Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer

1992 Belçika GP 1 / 91 Fotoğraf: LAT Images Yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, yağmur altındaki yarışı Mansell'ın 36 saniye önünde kazanmayı başarıyor.

1993 Portekiz GP 2 / 91 Fotoğraf: Sutton Images Alman pilot altıncı sıradan başladığı yarışın 30. turunda liderliği alıyor ve Prost'un yoğun baskısına rağmen yarışı kazanmayı başarıyor. Bitiş çizgisini geçtiklerinde aralarındaki fark sadece 0.982 saniyeydi.

1994 Brezilya GP 3 / 91 Fotoğraf: LAT Images Yarışa Senna'nın gerisinde başlayan Schumacher, 21. turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar koruyor ve 1994 sezonuna galibiyetle başlıyor.

1994 Pasifik GP 4 / 91 Fotoğraf: LAT Images Sezonun ikinci yarışına lider başlayan isim yine Senna oluyor. Schuamcher ikinci sıradan başladığı yarışta harika bir startla ilk virajı lider şekilde dönerken, Hakkinen Senna'ya arkadan çarpıyor ve Brezilyalı pilot spin atıyor. Schumacher o turda aldığı liderliği yarış sonun kadar bırakmıyor ve Berger'in 1 dakika 15 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

1994 San Marino GP 5 / 91 Fotoğraf: LAT Images Senna'nın pole pozisyonundan başladığı ve hayatını kaybettiği yarışta, zafer 54 saniyelik farkla Schumacher'in oluyor.

1994 Monaco GP 6 / 91 Fotoğraf: Sutton Images Alman pilot Senna'sız ilk sıralama turlarında Hakkinen'in 0.9 saniye önünde pole pozisyonunu alırken, baştan sona üstün götürdüğü yarışı 37 saniye farkla kazanıyor.

1994 Kanada GP 7 / 91 Fotoğraf: LAT Images Ferrari pilotu Alesi'yi 0.099 saniyeyle geçip pole pozisyonunu alan Alman pilot, yarışı Williams'tan Damon Hill'in 39 saniye önünde kzanıyor.

1994 Fransa GP 8 / 91 Fotoğraf: LAT Images Üçüncü sıradan başladığı yarışta harika bir startla ilk sıraya yükselen Schumacher, bir daha ardına bakmıyor ve 12 saniyeyle yarışı kazanıyor. O yarışta üçüncü Berger'e kadar herkese tur bindiriyor.

1994 Macaristan GP 9 / 91 Fotoğraf: LAT Images 0.566 saniye farkla aldığı pole'ün ardından yarışa ilk sıradan başlayan Schumacher, baştan sona üstün götürdüğü yarışı 20 saniye farkla kazanırken, üçüncü Verstappen'e kadar herkese tur bindiriyor.

1994 Avrupa GP 10 / 91 Fotoğraf: LAT Images Williams'tan Damon Hill'in önünde başladığı yarışın ilk turunda İngiliz sürücüye geçilen Schumacher, 18. turda yerini geri alıyor ve yarışı kazanan isim oluyor.

1995 Brezilya GP 11 / 91 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Yarışa Damon Hill'in gerisinden başlayan Schumacher, liderliğin bol bol el değiştirdiği yarışta 11 saniyelik farkla zafere ulaşırken, ikinci Coulthard'a kadar herkese tur bindiriyor.

1995 İspanya GP 12 / 91 Fotoğraf: LAT Images Schumacher, pole'den başladığı yarışı 51 saniyelik farkla kazanmayı başarıyor.

1995 Monaco GP 13 / 91 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Pole pozisyonunu 0.790 saniye gibi büyük bir farkla Hill'e kaptıran Alman pilot, damalı bayrağı Hill'in 34 saniye önünde ilk sırada görüyor.

1995 Fransa GP 14 / 91 Fotoğraf: Renault Hill'in gerisinde başladığı yarışta zafer 31.3 saniyelik farkla Schumacher'in oluyor.

1995 Almanya GP 15 / 91 Fotoğraf: Sutton Images Pole pozisyonunu 0.080 saniye ile Hill'e kaptıran Schumacher, İngiliz pilotun ilk turun ardından yaptığı kazayla birlikte liderliğe yükseliyor ve yarışı Coulthard'ın önünde ilk sırada tamamlamayı başarıyor.

1995 Belçika GP 16 / 91 Fotoğraf: LAT Images Alman pilot yarışa 16. sıradan başlıyor ve yağmur altındaki mücadelenin 16. turunda liderliğe yükseliyor. Zaman zaman Hill ile yer değiştiren Schumacher, damalı bayrağı 19 saniye farkla ilk sırada görüyor.

1995 Avrupa GP 17 / 91 Fotoğraf: LAT Images Schumacher üçüncü sıradan başladığı yarışı Alesi'nin 2 saniye önünde ilk sırada görürken, üçüncü Coulthard'a kadar herkese tur bindiriyor.

1995 Pasifik GP 18 / 91 Fotoğraf: LAT Images Üçüncü sıradan başladığı yarışı kazanmayı başaran Schumacher, böylelikle üst üste ikinci kez Pasifik'ten zaferle ayrılmış oluyor.

1995 Japonya GP 19 / 91 Fotoğraf: LAT Images Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alman sürücü, damalı bayrağı 19 saniyelik farkla ilk sırada görüyor.

1996 İspanya GP 20 / 91 Fotoğraf: Sutton Images 1996'nın ilk altı yarışında galibiyet yüzü göremeyen Schumacher, sıralama turlarında Hill'in 0.9 saniye gerisinde kalmış ve üçüncü olmuştu. Yağmur altında inanılmaz bir performans gösteren Schumacher, İspanya GP'sinde Ferrari ile ilk galibiyetini aldı, hem de Alesi'nin 45 saniye önünde.

1996 Belçika GP 21 / 91 Fotoğraf: LAT Images Sıralama turlarında Williams'lardan sonra (1.2 saniye geride) en hızlı isim olan Schumacher, Villeneuve'ün 5 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.

1996 İtalya GP 22 / 91 Fotoğraf: XPB Images Tahmin edildiği üzere yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, 31. turda Alesi'den aldığı liderliği yarış sonuna kadar koruyarak 18 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada gören isim oluyor.

1997 Monaco GP 23 / 91 Fotoğraf: LAT Images Williams pilotu Frentzen'in 0.019 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa ikinci sıradan başlayan Schumi, startta aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve yağmur altındaki yarışı en yakın rakibinin 53 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor.

1997 Kanada GP 24 / 91 Fotoğraf: LAT Images Yarışa pole pozisyonundan başlayan Schumacher, Coulthard ile pek çok kez yer değiştirdiği yarışı kazanan isim oluyor.

1997 Fransa GP 25 / 91 Fotoğraf: LAT Images Schumacher pole'den başladığı yarışı 23 saniyelik farkla rahat şekilde kazanmayı başarıyor ve hanesine 10 puan daha yazdırıyor.

1997 Belçika GP 26 / 91 Fotoğraf: LAT Images Schumacher üçüncü sıradan başladığı yarışın beşinci turunda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve 23 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

1997 Japonya GP 27 / 91 Fotoğraf: LAT Images Villeneuve'ün gerisinde başladığı yarışta zaman zaman Frentzen ile yer değiştiren Alman sürücü, 38. turda Frentzen'i geçiyor ve 1.3 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

1998 Arjantin GP 28 / 91 Fotoğraf: LAT Images McLaren'dan Coulthard'ın 0.399 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından ıslak zeminde Hakkinen'le galibiyet savaşı veren Schumacher, 22 saniyelik farkla damalı bayrağı yine ilk sırada gören isim oluyor ve 1998'deki ilk zaferini alıyor.

1998 Kanada GP 29 / 91 Fotoğraf: LAT Images McLaren'ların gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından, önce Hakkinen sonra da Coulthard'ın yarış dışı kalmasıyla liderliğe yükselen Alman sürücü 16 saniyelik farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

1998 Fransa GP 30 / 91 Fotoğraf: LAT Images Schumacher, çok sevdiği Fransa'ya ikinci sıradan başlarken, ilk virajı ilk sırada dönüyor ve bir daha ardına bakmayarak 19 saniye farkla galibiyete ulaşıyor.

1998 Britanya GP 31 / 91 Fotoğraf: LAT Images Schumacher, sıralama turlarında geride kaldığı Hakkinen'i 51. turda geçmeyi başarıyor ve yağmur altında 12 saniye fark açarak hanesine bir galibiyet daha yazdırıyor. O yarışta üçüncü Irvine'a kadar herkese tur bindirmeyi başarmıştı.

1998 Macaristan GP 32 / 91 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images 1998 yılının çoğu yarışında olduğu gibi yine McLaren'ın gerisinde kalan Schumacher, takım arkadaşının 1 saniye önünde üçüncü sıradan başladığı yarışın, 45. turunda Coulthard, 47. turunda ise Hakkinen'i geçerek 9 saniye farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

1998 İtalya GP 33 / 91 Fotoğraf: XPB Images Schumacher pole'den başladığı İtalya GP'sinin ilk turunda dördüncü sıraya düşse de, 17. turda liderliği geri alıyor ve 37 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

1999 San Marino GP 34 / 91 Fotoğraf: LAT Images Schumacher pole pozisyonunu 0.176 saniye ile kaçırırken, Hakkinen'in yarış dışı kalmasıyla ikinciliğe, 36. turda Coulthard'a yaptığı atakla birlikte liderliğe yükseliyor. Sonrasında yerini koruyor ve 4 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor. O yarışta tur yemeyen sadece iki pilot vardı; Schumacher ve Coulthard!

1999 Monaco GP 35 / 91 Fotoğraf: XPB Images Pole pozisyonunu Hakkinen'e kaptıran Schumacher, ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve 30 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

2000 Avustralya GP 36 / 91 Fotoğraf: LAT Images 2000 yılının ilk yarışına Hakkinen ve Coulthard'ın gerisinde başlayan Schumacher, bu iki sürücünün yarış dışı kalmasıyla birlikte liderliğe yükseliyor ve damalı bayrağı 11 saniyelik farkla ilk sırada görüyor.

2000 Brezilya GP 37 / 91 Fotoğraf: XPB Images Üçüncü sıradan başladığı yarışın ikinci turunda liderliğe yükselen Schumacher, yarışı kazanan isim oluyor.

2000 San Marino GP 38 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pole pozisyonunu 0.091 saniye ile kaptırdığı Hakkinen'i 44 tur boyunca kovalayan efsane pilot, 45. turda liderliğe yükseliyor ve yarışı kazanan isim oluyor.

2000 Avrupa GP 39 / 91 Fotoğraf: XPB Images Schumacher ikinci sırada başladığı yarışta Hakkinen'in gerisine düşse de, 46. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2000 Kanada GP 40 / 91 Fotoğraf: XPB Images Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı takım arkadaşı Barrichello'nun 0.174 saniye önünde ilk sırada görüyor.

2000 İtalya GP 41 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Uzun süre galibiyetle tanışamayan Schumacher, 0.027 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu Hakkinen'in 3 saniye önünde galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.

2000 Amerika GP 42 / 91 Fotoğraf: XPB Images Schumacher İtalya'dan sonra ikinci kez pole'den başlıyor fakat ilk turda liderliği Coulthard'a kaptırıyor. Yedinci turda yeniden liderliğe yükselen efsane pilot, 12 saniye farkla hanesine 10 puan daha yazdırmış oluyor.

2000 Japonya GP 43 / 91 Fotoğraf: XPB Images 0.009 saniye ile Hakkinen'i geçen ve pole pozisyonunu alan Schumacher, startta Hakkinen'e geçiliyor ve 36. tura kadar Hakkinen'i kovalamak zorunda kalıyor. 37. turda rakibini geçerek ilk sıraya yükselen Schumi, 1.8 saniyelik farkla galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2000 Malezya GP 44 / 91 Fotoğraf: XPB Images Sıralama turlarında üstün bir performans gösteren Schumacher 0.463 saniye ile üst üste dördüncü pole pozisyonunu alıyor ve yarışı 0.7 saniye farkla kazanarak üst üste dördüncü yarışını kazanmış oluyor.

2001 Avustralya GP 45 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Schumacher pole'den başladığı yarışı Coulthard'ın 1.7 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor ve sezona galibiyetle başlıyor.

2001 Malezya GP 46 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Barrichello'nun 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu alan Schumacher, 23 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada görüyor.

2001 İspanya GP 47 / 91 Fotoğraf: British American Racing Hakkinen'in 0.085 saniye önünde pole pozisyonunu alan Schumacher, damalı bayrağı en yakın rakibi Montoya'nın 40 saniye önünde ilk sırada görüyor. O yarışta Hakkinen 44. turda Schumacher'in önüne geçmiş ve 64. tura kadar lider gitmişti. Son tura girmek üzereyken debriyaj sorunu yaşayan Hakkinen, bir tur kala yarışa veda edince, galibiyet Schumacher'e gitmişti.

2001 Monaco GP 48 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Schumacher, Coulthard'ın gerisinde başladığı yarışı baştan sona üstün götürüp kazanmayı başarıyor.

2001 Avrupa GP 49 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Alman pilot pole pozisyonundan başladığı yarışı yine baştan sona üstün götürüp 4 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

2001 Fransa GP 50 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Kardeşi Ralf'in gerisinde başladığı yarışta, Williams sürücüsünden daha iyi bir performans gösteren Schumacher 10 saniyelik farkla galibiyete ulaşan isim oluyor.

2001 Macaristan GP 51 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center 0.8 saniyelik büyük farkla pole pozisyonunu alan Schumacher, damalı bayrağı Barrichello'nun 3.3 saniye önünde ilk sırada görüyor.

2001 Belçika GP 52 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Williams pilotlarının 2 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmıyor ve zafere ulaşıyor.

2001 Japonya GP 53 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Sıralama turlarında Montoya'dan 0.7 saniye, Barrichello'dan ise 0.8 saniye daha iyi bir tur atan Schumacher, Montoya'nın 0.3 saniye önünde galibiyete ulaşan isim oluyor.

2002 Avustralya GP 54 / 91 Fotoğraf: Brousseau Photo Pole pozisyonunu 0.005 saniye ile Barrichello'ya kaptıran Schumi, 17. turda Montoya'yı geçerek hanesine 1 galibiyet daha yazdırıyor.

2002 Brezilya GP 55 / 91 Fotoğraf: Sergio Sanderson Brezilya'da pole 0.127 saniyelik farkla Montoya'ya gidiyor. Ama Schumacher ilk turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak galibiyete ulaşan isim oluyor.

2002 San Marino GP 56 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Barrichello'nun 0.064 saniye önünde kazandığı pole pozisyonunu 17 saniyelik farkla galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.

2002 İspanya GP 57 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Barrichello'nun start alamadığı yarışa ilk sıradan başlayan Schumacher, tüm turlarını ilk sırada geçtiği yarışı 35 saniye gibi büyük bir farkla kazanıyor.

2002 Avusturya GP 58 / 91 Fotoğraf: LAT Images Takım arkadaşı Barrichello'nun 0.6 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından yarışa üçüncü sıradan başlayan Schumacher, yarışın tamamını Barrichello'nun gerisinde götürmesine karşın Ferrari'nin isteği üzerine son turda yerini Schumacher'e bırakıyor.

2002 Kanada GP 59 / 91 Fotoğraf: Eric Gilbert Alman pilot ikinci sıradan başladığı yarışta üçüncü sıraya geriliyor ve 26. turda liderliğe yükseliyor. Sonrasında Montoya ile galibiyet savaşına girişen Alman sürücü, 51. turda bir kez daha liderliği alıyor ve bir daha da bırakmıyor.

2002 Britanya GP 60 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Schumacher Britanya'daki yarışa üçüncü sıradan başlarken, 16. turda liderliğe yükseliyor ve galibiyete ulaşan isim oluyor.

2002 Fransa GP 61 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Alman pilot, ikinci sıradan başladığı yarışta Montoya ve Raikkonen ile galibiyet savaşı verirken, bitime beş tur kala Raikkonen'i geçerek galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2002 Almanya GP 62 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Kendi evindeki mücadeleye kardeşi Ralf'in önünde başlayan Schumacher, baştan sona rahat götürdüğü yarışı Montoya'nın 10 saniye önünde ilk sırada tamamlıyor.

2002 Belçika GP 63 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Raikkonen'in 0.4 saniye önünde pole pozisyonunu alan Alman sürücü, baştan sona üstün götürdüğü yarışta zafere ulaşıyor.

2002 Japonya GP 64 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center 0.4 saniye gibi bir farkla pole'ü alıyor ve yarışı baştan sona lider götürerek, Barrichello'nun 0.506 saniye önünde galibiyete ulaşıyor.

2003 San Marino GP 65 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center İlk üç yarışta galibiyete ulaşamayan Schumacher, San Marino'daki yarışa 0.014 saniye ile pole'den başlıyor ve startta Ralf Schumacher'e geçilmesine rağmen 23. turda yeniden liderliğe yükselerek zafere ulaşmayı başarıyor.

2003 İspanya GP 66 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center San Marino'dan sonra ikinci kez pole pozisyonunu alan Schumacher, Alonso'nun 5 saniye önünde galibiyete ulaşan taraf oluyor.

2003 Avusturya GP 67 / 91 Fotoğraf: LAT Images Raikkonen'in 0.039 saniye önünde kazandığı pole pozisyonunu 3.3 saniyelik farkla galibiyete çevirmeyi başarıyor.

2003 Kanada GP 68 / 91 Fotoğraf: Michael Kim Schumacher kardeşinin 0.5 saniye gerisinde üçüncü sıradan başladığı yarışta önündeki isimleri geçmeyi başararak 0.7 saniye farkla galibiyete ulaşan taraf oluyor. O yarışta 3 isim sadece 1.3 saniye içinde bitiş çizgisine ulaşmıştı.

2003 İtalya GP 69 / 91 Fotoğraf: Shell Motorsport 0.051 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu, 5 saniyelik farkla galibiyete dönüştürmeyi başarıyor.

2003 Amerika GP 70 / 91 Fotoğraf: IMS LLC Schumacher 0.524 saniye yavaş kaldığı sıralama turlarında ancak yedinci oluyor ve yarışa gerilerden başlıyordu. ilk turda dördüncülüğe, beşinci turda üçüncülüğe yükselen Schumacher, 38. turda liderliği eline geçirerek galibiyete ulaşıyor.

2004 Avustralya GP 71 / 91 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Schumacher pole pozisyonunu 0.074 saniye ile kazanırken, tüm turlarını lider geçtiği yarışı 13 saniyelik farkla kazanıyor.

2004 Malezya GP 72 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center 0.641 saniye farkla pole pozisyonunu alan Alman sürücü, Montoya'nın 5 saniye önünde galibiyete ulaşıyor.

2004 Bahreyn GP 73 / 91 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Üst üste üçüncü kez pole pozisyonu alan Schumacher, damalı bayrağı 1.3 saniyelik farkla ilk sırada geçiyor ve üst üste üçüncü zaferini elde ediyor.

2004 San Marino GP 74 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pole pozisyonu 0.258 saniyelik farkla Button'ın olurken, galibiyet 9 saniyelik farkla Schumacher'e gidiyor.

2004 İspanya GP 75 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pole'den başladığı yarışta takım arkadaşının 13 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başarıyor.

2004 Avrupa GP 76 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Rahat şekilde pole pozisyonunu kazanan Schumacher, galibiyeti de bir o kadar rahat kazanıyor ve 10 puan daha alıyor.

2004 Kanada GP 77 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Sıralama turlarında Ralf'in gerisinde kalan Alman pilot, 33. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak zafere ulaşıyor.

2004 Amerika GP 78 / 91 Fotoğraf: Michael Kim Yarışa Barrichello'nun gerisinde başlayan Schumacher 2.9 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor, Ferrari ise duble yapıyor.

2004 Fransa GP 79 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pole pozisyonu 0.2 saniye farkla Alonso'ya giderken, pazar günü gülen taraf 8 saniyelik farkla Schumacher oluyor.

2004 Britanya GP 80 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Raikkonen'in pole'den başladığı yarışa Schumacher 0.477 saniye geride dördüncü sıradan başlıyordu. 10. turda üçüncü, 11. turda ise ikinciliğe yükselen Schumacher, 12. turda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak 2 saniyelik farkla zafere ulaşmayı başarıyor.

2004 Almanya GP 81 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı 8 saniyelik farkla kazanmayı başarıyor.

2004 Macaristan GP 82 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center 0.177 saniye farkla pole pozisyonunu alan Schumi, galibiyeti 4 saniyelik farkla kazanırken, o yarışta beşinci Button'a kadar herkese tur bindirmeyi başarmıştı.

2004 Japonya GP 83 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Alman pilot 0.490 saniye ile kazandığı pole pozisyonunu 14 saniyelik farkla galibiyete dönüştürüyor ve Japonya'daki son zaferini elde ediyor.

2005 Amerika GP 84 / 91 Fotoğraf: XPB Images 2005 Ferrari adına iyi geçmezken, Schumacher sıralama turlarında 0.7 saniye farkla beşinci olmuştu. Michelin lastikli araçların yarıştan çekilmesiyle gridde sadece Ferrari, Minardi ve Jordan kaldı. Schumacher, altı pilotlu bu mücadeleden zaferle ayrıldı ve 2005'teki tek zaferini elde etti.

2006 San Marino GP 85 / 91 Fotoğraf: XPB Images İlk üç yarışta zafer yüzü göremeyen Schumacher, pole pozisyonundan başladığı yarışta Alonso ile verdiği galibiyet savaşını kazanıyor ve 2 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor.

2006 Avrupa GP 86 / 91 Fotoğraf: XPB Images Alonso'nun 0.209 saniye gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından, yarışa ikinci sıradan başlayan Alman sürücü, Alonso'yu mağlup ederek 3.7 saniyelik farkla galibiyete ulaşıyor. O yarışta ilk dört sadece 4.8 saniye içerinde yer almıştı.

2006 Amerika GP 87 / 91 Fotoğraf: Ferrari Media Center Uzun süredir galibiyet alamayan Schumacher, çok sevdiği Indianapolis'te 0.603 saniye ile pole pozisyonunu alırken, starta Massa'nın gerisinde kalıyor ve 31. turda yeniden liderliğe yükseliyor. Sonrasında arkasına bakmıyor ve 7.9 saniyelik farkla yarışı kazanan taraf oluyor.

2006 Fransa GP 88 / 91 Fotoğraf: XPB Images Massa'nın 0.017 saniye önünde pole pozisyonunu alan şampiyon sürücü, damalı bayrağı Alonso'nun 10 saniye önünde ilk sırada görüyor.

2006 Almanya GP 89 / 91 Fotoğraf: XPB Images Schumacher ikinci sıradan başladığı yarışın 10. turunda aldığı liderliği bir daha bırakmayarak kendi evindeki yarışı 0.720 saniyelik farkla kazanıyor.

2006 İtalya GP 90 / 91 Fotoğraf: XPB Images Sıralama turlarında pole pozisyonunu 0.002 saniye farkla Raikkonen'e kaptıran Alman pilot, 15. turda liderliğe yükseliyor ve 8 saniye farkla galibiyete ulaşıyor. Ferrari'nin evindeki son galibiyetini alan Schumacher, yarışın ardından emekli olduğunu açıklıyor.