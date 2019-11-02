Galeri: Leclerc ve Norris'in Austin için hazırladığı kask tasarımı

Daniel Ricciardo, Romain Grosjean ve Carlos Sainz hafta sonu için zaten özel bir kask tasarımıyla yarışacaklarını açıklamışlardı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc özel kask tasarımı seçen isimlerden birisi oldu.

Slider Liste Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 2 / 4 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 3 / 4 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 4 / 4 Fotoğraf: Ferrari

Ayrıca McLaren pilotu Lando Norris de farklı bir tasarım seçti.

Slider Liste Lando Norris, McLaren 1 / 5 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 2 / 5 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Helmet of Lando Norris, McLaren 3 / 5 Fotoğraf: McLaren Racing Helmet of Lando Norris, McLaren 4 / 5 Fotoğraf: McLaren Racing Helmet of Lando Norris, McLaren 5 / 5 Fotoğraf: McLaren Racing

Sebastian Vettel de kaskının arka kısmında ufak oynamalar yaptı.