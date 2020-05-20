Galeri: Niki Lauda'nın tüm F1 araçları
Efsane pilot Niki Lauda'nın ölüm yıl dönümünde, kendisinin inanılmaz kariyerini tanımlayan araçları göz önüne aldık ve Giorgio Piola ile beraber yakından inceledik.
Lauda sadece bir sürücü olarak değil, aynı zamanda dört dönem boyunca sporun şekillenmesine yardımcı olan bir figür olarak da yeri doldurulamaz bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
March, BRM, Ferrari, Brabham ve McLaren'de sürücü olan Lauda, daha sonrasında Ferrari, Jaguar ve Mercedes gibi takımların danışmanı ve elçisi oldu.
Piola, Lauda'yı kendisinin tanıştığı en iyi şahsiyet olarak tanımladı ve Lauda'nın yaşadığı ölümcül kazadan üç yarış sonra pistlere dönmesini, sadece bir mucize olarak tanımlayabileceğini söyledi.
Piola'ya göre Lauda saçmalığa sahip olmayan, direkt bir kişiliğe sahip olmakla beraber mazeret aramayan ve çözümlerini siyah ve beyaz gibi ayırt eden bir insandı.
Verdiği örneklerden biri ise 1982'de Belçika GP'de, McLaren aracının normalden daha hafif olması sebebiyle diskalifiye edilmesine verdiği tepkiydi.
Pek çok sürücünün yaptığı gibi olan durumu savunmak yerine Lauda, kendisinin kurallara uygun olmayan bir araç kullanmasının salakça olduğunu kabul etmişti.
Gelin beraber onun inanılmaz araçlarına göz atalım.
March 721
Fotoğraf: Giorgi Piola
721, Lauda'nın kullandığı ikinci March arabası olmuştu ve 'çay tepsisi' olarak adlandırılan ön kanat kullanılmıştı. 721'in üç farklı versiyonu kullanıldı, hiçbiri beklenen performansı veremedi ve Lauda, kendisine daha iyi bir koltuk bulmak amacıyla 1972 sezonunun sonunda takımdan ayrıldı.
BRM P160
Fotoğraf: Giorgi Piola
1973'te takım değiştiren Lauda, o sezonda BRM aracının üç farklı versiyonunu kullandı - C, D ve E. Her bir versiyondaki amaç, aracın performansını ve duruşunu geliştirmekti.
BRM P160D
Fotoğraf: Giorgi Piola
P160 aracı, takımın kendi ürettiği V12 motoruna sahipti ve çok dayanıksızdı. Lauda bu aracın 'D' versiyonunu Güney Afrika yarışında, sezondaki en iyi sonucu olan beşinciliği aldığı Belçika yarışının öncesinde sürmüştü.
Ferrari 312B3'ün gelişimi
Fotoğraf: Giorgi Piola
BRM'de aldığı sonuçların aksine Lauda, kendini güçlü bir sürücü olarak kanıtladı ve 1974'te Ferrari'ye, Clay Regazzoni ile beraber geçiş yaptı. Ferrari'de yaşanan politik sorunlar ile beraber ünlü mühendis Mauro Forgheiri başka projelere yönlendirildi, daha sonrasında ise görevine geri getirildi. Forgheiri'nin dönüşü ile beraber ünlü mühendis, 312B3 ile ilgili, takımın şansını da değiştirecek olan, büyük değişiklikler yaptı.
Ferrari 312B3
Fotoğraf: Giorgi Piola
1973 sezonunda markalar klasmanını altıncı tamamlayan Scuderia, Lauda ve Regazzoni ile beraber bir geri dönüş yapmalıydı. Bunu da yaptılar. Lauda bu araçla beraber iki galibiyet ve üç tane ikincilik alırken, takım arkadaşı Clay Regazzoni ise daha az galibiyet almasına rağmen istikrarlı olarak puan aldı ve Lauda'yı geride bıraktı. İki pilot birden Ferrari'nin markalar şampiyonasında ikinci olmasına büyük katkı sağladı.
Ferrari 312T
Fotoğraf: Giorgi Piola
1975 sezonunun ilk üç yarışında Ferrari, 312T ile diğer takımları büyük bir farkla geride bıraktı. 'T' harfi, araçta bulunan yerleşik vites kutusuna ithafen eklenmişti. Vites kutusu, aracın davranış tarzını değiştirmek amacıyla, arka aks bölgesine oturtulmuştu. Lauda bu araç ile ilk şampiyonluğunu kazanırken, araç ile 5 galibiyet ve üç podyum yakaladı. Ferrari ise 11 sene sonra ilk kez şampiyon olmuştu.
Ferrari 312T
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bıraktığı şekilde yarışmaya devam eden Lauda, 1976'nın ilk üç yarışında üst üste iki galibiyet ve bir ikincilik almıştı. Dördüncü yarışta ise, kural değişiklikleri sebebiyle 312T'nin adı 312T2'ye evrilmişti. Buna rağmen Ferrari'nin F1'deki dominasyonu gözler önündeydi. Lauda, bir sonraki beş yarışta üç galibiyet almıştı ve iki kez podyuma çıkmıştı.
Ferrari 312T2
Fotoğraf: Giorgi Piola
Daha sonrasında ise büyük bir facia olmuştu ve Lauda, sezonun ve kendi hayatının gidişatını tamamen değiştiren, Nürburgring'deki kazaya karışmıştı. Diğer sürücü arkadaşları tarafından o enkazdan kurtarılan Lauda'nın vücudunda yanıklara ve akciğerinde hasara sahipti. Mucizevi bir şekilde Lauda, üç yarış sonra aracının başına tekrardan oturdu ve şampiyonadaki rakibi James Hunt'ı sonuna kadar zorladı.
Ferrari 312T2
Fotoğraf: Giorgi Piola
Lauda 1977 yılında podyumun ilk basamağına geri döndü. Şampiyonayı kazanan Avusturyalı pilot, 312T2 ile üç galibiyet ve yedi podyum yakalayarak sezonu tamamladı.
Brabham BT46
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'den ayrılma kararı alan Lauda, 1978 sezonunda Brabham'a geçti. Takım, Alfa Romeo'nun V12 motoruna sahip olduğu için kısıtlı bir zemin etkisine sahipti.
Brabham BT46B
Fotoğraf: Giorgi Piola
Brabham BT46B, veya daha çok bilinen adıyla 'fan aracı', sadece tartışmalı bir araç değildi, aynı zamanda Lauda'nın kontrolündeki bir canavardı ve çıktığı ilk ve tek yarışı da kazandı. Lauda, İsveç GP'sini, en yakın rakibi olan Riccardo Patrese'nin 34 saniye önünde kazanmıştı.
McLaren MP4-1
Fotoğraf: Giorgi Piola
1979 sezonunun bitimine iki yarış kala spordan emekli olan Lauda, 1982 sezonunda Ron Dennis'in çabaları ile beraber F1'e geri geldi. McLaren'de John Watson'ın takım arkadaşı olacak olan Lauda, araç ile iki galibiyet almayı başarmıştı.
McLaren MP4-2
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren'in DFV V8 motorundan TAG markalı V6 çifte turbo motoruna geçmesi ile beraber 1984 sezonu, büyük değişimlere sahne olmuştu. Alain Prost ile birlikte yarışan Lauda, 1984'te F1 tarihinin en yakın şampiyonluk mücadelesini verdi. Sezonun şampiyonu ise, sezonu yarım puan önde bitiren Lauda oldu. MP4-2, yarıştığı senedeki en hızlı araç oldu ve çıktığı yarışlarda sadece 4 kez başka bir araç yarışı kazandı. Her ne kadar Prost 7, Lauda ise 5 galibiyet almış olsa da Lauda, sezon boyunca daha istikrarlı bir performans sergileyerek ve rakibine kıyasla daha çok ikincilik alarak şampiyonluğu kazanan isim oldu.
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