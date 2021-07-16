Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?
Formula 1, dün tanıtılan 2022 Formula 1 araç konseptine, mevcut renk düzenlerini ekleyerek nasıl görünebileceklerine dair paylaşımlar yaptılar.
Formula 1, gelecek yıl tarihinin en büyük kural değişikliklerinden birini yapmaya hazırlanıyor ve araçlar büyük ölçüde tasarım değişikliğine uğrayacak.
Dün, Silverstone'da gerçekleştirilen lansmanda, yeni araçların nasıl görünebileceğine dair ilk gerçek görüntüler paylaşılmıştı.
Formula 1 tarafından yapılan tasarımda, araçların mevcut nesle kıyasla epey değişikliğe uğradığı görülebiliyordu ve kimileri bu tasarımı IndyCar araçlarına benzetti.
Değişikliğin amacı, yarış kalitesini artırmak ve sürücülerin birbirlerini daha yakından takip etmelerini sağlayarak, geçişleri artırmak olarak açıklanmıştı.
F1 dün yeni aracı sadece basit bir lansman rengiyle tanıtmıştı ve bugün, tüm takımlar kendi renk düzenlerini bu konsepte ekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Bu etkinliğe Ferrari hariç diğer takımların tamamı katıldı ve mevcut renk düzenlerinin, bu araçlarda nasıl görünebileceğini paylaştılar.
Bu tasarımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Williams 2022 F1 car
Fotoğraf: Williams
Williams 2022 F1 car
Fotoğraf: Williams
Williams 2022 F1 car
Fotoğraf: Williams
Williams 2022 F1 car
Fotoğraf: Williams
Red Bull Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Red Bull Racing
Red Bull Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Red Bull Racing
Red Bull Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Red Bull Racing
Red Bull Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Red Bull Racing
Mercedes 2022 F1 car
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes 2022 F1 car
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes 2022 F1 car
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes 2022 F1 car
Fotoğraf: Mercedes AMG
McLaren 2022 F1 car
Fotoğraf: McLaren Racing
Haas 2022 F1 car
Fotoğraf: Haas F1 Team
Haas 2022 F1 car
Fotoğraf: Haas F1 Team
Haas 2022 F1 car
Fotoğraf: Haas F1 Team
Haas 2022 F1 car
Fotoğraf: Haas F1 Team
Aston Martin 2022 F1 car
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin 2022 F1 car
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin 2022 F1 car
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin 2022 F1 car
Fotoğraf: Aston Martin
Alpine 2022 F1 car
Fotoğraf: Alpine
Alpine 2022 F1 car
Fotoğraf: Alpine
Alpine 2022 F1 car
Fotoğraf: Alpine
Alpine 2022 F1 car
Fotoğraf: Alpine
Alpine 2022 F1 car
Fotoğraf: Alpine
AlphaTauri 2022 F1 car
Fotoğraf: AlphaTauri
Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing 2022 F1 car
Fotoğraf: Alfa Romeo