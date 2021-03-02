Galeri: Mercedes W12
Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin lansmanını bugün gerçekleştirirken, biz de lansmana dair en iyi kareleri sizler için derledik.
Takım, 2021 Formula 1 aracının örtüsünü bugün kaldırdı ve araç yine siyah renge sahip olurken, arka taraftaki Mercedes yıldızlarının yerini AMG logoları aldı.
İşte araçtan kareler:
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 changes
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 changes
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 front nose detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 front suspension detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 bargeboards and deflectors
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 front details
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 halo fin
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 cover
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 detail
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes AMG F1 W12 with Lewis Hamilton, Toto Wolff and Valtteri Bottas
Fotoğraf: Daimler AG
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül