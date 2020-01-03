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Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer

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Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer
Ekleyen:
, Editör
3 Oca 2020 16:45

22 farklı ülkede toplamda 91 zafer elde eden ve bugün 51. yaşına giren Michael Schumacher'in F1'de elde ettiği tüm zaferleri tekrar hatırlıyoruz...

22 farklı ülke ve 23 farklı pistte 91 galibiyet alan Schumacher; Fransa'yı 8, Kanada ve San Marino'yu 7, Belçika, Avrupa, İspanya ve Avrupa GP'yi 6, Amerika, Monaco ve İtalya'yı 5, Avustralya, Brezilya, Almanya ve Macaristan'ı 4, Malezya ve Britanya'yı 3, Avusturya ve Pasifik GP'yi 2, Portekiz Çin, Bahreyn ve Arjantin GP'yi ise 1 kez kazanmayı başardı.

Efsane sürücü bu galibiyetlerin 72'sini Ferrari, 19'unu ise Benetton takımıyla elde etti.

Şimdi zamanda yolculuğa çıkıyoruz ve 51. yaşına giren Michael Schumacher'in kariyeri boyunca kazandığı 91 F1 zaferini tekrar hatırlıyoruz.

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1992 Belçika GP

1992 Belçika GP
1/91

Fotoğraf: LAT Images

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, yağmur altındaki yarışı Mansell'ın 36 saniye önünde kazanmayı başarıyor.

1993 Portekiz GP

1993 Portekiz GP
2/91

Fotoğraf: Sutton Images

Alman pilot altıncı sıradan başladığı yarışın 30. turunda liderliği alıyor ve Prost'un yoğun baskısına rağmen yarışı kazanmayı başarıyor. Bitiş çizgisini geçtiklerinde aralarındaki fark sadece 0.982 saniyeydi.

1994 Brezilya GP

1994 Brezilya GP
3/91

Fotoğraf: LAT Images

Yarışa Senna'nın gerisinde başlayan Schumacher, 21. turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar koruyor ve 1994 sezonuna galibiyetle başlıyor.

1994 Pasifik GP

1994 Pasifik GP
4/91

Fotoğraf: LAT Images

Sezonun ikinci yarışına lider başlayan isim yine Senna oluyor. Schuamcher ikinci sıradan başladığı yarışta harika bir startla ilk virajı lider şekilde dönerken, Hakkinen Senna'ya arkadan çarpıyor ve Brezilyalı pilot spin atıyor. Schumacher o turda aldığı liderliği yarış sonun kadar bırakmıyor ve Berger'in 1 dakika 15 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

1994 San Marino GP

1994 San Marino GP
5/91

Fotoğraf: LAT Images

Senna'nın pole pozisyonundan başladığı ve hayatını kaybettiği yarışta, zafer 54 saniyelik farkla Schumacher'in oluyor.

1994 Monaco GP

1994 Monaco GP
6/91

Fotoğraf: Sutton Images

Alman pilot Senna'sız ilk sıralama turlarında Hakkinen'in 0.9 saniye önünde pole pozisyonunu alırken, baştan sona üstün götürdüğü yarışı 37 saniye farkla kazanıyor.

1994 Kanada GP

1994 Kanada GP
7/91

Fotoğraf: LAT Images

Ferrari pilotu Alesi'yi 0.099 saniyeyle geçip pole pozisyonunu alan Alman pilot, yarışı Williams'tan Damon Hill'in 39 saniye önünde kzanıyor.

1994 Fransa GP

1994 Fransa GP
8/91

Fotoğraf: LAT Images

Üçüncü sıradan başladığı yarışta harika bir startla ilk sıraya yükselen Schumacher, bir daha ardına bakmıyor ve 12 saniyeyle yarışı kazanıyor. O yarışta üçüncü Berger'e kadar herkese tur bindiriyor.

1994 Macaristan GP

1994 Macaristan GP
9/91

Fotoğraf: LAT Images

0.566 saniye farkla aldığı pole'ün ardından yarışa ilk sıradan başlayan Schumacher, baştan sona üstün götürdüğü yarışı 20 saniye farkla kazanırken, üçüncü Verstappen'e kadar herkese tur bindiriyor.

1994 Avrupa GP

1994 Avrupa GP
10/91

Fotoğraf: LAT Images

Williams'tan Damon Hill'in önünde başladığı yarışın ilk turunda İngiliz sürücüye geçilen Schumacher, 18. turda yerini geri alıyor ve yarışı kazanan isim oluyor.

1995 Brezilya GP

1995 Brezilya GP
11/91

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Yarışa Damon Hill'in gerisinden başlayan Schumacher, liderliğin bol bol el değiştirdiği yarışta 11 saniyelik farkla zafere ulaşırken, ikinci Coulthard'a kadar herkese tur bindiriyor.

1995 İspanya GP

1995 İspanya GP
12/91

Fotoğraf: LAT Images

Schumacher, pole'den başladığı yarışı 51 saniyelik farkla kazanmayı başarıyor.

1995 Monaco GP

1995 Monaco GP
13/91

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Pole pozisyonunu 0.790 saniye gibi büyük bir farkla Hill'e kaptıran Alman pilot, damalı bayrağı Hill'in 34 saniye önünde ilk sırada görüyor.

1995 Fransa GP

1995 Fransa GP
14/91

Fotoğraf: Renault

Hill'in gerisinde başladığı yarışta zafer 31.3 saniyelik farkla Schumacher'in oluyor.

1995 Almanya GP

1995 Almanya GP
15/91

Fotoğraf: Sutton Images

Pole pozisyonunu 0.080 saniye ile Hill'e kaptıran Schumacher, İngiliz pilotun ilk turun ardından yaptığı kazayla birlikte liderliğe yükseliyor ve yarışı Coulthard'ın önünde ilk sırada tamamlamayı başarıyor.

1995 Belçika GP

1995 Belçika GP
16/91

Fotoğraf: LAT Images

Alman pilot yarışa 16. sıradan başlıyor ve yağmur altındaki mücadelenin 16. turunda liderliğe yükseliyor. Zaman zaman Hill ile yer değiştiren Schumacher, damalı bayrağı 19 saniye farkla ilk sırada görüyor.

1995 Avrupa GP

1995 Avrupa GP
17/91

Fotoğraf: LAT Images

Schumacher üçüncü sıradan başladığı yarışı Alesi'nin 2 saniye önünde ilk sırada görürken, üçüncü Coulthard'a kadar herkese tur bindiriyor.

1995 Pasifik GP

1995 Pasifik GP
18/91

Fotoğraf: LAT Images

Üçüncü sıradan başladığı yarışı kazanmayı başaran Schumacher, böylelikle üst üste ikinci kez Pasifik'ten zaferle ayrılmış oluyor.

1995 Japonya GP

1995 Japonya GP
19/91

Fotoğraf: LAT Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alman sürücü, damalı bayrağı 19 saniyelik farkla ilk sırada görüyor.

1996 İspanya GP

1996 İspanya GP
20/91

Fotoğraf: Sutton Images

1996'nın ilk altı yarışında galibiyet yüzü göremeyen Schumacher, sıralama turlarında Hill'in 0.9 saniye gerisinde kalmış ve üçüncü olmuştu. Yağmur altında inanılmaz bir performans gösteren Schumacher, İspanya GP'sinde Ferrari ile ilk galibiyetini aldı, hem de Alesi'nin 45 saniye önünde.

1996 Belçika GP

1996 Belçika GP
21/91

Fotoğraf: LAT Images

Sıralama turlarında Williams'lardan sonra (1.2 saniye geride) en hızlı isim olan Schumacher, Villeneuve'ün 5 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.

1996 İtalya GP

1996 İtalya GP
22/91

Fotoğraf: XPB Images

Tahmin edildiği üzere yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, 31. turda Alesi'den aldığı liderliği yarış sonuna kadar koruyarak 18 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada gören isim oluyor.

1997 Monaco GP

1997 Monaco GP
23/91

Fotoğraf: LAT Images

Williams pilotu Frentzen'in 0.019 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa ikinci sıradan başlayan Schumi, startta aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve yağmur altındaki yarışı en yakın rakibinin 53 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor.

1997 Kanada GP

1997 Kanada GP
24/91

Fotoğraf: LAT Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Schumacher, Coulthard ile pek çok kez yer değiştirdiği yarışı kazanan isim oluyor.

1997 Fransa GP

1997 Fransa GP
25/91

Fotoğraf: LAT Images

Schumacher pole'den başladığı yarışı 23 saniyelik farkla rahat şekilde kazanmayı başarıyor ve hanesine 10 puan daha yazdırıyor.

1997 Belçika GP

1997 Belçika GP
26/91

Fotoğraf: LAT Images

Schumacher üçüncü sıradan başladığı yarışın beşinci turunda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve 23 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

1997 Japonya GP

1997 Japonya GP
27/91

Fotoğraf: LAT Images

Villeneuve'ün gerisinde başladığı yarışta zaman zaman Frentzen ile yer değiştiren Alman sürücü, 38. turda Frentzen'i geçiyor ve 1.3 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

1998 Arjantin GP

1998 Arjantin GP
28/91

Fotoğraf: LAT Images

McLaren'dan Coulthard'ın 0.399 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından ıslak zeminde Hakkinen'le galibiyet savaşı veren Schumacher, 22 saniyelik farkla damalı bayrağı yine ilk sırada gören isim oluyor ve 1998'deki ilk zaferini alıyor.

1998 Kanada GP

1998 Kanada GP
29/91

Fotoğraf: LAT Images

McLaren'ların gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından, önce Hakkinen sonra da Coulthard'ın yarış dışı kalmasıyla liderliğe yükselen Alman sürücü 16 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

1998 Fransa GP

1998 Fransa GP
30/91

Fotoğraf: LAT Images

Schumacher, çok sevdiği Fransa'ya ikinci sıradan başlarken, ilk virajı ilk sırada dönüyor ve bir daha ardına bakmayarak 19 saniye farkla galibiyete ulaşıyor.

1998 Britanya GP

1998 Britanya GP
31/91

Fotoğraf: LAT Images

Schumacher, sıralama turlarında geride kaldığı Hakkinen'i 51. turda geçmeyi başarıyor ve yağmur altında 12 saniye fark açarak hanesine bir galibiyet daha yazdırıyor. O yarışta üçüncü Irvine'a kadar herkese tur bindirmeyi başarmıştı.

1998 Macaristan GP

1998 Macaristan GP
32/91

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

1998 yılının çoğu yarışında olduğu gibi yine McLaren'ın gerisinde kalan Schumacher, takım arkadaşının 1 saniye önünde üçüncü sıradan başladığı yarışın, 45. turunda Coulthard, 47. turunda ise Hakkinen'i geçerek 9 saniye farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

1998 İtalya GP

1998 İtalya GP
33/91

Fotoğraf: XPB Images

Schumacher pole'den başladığı İtalya GP'sinin ilk turunda dördüncü sıraya düşse de, 17. turda liderliği geri alıyor ve 37 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

1999 San Marino GP

1999 San Marino GP
34/91

Fotoğraf: LAT Images

Schumacher pole pozisyonunu 0.176 saniye ile kaçırırken, Hakkinen'in yarış dışı kalmasıyla ikinciliğe, 36. turda Coulthard'a yaptığı atakla birlikte liderliğe yükseliyor. Sonrasında yerini koruyor ve 4 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor. O yarışta tur yemeyen sadece iki pilot vardı; Schumacher ve Coulthard!

1999 Monaco GP

1999 Monaco GP
35/91

Fotoğraf: XPB Images

Pole pozisyonunu Hakkinen'e kaptıran Schumacher, ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve 30 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

2000 Avustralya GP

2000 Avustralya GP
36/91

Fotoğraf: LAT Images

2000 yılının ilk yarışına Hakkinen ve Coulthard'ın gerisinde başlayan Schumacher, bu iki sürücünün yarış dışı kalmasıyla birlikte liderliğe yükseliyor ve damalı bayrağı 11 saniyelik farkla ilk sırada görüyor.

2000 Brezilya GP

2000 Brezilya GP
37/91

Fotoğraf: XPB Images

Üçüncü sıradan başladığı yarışın ikinci turunda liderliğe yükselen Schumacher, yarışı kazanan isim oluyor.

2000 San Marino GP

2000 San Marino GP
38/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pole pozisyonunu 0.091 saniye ile kaptırdığı Hakkinen'i 44 tur boyunca kovalayan efsane pilot, 45. turda liderliğe yükseliyor ve yarışı kazanan isim oluyor.

2000 Avrupa GP

2000 Avrupa GP
39/91

Fotoğraf: XPB Images

Schumacher ikinci sırada başladığı yarışta Hakkinen'in gerisine düşse de, 46. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2000 Kanada GP

2000 Kanada GP
40/91

Fotoğraf: XPB Images

Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı takım arkadaşı Barrichello'nun 0.174 saniye önünde ilk sırada görüyor.

2000 İtalya GP

2000 İtalya GP
41/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Uzun süre galibiyetle tanışamayan Schumacher, 0.027 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu Hakkinen'in 3 saniye önünde galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.

2000 Amerika GP

2000 Amerika GP
42/91

Fotoğraf: XPB Images

Schumacher İtalya'dan sonra ikinci kez pole'den başlıyor fakat ilk turda liderliği Coulthard'a kaptırıyor. Yedinci turda yeniden liderliğe yükselen efsane pilot, 12 saniye farkla hanesine 10 puan daha yazdırmış oluyor.

2000 Japonya GP

2000 Japonya GP
43/91

Fotoğraf: XPB Images

0.009 saniye ile Hakkinen'i geçen ve pole pozisyonunu alan Schumacher, startta Hakkinen'e geçiliyor ve 36. tura kadar Hakkinen'i kovalamak zorunda kalıyor. 37. turda rakibini geçerek ilk sıraya yükselen Schumi, 1.8 saniyelik farkla galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2000 Malezya GP

2000 Malezya GP
44/91

Fotoğraf: XPB Images

Sıralama turlarında üstün bir performans gösteren Schumacher 0.463 saniye ile üst üste dördüncü pole pozisyonunu alıyor ve yarışı 0.7 saniye farkla kazanarak üst üste dördüncü yarışını kazanmış oluyor.

2001 Avustralya GP

2001 Avustralya GP
45/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Schumacher pole'den başladığı yarışı Coulthard'ın 1.7 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor ve sezona galibiyetle başlıyor.

2001 Malezya GP

2001 Malezya GP
46/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Barrichello'nun 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu alan Schumacher, 23 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

2001 İspanya GP

2001 İspanya GP
47/91

Fotoğraf: British American Racing

Hakkinen'in 0.085 saniye önünde pole pozisyonunu alan Schumacher, damalı bayrağı en yakın rakibi Montoya'nın 40 saniye önünde ilk sırada görüyor. O yarışta Hakkinen 44. turda Schumacher'in önüne geçmiş ve 64. tura kadar lider gitmişti. Son tura girmek üzereyken debriyaj sorunu yaşayan Hakkinen, bir tur kala yarışa veda edince, galibiyet Schumacher'e gitmişti.

2001 Monaco GP

2001 Monaco GP
48/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Schumacher, Coulthard'ın gerisinde başladığı yarışı baştan sona üstün götürüp kazanmayı başarıyor.

2001 Avrupa GP

2001 Avrupa GP
49/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Alman pilot pole pozisyonundan başladığı yarışı yine baştan sona üstün götürüp 4 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

2001 Fransa GP

2001 Fransa GP
50/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Kardeşi Ralf'in gerisinde başladığı yarışta, Williams sürücüsünden daha iyi bir performans gösteren Schumacher 10 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

2001 Macaristan GP

2001 Macaristan GP
51/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

0.8 saniyelik büyük farkla pole pozisyonunu alan Schumacher, damalı bayrağı Barrichello'nun 3.3 saniye önünde ilk sırada görüyor.

2001 Belçika GP

2001 Belçika GP
52/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Williams pilotlarının 2 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve zafere ulaşıyor.

2001 Japonya GP

2001 Japonya GP
53/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Sıralama turlarında Montoya'dan 0.7 saniye, Barrichello'dan ise 0.8 saniye daha iyi bir tur atan Schumacher, Montoya'nın 0.3 saniye önünde galibiyete ulaşan isim oluyor.

2002 Avustralya GP

2002 Avustralya GP
54/91

Fotoğraf: Brousseau Photo

Pole pozisyonunu 0.005 saniye ile Barrichello'ya kaptıran Schumi, 17. turda Montoya'yı geçerek hanesine 1 galibiyet daha yazdırıyor.

2002 Brezilya GP

2002 Brezilya GP
55/91

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Brezilya'da pole 0.127 saniyelik farkla Montoya'ya gidiyor. Ama Schumacher ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak galibiyete ulaşan isim oluyor.

2002 San Marino GP

2002 San Marino GP
56/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Barrichello'nun 0.064 saniye önünde kazandığı pole pozisyonunu 17 saniyelik farkla galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.

2002 İspanya GP

2002 İspanya GP
57/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Barrichello'nun start alamadığı yarışa ilk sıradan başlayan Schumacher, tüm turlarını ilk sırada geçtiği yarışı 35 saniye gibi büyük bir farkla kazanıyor.

2002 Avusturya GP

2002 Avusturya GP
58/91

Fotoğraf: LAT Images

Takım arkadaşı Barrichello'nun 0.6 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, yarışın tamamını Barrichello'nun gerisinde götürmesine karşın Ferrari'nin isteği üzerine son turda yerini Schumacher'e bırakıyor.

2002 Kanada GP

2002 Kanada GP
59/91

Fotoğraf: Eric Gilbert

Alman pilot ikinci sıradan başladığı yarışta üçüncü sıraya geriliyor ve 26. turda liderliğe yükseliyor. Sonrasında Montoya ile galibiyet savaşına girişen Alman sürücü, 51. turda bir kez daha liderliği alıyor ve bir daha da bırakmıyor.

2002 Britanya GP

2002 Britanya GP
60/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Schumacher Britanya'daki yarışa üçüncü sıradan başlarken, 16. turda liderliğe yükseliyor ve galibiyete ulaşan isim oluyor.

2002 Fransa GP

2002 Fransa GP
61/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Alman pilot, ikinci sıradan başladığı yarışta Montoya ve Raikkonen ile galibiyet savaşı verirken, bitime beş tur kala Raikkonen'i geçerek galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2002 Almanya GP

2002 Almanya GP
62/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Kendi evindeki mücadeleye kardeşi Ralf'in önünde başlayan Schumacher, baştan sona rahat götürdüğü yarışı Montoya'nın 10 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor.

2002 Belçika GP

2002 Belçika GP
63/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Raikkonen'in 0.4 saniye önünde pole pozisyonunu alan Alman sürücü, baştan sona üstün götürdüğü yarışta zafere ulaşıyor.

2002 Japonya GP

2002 Japonya GP
64/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

0.4 saniye gibi bir farkla pole'ü alıyor ve yarışı baştan sona lider götürerek, Barrichello'nun 0.506 saniye önünde galibiyete ulaşıyor.

2003 San Marino GP

2003 San Marino GP
65/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

İlk üç yarışta galibiyete ulaşamayan Schumacher, San Marino'daki yarışa 0.014 saniye ile pole'den başlıyor ve startta Ralf Schumacher'e geçilmesine rağmen 23. turda yeniden liderliğe yükselerek zafere ulaşmayı başarıyor.

2003 İspanya GP

2003 İspanya GP
66/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

San Marino'dan sonra ikinci kez pole pozisyonunu alan Schumacher, Alonso'nun 5 saniye önünde galibiyete ulaşan taraf oluyor.

2003 Avusturya GP

2003 Avusturya GP
67/91

Fotoğraf: LAT Images

Raikkonen'in 0.039 saniye önünde kazandığı pole pozisyonunu 3.3 saniyelik farkla galibiyete çevirmeyi başarıyor.

2003 Kanada GP

2003 Kanada GP
68/91

Fotoğraf: Michael Kim

Schumacher kardeşinin 0.5 saniye gerisinde üçüncü sıradan başladığı yarışta önündeki isimleri geçmeyi başararak 0.7 saniye farkla galibiyete ulaşan taraf oluyor. O yarışta 3 isim sadece 1.3 saniye içinde bitiş çizgisine ulaşmıştı.

2003 İtalya GP

2003 İtalya GP
69/91

Fotoğraf: Shell Motorsport

0.051 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu, 5 saniyelik farkla galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.

2003 Amerika GP

2003 Amerika GP
70/91

Fotoğraf: IMS LLC

Schumacher 0.524 saniye yavaş kaldığı sıralama turlarında ancak yedinci oluyor ve yarışa gerilerden başlıyordu. ilk turda dördüncülüğe, beşinci turda üçüncülüğe yükselen Schumacher, 38. turda liderliği eline geçirerek galibiyete ulaşıyor.

2004 Avustralya GP

2004 Avustralya GP
71/91

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Schumacher pole pozisyonunu 0.074 saniye ile kazanırken, tüm turlarını lider geçtiği yarışı 13 saniyelik farkla kazanıyor.

2004 Malezya GP

2004 Malezya GP
72/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

0.641 saniye farkla pole pozisyonunu alan Alman sürücü, Montoya'nın 5 saniye önünde galibiyete ulaşıyor.

2004 Bahreyn GP

2004 Bahreyn GP
73/91

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Üst üste üçüncü kez pole pozisyonu alan Schumacher, damalı bayrağı 1.3 saniyelik farkla ilk sırada geçiyor ve üst üste üçüncü zaferini elde ediyor.

2004 San Marino GP

2004 San Marino GP
74/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pole pozisyonu 0.258 saniyelik farkla Button'ın olurken, galibiyet 9 saniyelik farkla Schumacher'e gidiyor.

2004 İspanya GP

2004 İspanya GP
75/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pole'den başladığı yarışta takım arkadaşının 13 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2004 Avrupa GP

2004 Avrupa GP
76/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rahat şekilde pole pozisyonunu kazanan Schumacher, galibiyeti de bir o kadar rahat kazanıyor ve 10 puan daha alıyor.

2004 Kanada GP

2004 Kanada GP
77/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Sıralama turlarında Ralf'in gerisinde kalan Alman pilot, 33. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak zafere ulaşıyor.

2004 Amerika GP

2004 Amerika GP
78/91

Fotoğraf: Michael Kim

Yarışa Barrichello'nun gerisinde başlayan Schumacher 2.9 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor, Ferrari ise duble yapıyor.

2004 Fransa GP

2004 Fransa GP
79/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pole pozisyonu 0.2 saniye farkla Alonso'ya giderken, pazar günü gülen taraf 8 saniyelik farkla Schumacher oluyor.

2004 Britanya GP

2004 Britanya GP
80/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Raikkonen'in pole'den başladığı yarışa Schumacher 0.477 saniye geride dördüncü sıradan başlıyordu. 10. turda üçüncü, 11. turda ise ikinciliğe yükselen Schumacher, 12. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak 2 saniyelik farkla zafere ulaşmayı başarıyor.

2004 Almanya GP

2004 Almanya GP
81/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı 8 saniyelik farkla kazanmayı başarıyor.

2004 Macaristan GP

2004 Macaristan GP
82/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

0.177 saniye farkla pole pozisyonunu alan Schumi, galibiyeti 4 saniyelik farkla kazanırken, o yarışta beşinci Button'a kadar herkese tur bindirmeyi başarmıştı.

2004 Japonya GP

2004 Japonya GP
83/91

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Alman pilot 0.490 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu 14 saniyelik farkla galibiyete dönüştürüyor ve Japonya'daki son zaferini elde ediyor.

2005 Amerika GP

2005 Amerika GP
84/91

Fotoğraf: XPB Images

2005 Ferrari adına iyi geçmezken, Schumacher sıralama turlarında 0.7 saniye farkla beşinci olmuştu. Michelin lastikli araçların yarıştan çekilmesiyle gridde sadece Ferrari, Minardi ve Jordan kaldı. Schumacher, altı pilotlu bu mücadeleden zaferle ayrıldı ve 2005'teki tek zaferini elde etti.

2006 San Marino GP

2006 San Marino GP
85/91

Fotoğraf: XPB Images

İlk üç yarışta zafer yüzü göremeyen Schumacher, pole pozisyonundan başladığı yarışta Alonso ile verdiği galibiyet savaşını kazanıyor ve 2 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor.

2006 Avrupa GP

2006 Avrupa GP
86/91

Fotoğraf: XPB Images

Alonso'nun 0.209 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından, yarışa ikinci sıradan başlayan Alman sürücü, Alonso'yu mağlup ederek 3.7 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor. O yarışta ilk dört sadece 4.8 saniye içerinde yer almıştı.

2006 Amerika GP

2006 Amerika GP
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Fotoğraf: Ferrari Media Center

Uzun süredir galibiyet alamayan Schumacher, çok sevdiği Indianapolis'te 0.603 saniye ile pole pozisyonunu alırken, starta Massa'nın gerisinde kalıyor ve 31. turda yeniden liderliğe yükseliyor. Sonrasında arkasına bakmıyor ve 7.9 saniyelik farkla yarışı kazanan taraf oluyor.

2006 Fransa GP

2006 Fransa GP
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Fotoğraf: XPB Images

Massa'nın 0.017 saniye önünde pole pozisyonunu alan şampiyon sürücü, damalı bayrağı Alonso'nun 10 saniye önünde ilk sırada görüyor.

2006 Almanya GP

2006 Almanya GP
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Fotoğraf: XPB Images

Schumacher ikinci sıradan başladığı yarışın 10. turunda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak kendi evindeki yarışı 0.720 saniyelik farkla kazanıyor.

2006 İtalya GP

2006 İtalya GP
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Fotoğraf: XPB Images

Sıralama turlarında pole pozisyonunu 0.002 saniye farkla Raikkonen'e kaptıran Alman pilot, 15. turda liderliğe yükseliyor ve 8 saniye farkla galibiyete ulaşıyor. Ferrari'nin evindeki son galibiyetini alan Schumacher, yarışın ardından emekli olduğunu açıklıyor.

2006 Çin GP

2006 Çin GP
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Fotoğraf: XPB Images

1.4 saniye geride kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa altıncı sıradan başlayan efsane pilot, 31. turda Alonso'yu geçerek ikinciliğe yükseliyor, 42. turda ise ilk sırayı eline geçiriyor. Alonso'nun 3 saniye, Fisichella'nın ise 44 saniye önünde galibiyete ulaşan Alman sürücü, kariyerinin son galibiyetini büyük başarılar elde ettiği Ferrari ile Çin GP'sinde almış oluyor.

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Editör Kemal Şengül

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