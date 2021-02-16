Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

McLaren Racing, bugün Silverstone'da Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun katılımıyla, 100 kilometrelik bir çekim günü düzenledi.

Yağmurun etkili olduğu günde, sabah Norris piste çıkarken, öğleden sonra Ricciardo sürüş gerçekleştirdi.

İlk sürüş sorunsuz şekilde geçerken, ikili gün boyunca Silverstone'da yaklaşık 17 tura denk gelen 100 kilometrelik mesafe tamamladı.

Biz de sizler için güne dair kareleri delerdik.