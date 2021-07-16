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Formula 1 / 2022 F1 araç lansmanı Haberler

Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1, dün tanıtılan 2022 Formula 1 araç konseptine, mevcut renk düzenlerini ekleyerek nasıl görünebileceklerine dair paylaşımlar yaptılar.

Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?

Formula 1, gelecek yıl tarihinin en büyük kural değişikliklerinden birini yapmaya hazırlanıyor ve araçlar büyük ölçüde tasarım değişikliğine uğrayacak.

Dün, Silverstone'da gerçekleştirilen lansmanda, yeni araçların nasıl görünebileceğine dair ilk gerçek görüntüler paylaşılmıştı.

Formula 1 tarafından yapılan tasarımda, araçların mevcut nesle kıyasla epey değişikliğe uğradığı görülebiliyordu ve kimileri bu tasarımı IndyCar araçlarına benzetti.

Değişikliğin amacı, yarış kalitesini artırmak ve sürücülerin birbirlerini daha yakından takip etmelerini sağlayarak, geçişleri artırmak olarak açıklanmıştı.

F1 dün yeni aracı sadece basit bir lansman rengiyle tanıtmıştı ve bugün, tüm takımlar kendi renk düzenlerini bu konsepte ekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bu etkinliğe Ferrari hariç diğer takımların tamamı katıldı ve mevcut renk düzenlerinin, bu araçlarda nasıl görünebileceğini paylaştılar.

Bu tasarımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Williams 2022 F1 car

Williams 2022 F1 car
1/31

Fotoğraf: Williams

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Williams 2022 F1 car

Williams 2022 F1 car
2/31

Fotoğraf: Williams

Williams 2022 F1 car

Williams 2022 F1 car
3/31

Fotoğraf: Williams

Williams 2022 F1 car

Williams 2022 F1 car
4/31

Fotoğraf: Williams

Red Bull Racing 2022 F1 car

Red Bull Racing 2022 F1 car
5/31

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing 2022 F1 car

Red Bull Racing 2022 F1 car
6/31

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing 2022 F1 car

Red Bull Racing 2022 F1 car
7/31

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing 2022 F1 car

Red Bull Racing 2022 F1 car
8/31

Fotoğraf: Red Bull Racing

Mercedes 2022 F1 car

Mercedes 2022 F1 car
9/31

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes 2022 F1 car

Mercedes 2022 F1 car
10/31

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes 2022 F1 car

Mercedes 2022 F1 car
11/31

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes 2022 F1 car

Mercedes 2022 F1 car
12/31

Fotoğraf: Mercedes AMG

McLaren 2022 F1 car

McLaren 2022 F1 car
13/31

Fotoğraf: McLaren Racing

Haas 2022 F1 car

Haas 2022 F1 car
14/31

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas 2022 F1 car

Haas 2022 F1 car
15/31

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas 2022 F1 car

Haas 2022 F1 car
16/31

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas 2022 F1 car

Haas 2022 F1 car
17/31

Fotoğraf: Haas F1 Team

Aston Martin 2022 F1 car

Aston Martin 2022 F1 car
18/31

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin 2022 F1 car

Aston Martin 2022 F1 car
19/31

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin 2022 F1 car

Aston Martin 2022 F1 car
20/31

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin 2022 F1 car

Aston Martin 2022 F1 car
21/31

Fotoğraf: Aston Martin

Alpine 2022 F1 car

Alpine 2022 F1 car
22/31

Fotoğraf: Alpine

Alpine 2022 F1 car

Alpine 2022 F1 car
23/31

Fotoğraf: Alpine

Alpine 2022 F1 car

Alpine 2022 F1 car
24/31

Fotoğraf: Alpine

Alpine 2022 F1 car

Alpine 2022 F1 car
25/31

Fotoğraf: Alpine

Alpine 2022 F1 car

Alpine 2022 F1 car
26/31

Fotoğraf: Alpine

AlphaTauri 2022 F1 car

AlphaTauri 2022 F1 car
27/31

Fotoğraf: AlphaTauri

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
28/31

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
29/31

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
30/31

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
31/31

Fotoğraf: Alfa Romeo

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