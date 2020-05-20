Galeri: Niki Lauda'nın tüm F1 araçları

Lauda sadece bir sürücü olarak değil, aynı zamanda dört dönem boyunca sporun şekillenmesine yardımcı olan bir figür olarak da yeri doldurulamaz bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

March, BRM, Ferrari, Brabham ve McLaren'de sürücü olan Lauda, daha sonrasında Ferrari, Jaguar ve Mercedes gibi takımların danışmanı ve elçisi oldu.

Piola, Lauda'yı kendisinin tanıştığı en iyi şahsiyet olarak tanımladı ve Lauda'nın yaşadığı ölümcül kazadan üç yarış sonra pistlere dönmesini, sadece bir mucize olarak tanımlayabileceğini söyledi.

Piola'ya göre Lauda saçmalığa sahip olmayan, direkt bir kişiliğe sahip olmakla beraber mazeret aramayan ve çözümlerini siyah ve beyaz gibi ayırt eden bir insandı.

Verdiği örneklerden biri ise 1982'de Belçika GP'de, McLaren aracının normalden daha hafif olması sebebiyle diskalifiye edilmesine verdiği tepkiydi.

Pek çok sürücünün yaptığı gibi olan durumu savunmak yerine Lauda, kendisinin kurallara uygun olmayan bir araç kullanmasının salakça olduğunu kabul etmişti.

Gelin beraber onun inanılmaz araçlarına göz atalım.