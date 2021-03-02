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Formula 1 / Son dakika

Galeri: Mercedes W12

Ekleyen:
, Editör

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin lansmanını bugün gerçekleştirirken, biz de lansmana dair en iyi kareleri sizler için derledik.

Galeri: Mercedes W12

Takım, 2021 Formula 1 aracının örtüsünü bugün kaldırdı ve araç yine siyah renge sahip olurken, arka taraftaki Mercedes yıldızlarının yerini AMG logoları aldı.

İşte araçtan kareler:

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
1/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
2/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
3/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
4/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 changes

Mercedes AMG F1 W12 changes
5/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 changes

Mercedes AMG F1 W12 changes
6/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
7/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
8/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
9/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
10/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 front nose detail

Mercedes AMG F1 W12 front nose detail
11/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 front suspension detail

Mercedes AMG F1 W12 front suspension detail
12/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
13/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
14/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 bargeboards and deflectors

Mercedes AMG F1 W12 bargeboards and deflectors
15/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 front details

Mercedes AMG F1 W12 front details
16/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 halo fin

Mercedes AMG F1 W12 halo fin
17/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
18/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
19/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
20/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
21/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 cover

Mercedes AMG F1 W12 cover
22/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
23/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
24/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
25/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
26/27

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 with Lewis Hamilton, Toto Wolff and Valtteri Bottas

Mercedes AMG F1 W12 with Lewis Hamilton, Toto Wolff and Valtteri Bottas
27/27

Fotoğraf: Daimler AG

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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