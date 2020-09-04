Galeri: Norris'in İtalya'da kullanacağı kask tasarımı
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McLaren'ın F1'in genç yeteneği Lando Norris, İtalya GP için özel bir kask hazırladı.
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Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
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Fotoğraf: Lando Norris
Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
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Fotoğraf: Lando Norris
Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
3/5
Fotoğraf: Lando Norris
Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
4/5
Fotoğraf: Lando Norris
Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
5/5
Fotoğraf: Lando Norris
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Galeri: Norris'in İtalya'da kullanacağı kask tasarımı
paylaşım
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