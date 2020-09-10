Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu yapılacak Ferrari'nin 1000. yarışında özel bir kask tasarımıyla yarışacak.
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Casco di Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Charles Leclerc
Casco di Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Charles Leclerc
Casco di Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Charles Leclerc
Casco di Charles Leclerc, Ferrari
4/4
Fotoğraf: Charles Leclerc
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Giacomo Rauli
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Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı
paylaşım
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