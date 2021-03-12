Galeri: Red Bull RB16B ilk kez pist üstünde görüntülendi
2021 Formula 1 sezonu öncesinde en çok merak edilen araçlardan birisi olan Red Bull RB16B ilk kez tam manasıyla Bahreyn'de görüntülendi.
Red Bull, yeni aracı RB16B'yi 23 Şubat'ta tanıttı ve ardından yeni aracını Silverstone'da piste çıkardı.
Ancak takımın yeni aracının pist üstü görüntüleri şu ana kadar ne takım tarafından paylaşıldı, ne de başka birisi tarafından.
Takımın yeni aracını bu kadar korumasının ardından Red Bull'un bir şeyler gizlediği yönünde düşünceler arttı. Takımın lansmanda yayınladığı fotoğraflarda aracın arka tarafını karartması ve tabana dair detaylar paylaşmaması, bu şüpheleri destekliyordu.
Bugün Bahreyn'de başlayan testlerle birlikte Max Verstappen ve takımın yeni pilotu Sergio Perez'in kullanacakları RB16B ilk kez pist üstünde görüntülenmiş oldu.
Red Bull RB16B'ye ait ilk fotoğraflara bu içerikten ulaşabilirsiniz.
Gün içerisinde gelen tüm fotoğrafları görüntülemek için foto galeri sayfasını takip edebilirsiniz.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull RB16B detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull RB16B detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16B detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Lewis Hamilton, Mercedes and Valtteri Bottas, Mercedes looks at the Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Giorgi Piola
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Red Bull Racing
|Editör
|Abdullah Çelik