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Formula 1 / İspanya GP / Galeri

Galeri: Sainz'ın İspanya'da yarışacağı özel kask tasarımı

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Galeri: Sainz'ın İspanya'da yarışacağı özel kask tasarımı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 09:39

McLaren sürücüsü Carlos Sainz, COVID-19 pandemisi ile savaşan insanlara destek amacıyla bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak.

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Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren

Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
1/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren

Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
2/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren

Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
3/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren

Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
4/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Giacomo Rauli

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