Galeri: Perez ve Verstappen'in yarışacağı kask tasarımları
Max Verstappen ve Sergio Perez, bugün yeni sezonda kullanacakları kaskları da tanıttılar.
Takım, bugün New York'ta 2023 RB19'un renk düzenini tanıttı ve tasarımın geçen yıldan çok da farklı olmadığı görüldü.
Aynı şekilde burada yeni pilot tulumları ve kaskları da tanıtıldı.
Verstappen'in kask tasarımı:
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Perez'in kask tasarımı:
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Takım kıyafetleri:
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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