085 saniye önünde pole pozisyonunu alan Schumacher, damalı bayrağı en yakın rakibi Montoya'nın 40 saniye önünde ilk sırada görüyor. O yarışta Hakkinen 44. turda Schumacher'in önüne geçmiş ve 64. tura kadar lider gitmişti. Son tura girmek üzereyken debriyaj sorunu yaşayan Hakkinen, bir tur kala yarışa veda edince, galibiyet Schumacher'e gitmişti.
2001 Monaco GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Schumacher, Coulthard'ın gerisinde başladığı yarışı baştan sona üstün götürüp kazanmayı başarıyor.
2001 Avrupa GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Alman pilot pole pozisyonundan başladığı yarışı yine baştan sona üstün götürüp 4 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.
2001 Fransa GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Kardeşi Ralf'in gerisinde başladığı yarışta, Williams sürücüsünden daha iyi bir performans gösteren Schumacher 10 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.
2001 Macaristan GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
0.8 saniyelik büyük farkla pole pozisyonunu alan Schumacher, damalı bayrağı Barrichello'nun 3.3 saniye önünde ilk sırada görüyor.
2001 Belçika GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Williams pilotlarının 2 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve zafere ulaşıyor.
2001 Japonya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Sıralama turlarında Montoya'dan 0.7 saniye, Barrichello'dan ise 0.8 saniye daha iyi bir tur atan Schumacher, Montoya'nın 0.3 saniye önünde galibiyete ulaşan isim oluyor.
2002 Avustralya GP
Fotoğraf: Brousseau Photo
Pole pozisyonunu 0.005 saniye ile Barrichello'ya kaptıran Schumi, 17. turda Montoya'yı geçerek hanesine 1 galibiyet daha yazdırıyor.
2002 Brezilya GP
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Brezilya'da pole 0.127 saniyelik farkla Montoya'ya gidiyor. Ama Schumacher ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak galibiyete ulaşan isim oluyor.
2002 San Marino GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Barrichello'nun 0.064 saniye önünde kazandığı pole pozisyonunu 17 saniyelik farkla galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.
2002 İspanya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Barrichello'nun start alamadığı yarışa ilk sıradan başlayan Schumacher, tüm turlarını ilk sırada geçtiği yarışı 35 saniye gibi büyük bir farkla kazanıyor.
2002 Avusturya GP
Fotoğraf: LAT Images
Takım arkadaşı Barrichello'nun 0.6 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, yarışın tamamını Barrichello'nun gerisinde götürmesine karşın Ferrari'nin isteği üzerine son turda yerini Schumacher'e bırakıyor.
2002 Kanada GP
Fotoğraf: Eric Gilbert
Alman pilot ikinci sıradan başladığı yarışta üçüncü sıraya geriliyor ve 26. turda liderliğe yükseliyor. Sonrasında Montoya ile galibiyet savaşına girişen Alman sürücü, 51. turda bir kez daha liderliği alıyor ve bir daha da bırakmıyor.
2002 Britanya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Schumacher Britanya'daki yarışa üçüncü sıradan başlarken, 16. turda liderliğe yükseliyor ve galibiyete ulaşan isim oluyor.
2002 Fransa GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Alman pilot, ikinci sıradan başladığı yarışta Montoya ve Raikkonen ile galibiyet savaşı verirken, bitime beş tur kala Raikkonen'i geçerek galibiyete ulaşmayı başarıyor.
2002 Almanya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Kendi evindeki mücadeleye kardeşi Ralf'in önünde başlayan Schumacher, baştan sona rahat götürdüğü yarışı Montoya'nın 10 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor.
2002 Belçika GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Raikkonen'in 0.4 saniye önünde pole pozisyonunu alan Alman sürücü, baştan sona üstün götürdüğü yarışta zafere ulaşıyor.
2002 Japonya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
0.4 saniye gibi bir farkla pole'ü alıyor ve yarışı baştan sona lider götürerek, Barrichello'nun 0.506 saniye önünde galibiyete ulaşıyor.
2003 San Marino GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
İlk üç yarışta galibiyete ulaşamayan Schumacher, San Marino'daki yarışa 0.014 saniye ile pole'den başlıyor ve startta Ralf Schumacher'e geçilmesine rağmen 23. turda yeniden liderliğe yükselerek zafere ulaşmayı başarıyor.
2003 İspanya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
San Marino'dan sonra ikinci kez pole pozisyonunu alan Schumacher, Alonso'nun 5 saniye önünde galibiyete ulaşan taraf oluyor.
2003 Avusturya GP
Fotoğraf: LAT Images
Raikkonen'in 0.039 saniye önünde kazandığı pole pozisyonunu 3.3 saniyelik farkla galibiyete çevirmeyi başarıyor.
2003 Kanada GP
Fotoğraf: Michael Kim
Schumacher kardeşinin 0.5 saniye gerisinde üçüncü sıradan başladığı yarışta önündeki isimleri geçmeyi başararak 0.7 saniye farkla galibiyete ulaşan taraf oluyor. O yarışta 3 isim sadece 1.3 saniye içinde bitiş çizgisine ulaşmıştı.
2003 İtalya GP
Fotoğraf: Shell Motorsport
0.051 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu, 5 saniyelik farkla galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.
2003 Amerika GP
Fotoğraf: IMS LLC
Schumacher 0.524 saniye yavaş kaldığı sıralama turlarında ancak yedinci oluyor ve yarışa gerilerden başlıyordu. ilk turda dördüncülüğe, beşinci turda üçüncülüğe yükselen Schumacher, 38. turda liderliği eline geçirerek galibiyete ulaşıyor.
2004 Avustralya GP
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Schumacher pole pozisyonunu 0.074 saniye ile kazanırken, tüm turlarını lider geçtiği yarışı 13 saniyelik farkla kazanıyor.
2004 Malezya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
0.641 saniye farkla pole pozisyonunu alan Alman sürücü, Montoya'nın 5 saniye önünde galibiyete ulaşıyor.
2004 Bahreyn GP
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Üst üste üçüncü kez pole pozisyonu alan Schumacher, damalı bayrağı 1.3 saniyelik farkla ilk sırada geçiyor ve üst üste üçüncü zaferini elde ediyor.
2004 San Marino GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pole pozisyonu 0.258 saniyelik farkla Button'ın olurken, galibiyet 9 saniyelik farkla Schumacher'e gidiyor.
2004 İspanya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pole'den başladığı yarışta takım arkadaşının 13 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başarıyor.
2004 Avrupa GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rahat şekilde pole pozisyonunu kazanan Schumacher, galibiyeti de bir o kadar rahat kazanıyor ve 10 puan daha alıyor.
2004 Kanada GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Sıralama turlarında Ralf'in gerisinde kalan Alman pilot, 33. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak zafere ulaşıyor.
2004 Amerika GP
Fotoğraf: Michael Kim
Yarışa Barrichello'nun gerisinde başlayan Schumacher 2.9 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor, Ferrari ise duble yapıyor.
2004 Fransa GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pole pozisyonu 0.2 saniye farkla Alonso'ya giderken, pazar günü gülen taraf 8 saniyelik farkla Schumacher oluyor.
2004 Britanya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Raikkonen'in pole'den başladığı yarışa Schumacher 0.477 saniye geride dördüncü sıradan başlıyordu. 10. turda üçüncü, 11. turda ise ikinciliğe yükselen Schumacher, 12. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak 2 saniyelik farkla zafere ulaşmayı başarıyor.
2004 Almanya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı 8 saniyelik farkla kazanmayı başarıyor.
2004 Macaristan GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
0.177 saniye farkla pole pozisyonunu alan Schumi, galibiyeti 4 saniyelik farkla kazanırken, o yarışta beşinci Button'a kadar herkese tur bindirmeyi başarmıştı.
2004 Japonya GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Alman pilot 0.490 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu 14 saniyelik farkla galibiyete dönüştürüyor ve Japonya'daki son zaferini elde ediyor.
2005 Amerika GP
Fotoğraf: XPB Images
2005 Ferrari adına iyi geçmezken, Schumacher sıralama turlarında 0.7 saniye farkla beşinci olmuştu. Michelin lastikli araçların yarıştan çekilmesiyle gridde sadece Ferrari, Minardi ve Jordan kaldı. Schumacher, altı pilotlu bu mücadeleden zaferle ayrıldı ve 2005'teki tek zaferini elde etti.
2006 San Marino GP
Fotoğraf: XPB Images
İlk üç yarışta zafer yüzü göremeyen Schumacher, pole pozisyonundan başladığı yarışta Alonso ile verdiği galibiyet savaşını kazanıyor ve 2 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor.
2006 Avrupa GP
Fotoğraf: XPB Images
Alonso'nun 0.209 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından, yarışa ikinci sıradan başlayan Alman sürücü, Alonso'yu mağlup ederek 3.7 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor. O yarışta ilk dört sadece 4.8 saniye içerinde yer almıştı.
2006 Amerika GP
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Uzun süredir galibiyet alamayan Schumacher, çok sevdiği Indianapolis'te 0.603 saniye ile pole pozisyonunu alırken, starta Massa'nın gerisinde kalıyor ve 31. turda yeniden liderliğe yükseliyor. Sonrasında arkasına bakmıyor ve 7.9 saniyelik farkla yarışı kazanan taraf oluyor.
2006 Fransa GP
Fotoğraf: XPB Images
Massa'nın 0.017 saniye önünde pole pozisyonunu alan şampiyon sürücü, damalı bayrağı Alonso'nun 10 saniye önünde ilk sırada görüyor.
2006 Almanya GP
Fotoğraf: XPB Images
Schumacher ikinci sıradan başladığı yarışın 10. turunda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak kendi evindeki yarışı 0.720 saniyelik farkla kazanıyor.
2006 İtalya GP
Fotoğraf: XPB Images
Sıralama turlarında pole pozisyonunu 0.002 saniye farkla Raikkonen'e kaptıran Alman pilot, 15. turda liderliğe yükseliyor ve 8 saniye farkla galibiyete ulaşıyor. Ferrari'nin evindeki son galibiyetini alan Schumacher, yarışın ardından emekli olduğunu açıklıyor.
2006 Çin GP
Fotoğraf: XPB Images
1.4 saniye geride kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa altıncı sıradan başlayan efsane pilot, 31. turda Alonso'yu geçerek ikinciliğe yükseliyor, 42. turda ise ilk sırayı eline geçiriyor. Alonso'nun 3 saniye, Fisichella'nın ise 44 saniye önünde galibiyete ulaşan Alman sürücü, kariyerinin son galibiyetini büyük başarılar elde ettiği Ferrari ile Çin GP'sinde almış oluyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer
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