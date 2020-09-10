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Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı

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Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu yapılacak Ferrari'nin 1000. yarışında özel bir kask tasarımıyla yarışacak.

 

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Casco di Charles Leclerc, Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari
1/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

Casco di Charles Leclerc, Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari
2/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

Casco di Charles Leclerc, Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

Casco di Charles Leclerc, Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari
4/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Giacomo Rauli

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