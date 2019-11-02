Galeri: Leclerc ve Norris'in Austin için hazırladığı kask tasarımı
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Lando Norris ve Charles Leclerc, Austin için özel kask tasarlayan pilotlar arasında yer aldılar.
Daniel Ricciardo, Romain Grosjean ve Carlos Sainz hafta sonu için zaten özel bir kask tasarımıyla yarışacaklarını açıklamışlardı.
Ferrari pilotu Charles Leclerc özel kask tasarımı seçen isimlerden birisi oldu.
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Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari
Ayrıca McLaren pilotu Lando Norris de farklı bir tasarım seçti.
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Lando Norris, McLaren
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Helmet of Lando Norris, McLaren
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Fotoğraf: McLaren Racing
Helmet of Lando Norris, McLaren
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Fotoğraf: McLaren Racing
Helmet of Lando Norris, McLaren
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Fotoğraf: McLaren Racing
Sebastian Vettel de kaskının arka kısmında ufak oynamalar yaptı.
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: Leclerc ve Norris'in Austin için hazırladığı kask tasarımı
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