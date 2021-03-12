Galeri: Mercedes W12 ilk pist üstü fotoğrafları
Mercedes AMG Petronas Formula 1 takımı, 2021 Formula 1 sezonunda kullanacağı W12 aracını Bahreyn'de piste çıkardı.
Normalde geçtiğimiz senelerde tanıttığı aracı testlerden önce piste çıkaran Mercedes, bu sene farklı bir karar alarak aracını ilk resmi testlerden önce piste çıkarmadı.
W12'yi 2 Mart'ta tanıtan takım, çok net bir şekilde bu sene kural değişikliklerinden en çok etkilenen taban tasarımını erkenden rakiplerine göstermek istemediğini söylemişti. Mercedes bu yüzden lansmanda tanıtılan araçta o bölümü kapattı ve bilgisayar çizimlerinde o bölümü kararttı ve yeni aracını erkenden piste çıkarmadı.
Bugünkü testlerle birlikte Mercedes W12 ilk defa tam olarak görüntülenmiş oldu.
Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın kullanacağı Mercedes W12'ye ait ilk fotoğrafları sizler için bu galeride bir araya getirdik.
Gün içerisinde gelen tüm fotoğrafları görüntülemek için foto galeri sayfasını takip edebilirsiniz.
Lewis Hamilton, Mercedes and Valtteri Bottas, Mercedes looks at the Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes F1 W12 floor detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes F1 W12 floor detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes F1 W12 floor detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sebastian Vettel, Aston Martin, looks at the car of Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
The car of Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
The car of Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
The car of Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes and Lewis Hamilton, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Abdullah Çelik