Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
McLaren MCL35M'in Silverstone'daki ilk çekim gününe dair kareleri sizler için derledik.
McLaren Racing, bugün Silverstone'da Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun katılımıyla, 100 kilometrelik bir çekim günü düzenledi.
Yağmurun etkili olduğu günde, sabah Norris piste çıkarken, öğleden sonra Ricciardo sürüş gerçekleştirdi.
İlk sürüş sorunsuz şekilde geçerken, ikili gün boyunca Silverstone'da yaklaşık 17 tura denk gelen 100 kilometrelik mesafe tamamladı.
Biz de sizler için güne dair kareleri delerdik.
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Lando Norris, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren Racing
Lando Norris, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren Racing
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren Racing
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren Racing
Lando Norris, Daniel Ricciardo, with the McLaren MCL35M and the team
Fotoğraf: McLaren Racing
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren Racing
Lando Norris, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren Racing
Lando Norris, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren Racing
Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: McLaren Racing
Zak Brown, CEO McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: McLaren Racing
Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: McLaren Racing
Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: McLaren Racing
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül