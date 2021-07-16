Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?

Formula 1, gelecek yıl tarihinin en büyük kural değişikliklerinden birini yapmaya hazırlanıyor ve araçlar büyük ölçüde tasarım değişikliğine uğrayacak.

Dün, Silverstone'da gerçekleştirilen lansmanda, yeni araçların nasıl görünebileceğine dair ilk gerçek görüntüler paylaşılmıştı.

Formula 1 tarafından yapılan tasarımda, araçların mevcut nesle kıyasla epey değişikliğe uğradığı görülebiliyordu ve kimileri bu tasarımı IndyCar araçlarına benzetti.

Değişikliğin amacı, yarış kalitesini artırmak ve sürücülerin birbirlerini daha yakından takip etmelerini sağlayarak, geçişleri artırmak olarak açıklanmıştı.

F1 dün yeni aracı sadece basit bir lansman rengiyle tanıtmıştı ve bugün, tüm takımlar kendi renk düzenlerini bu konsepte ekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bu etkinliğe Ferrari hariç diğer takımların tamamı katıldı ve mevcut renk düzenlerinin, bu araçlarda nasıl görünebileceğini paylaştılar.

Bu tasarımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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