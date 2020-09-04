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Formula 1 / Son dakika

Galeri: Norris'in İtalya'da kullanacağı kask tasarımı

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Galeri: Norris'in İtalya'da kullanacağı kask tasarımı
Ekleyen:
, Editör

McLaren'ın F1'in genç yeteneği Lando Norris, İtalya GP için özel bir kask hazırladı.

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Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
1/5

Fotoğraf: Lando Norris

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
2/5

Fotoğraf: Lando Norris

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
3/5

Fotoğraf: Lando Norris

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
4/5

Fotoğraf: Lando Norris

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren

Lando Norris'in kask tasarımı, McLaren
5/5

Fotoğraf: Lando Norris

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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