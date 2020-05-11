Galeri: Hangi pilot kaç yarıştan puanla ayrıldı?
2010 yılından bu yana Formula 1'de yarışan tüm pilotların, kariyerleri boyunca kaç yarıştan puanla ayrıldıklarını sizler için derledik.
Bugün sizler için farklı bir istatistik hazırladık. 2010'dan bu yana Formula 1'de yarışan tüm pilotların, kariyerleri boyunca kaç yarışa çıktıklarını ve bunların kaçında puan aldıklarını sizler için derledik.
Bazı pilotlar çıktıkları yarışla kıyaslandığında çok az puan alabilirken, bazıları oldukça istikrarlı şekilde puan almayı başardı.
*Not: Listede yer alan pilotların 2010'dan bu yana aldığı puanlar değil, tüm kariyerleri boyunca aldığı puanlar hesaba katıldı.
Esteban Gutierrez: 60 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Narain Karthikeyan: 56 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Jules Bianchi: 34 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sutton Images
Sergey Sirotkin: 21 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Jolyon Palmer: 35 Grand Prix'nin 2'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Pascal Wehrlein: 39 Grand Prix'nin 3'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Brendon Hartley: 25 Grand Prix'nin 3'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Antonio Giovinazzi: 23 Grand Prix'nin 4'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Felipe Nasr: 39 Grand Prix'nin 7'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Stoffel Vandoorne: 41 Grand Prix'nin 8'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Christian Klien: 49 Grand Prix'nin 8'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Vitantonio Liuzzi: 80 Grand Prix'nin 9'undan puanla yrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Jaime Alguersuari: 46 Grand Prix'nin 10'undan puanla ayrıldı
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Marcus Ericsson: 97 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bruno Senna: 46 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Lando Norris: 21 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Pedro De La Rosa: 105 Grand Prix'nin 12'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sutton Images
Vitaly Petrov: 57 Grand Prix'nin 13'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Alex Albon: 21 Grand Prix'nin 13'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Pastor Maldonado: 95 yarışın 14'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sutton Images
Jean-Eric Vergne: 58 Grand Prix'nin 14'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Timo Glock: 91 Grand Prix'nin 14'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Sebastien Buemi: 55 Grand Prix'nin 15'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Lance Stroll: 62 Grand Prix'nin 15'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Pierre Gasly: 47 Grand Prix'nin 19'undan puanla ayrıldı
Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images
Paul di Resta: 59 Grand Prix'nin 26'sından puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Kamui Kobayashi: 75 Grand Prix'nin 27'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Adrian Sutil: 128 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: LAT Images
Esteban Ocon: 50 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Charles Leclerc: 42 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
Heikki Kovalainen: 111 Grand Prix'nin 29'undan puanla ayrıldı
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Kevin Magnussen: 102 Grand Prix'nin 34'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sutton Images
Daniil Kvyat: 97 Grand Prix'nin 37'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Robert Kubica: 97 Grand Prix'nin 47'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sutton Images
Carlos Sainz Jr: 102 Grand Prix'nin 53'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Romain Grosjean: 164 Grand Prix'nin 58'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Nick Heidfeld: 183 Grand Prix'nin 70'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Jarno Trulli: 252 Grand Prix'nin 72'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Max Verstappen: 102 Grand Prix'nin 76'sından puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Nico Hulkenberg: 177 yarışın 95'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Daniel Ricciardo: 171 Grand Prix'nin 97'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Sergio Perez: 176 Grand Prix'nin 103'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Valtteri Bottas: 139 Grand Prix'nin 103'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Williams F1
Mark Webber: 215 Grand Prix'nin 112'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sutton Images
Nico Rosberg: 206 Grand Prix'nin 133'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Rubens Barrichello: 323 Grand Prix'nin 140'ından puanla ayrıldı
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Jenson Button: 306 Grand Prix'nin 162'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Felipe Massa: 269 Grand Prix'nin 165'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sebastian Vettel: 240 Grand Prix'nin 195'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso: 312 Grand Prix'nin 202'sinden puanla ayrıldı
Fotoğraf: LAT Images
Kimi Raikkonen: 313 Grand Prix'nin 213'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton: 250 Grand Prix'nin 213'ünden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Michael Schumacher: 307 Grand Prix'nin 221'inden puanla ayrıldı
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: Hangi pilot kaç yarıştan puanla ayrıldı?
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