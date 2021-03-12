Galeri: Red Bull RB16B ilk kez pist üstünde görüntülendi

Red Bull, yeni aracı RB16B'yi 23 Şubat'ta tanıttı ve ardından yeni aracını Silverstone'da piste çıkardı.

Ancak takımın yeni aracının pist üstü görüntüleri şu ana kadar ne takım tarafından paylaşıldı, ne de başka birisi tarafından.

Takımın yeni aracını bu kadar korumasının ardından Red Bull'un bir şeyler gizlediği yönünde düşünceler arttı. Takımın lansmanda yayınladığı fotoğraflarda aracın arka tarafını karartması ve tabana dair detaylar paylaşmaması, bu şüpheleri destekliyordu.

Bugün Bahreyn'de başlayan testlerle birlikte Max Verstappen ve takımın yeni pilotu Sergio Perez'in kullanacakları RB16B ilk kez pist üstünde görüntülenmiş oldu.

Red Bull RB16B'ye ait ilk fotoğraflara bu içerikten ulaşabilirsiniz.

Gün içerisinde gelen tüm fotoğrafları görüntülemek için foto galeri sayfasını takip edebilirsiniz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 15 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 2 / 15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Red Bull RB16B detail 3 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull RB16B detail 4 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 5 / 15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Red Bull Racing RB16B detail 6 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull Racing RB16B detail 7 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull Racing RB16B detail 8 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Lewis Hamilton, Mercedes and Valtteri Bottas, Mercedes looks at the Red Bull Racing RB16B 9 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 10 / 15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 11 / 15 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 12 / 15 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 13 / 15 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 14 / 15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 15 / 15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images