Galeri: Hangi pilot kaç yarıştan puanla ayrıldı?

Bugün sizler için farklı bir istatistik hazırladık. 2010'dan bu yana Formula 1'de yarışan tüm pilotların, kariyerleri boyunca kaç yarışa çıktıklarını ve bunların kaçında puan aldıklarını sizler için derledik.

Bazı pilotlar çıktıkları yarışla kıyaslandığında çok az puan alabilirken, bazıları oldukça istikrarlı şekilde puan almayı başardı.

*Not: Listede yer alan pilotların 2010'dan bu yana aldığı puanlar değil, tüm kariyerleri boyunca aldığı puanlar hesaba katıldı.