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Formula 1 / Son dakika

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

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Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
Ekleyen:
, Editör

McLaren MCL35M'in Silverstone'daki ilk çekim gününe dair kareleri sizler için derledik.

McLaren Racing, bugün Silverstone'da Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun katılımıyla, 100 kilometrelik bir çekim günü düzenledi.

Yağmurun etkili olduğu günde, sabah Norris piste çıkarken, öğleden sonra Ricciardo sürüş gerçekleştirdi.

İlk sürüş sorunsuz şekilde geçerken, ikili gün boyunca Silverstone'da yaklaşık 17 tura denk gelen 100 kilometrelik mesafe tamamladı.

Biz de sizler için güne dair kareleri delerdik.

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Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
1/13

Fotoğraf: McLaren Racing

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Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
2/13

Fotoğraf: McLaren Racing

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
3/13

Fotoğraf: McLaren Racing

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
4/13

Fotoğraf: McLaren Racing

Lando Norris, Daniel Ricciardo, with the McLaren MCL35M and the team

Lando Norris, Daniel Ricciardo, with the McLaren MCL35M and the team
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Fotoğraf: McLaren Racing

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
6/13

Fotoğraf: McLaren Racing

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
7/13

Fotoğraf: McLaren Racing

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
8/13

Fotoğraf: McLaren Racing

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren
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Zak Brown, CEO McLaren Racing

Zak Brown, CEO McLaren Racing
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
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Daniel Ricciardo, McLaren

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Fotoğraf: McLaren Racing

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Editör Kemal Şengül

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