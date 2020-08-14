Galeri: Sainz'ın İspanya'da yarışacağı özel kask tasarımı
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McLaren sürücüsü Carlos Sainz, COVID-19 pandemisi ile savaşan insanlara destek amacıyla bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak.
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Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
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Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.
Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
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Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.
Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
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Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.
Il nuovo casco di Carlos Sainz Jr, McLaren
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Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.
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|Editör
|Giacomo Rauli
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