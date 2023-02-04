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Galeri: Perez ve Verstappen'in yarışacağı kask tasarımları

Max Verstappen ve Sergio Perez, bugün yeni sezonda kullanacakları kaskları da tanıttılar.

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Galeri: Perez ve Verstappen'in yarışacağı kask tasarımları
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Takım, bugün New York'ta 2023 RB19'un renk düzenini tanıttı ve tasarımın geçen yıldan çok da farklı olmadığı görüldü.

Aynı şekilde burada yeni pilot tulumları ve kaskları da tanıtıldı.

Verstappen'in kask tasarımı:

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
1/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
2/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
3/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
4/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
5/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
6/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
7/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
8/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
9/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
10/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
11/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
12/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Perez'in kask tasarımı:

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
1/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
2/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
3/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
4/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
5/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
6/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
7/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
8/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

Takım kıyafetleri:

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
1/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
2/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
3/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
4/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing
Sergio Perez, Red Bull Racing
5/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
6/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
7/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
8/8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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