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Formula 1 / İstatistikler

Galeri: Hangi pilot kaç yarıştan puanla ayrıldı?

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Galeri: Hangi pilot kaç yarıştan puanla ayrıldı?
Ekleyen:
, Editör
11 May 2020 12:55

2010 yılından bu yana Formula 1'de yarışan tüm pilotların, kariyerleri boyunca kaç yarıştan puanla ayrıldıklarını sizler için derledik.

Bugün sizler için farklı bir istatistik hazırladık. 2010'dan bu yana Formula 1'de yarışan tüm pilotların, kariyerleri boyunca kaç yarışa çıktıklarını ve bunların kaçında puan aldıklarını sizler için derledik.

Bazı pilotlar çıktıkları yarışla kıyaslandığında çok az puan alabilirken, bazıları oldukça istikrarlı şekilde puan almayı başardı.

*Not: Listede yer alan pilotların 2010'dan bu yana aldığı puanlar değil, tüm kariyerleri boyunca aldığı puanlar hesaba katıldı.

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Liste

Esteban Gutierrez: 60 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı

Esteban Gutierrez: 60 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
1/53

Fotoğraf: XPB Images

Narain Karthikeyan: 56 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı

Narain Karthikeyan: 56 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
2/53

Fotoğraf: XPB Images

Jules Bianchi: 34 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı

Jules Bianchi: 34 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
3/53

Fotoğraf: Sutton Images

Sergey Sirotkin: 21 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı

Sergey Sirotkin: 21 Grand Prix'nin 1'inden puanla ayrıldı
4/53

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Jolyon Palmer: 35 Grand Prix'nin 2'sinden puanla ayrıldı

Jolyon Palmer: 35 Grand Prix'nin 2'sinden puanla ayrıldı
5/53

Fotoğraf: XPB Images

Pascal Wehrlein: 39 Grand Prix'nin 3'ünden puanla ayrıldı

Pascal Wehrlein: 39 Grand Prix'nin 3'ünden puanla ayrıldı
6/53

Fotoğraf: XPB Images

Brendon Hartley: 25 Grand Prix'nin 3'ünden puanla ayrıldı

Brendon Hartley: 25 Grand Prix'nin 3'ünden puanla ayrıldı
7/53

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi: 23 Grand Prix'nin 4'ünden puanla ayrıldı

Antonio Giovinazzi: 23 Grand Prix'nin 4'ünden puanla ayrıldı
8/53

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Felipe Nasr: 39 Grand Prix'nin 7'sinden puanla ayrıldı

Felipe Nasr: 39 Grand Prix'nin 7'sinden puanla ayrıldı
9/53

Fotoğraf: XPB Images

Stoffel Vandoorne: 41 Grand Prix'nin 8'inden puanla ayrıldı

Stoffel Vandoorne: 41 Grand Prix'nin 8'inden puanla ayrıldı
10/53

Fotoğraf: XPB Images

Christian Klien: 49 Grand Prix'nin 8'inden puanla ayrıldı

Christian Klien: 49 Grand Prix'nin 8'inden puanla ayrıldı
11/53

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Vitantonio Liuzzi: 80 Grand Prix'nin 9'undan puanla yrıldı

Vitantonio Liuzzi: 80 Grand Prix'nin 9'undan puanla yrıldı
12/53

Fotoğraf: XPB Images

Jaime Alguersuari: 46 Grand Prix'nin 10'undan puanla ayrıldı

Jaime Alguersuari: 46 Grand Prix'nin 10'undan puanla ayrıldı
13/53

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Marcus Ericsson: 97 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı

Marcus Ericsson: 97 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı
14/53

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bruno Senna: 46 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı

Bruno Senna: 46 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı
15/53

Fotoğraf: XPB Images

Lando Norris: 21 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı

Lando Norris: 21 Grand Prix'nin 11'inden puanla ayrıldı
16/53

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pedro De La Rosa: 105 Grand Prix'nin 12'sinden puanla ayrıldı

Pedro De La Rosa: 105 Grand Prix'nin 12'sinden puanla ayrıldı
17/53

Fotoğraf: Sutton Images

Vitaly Petrov: 57 Grand Prix'nin 13'ünden puanla ayrıldı

Vitaly Petrov: 57 Grand Prix'nin 13'ünden puanla ayrıldı
18/53

Fotoğraf: XPB Images

Alex Albon: 21 Grand Prix'nin 13'ünden puanla ayrıldı

Alex Albon: 21 Grand Prix'nin 13'ünden puanla ayrıldı
19/53

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pastor Maldonado: 95 yarışın 14'ünden puanla ayrıldı

Pastor Maldonado: 95 yarışın 14'ünden puanla ayrıldı
20/53

Fotoğraf: Sutton Images

Jean-Eric Vergne: 58 Grand Prix'nin 14'ünden puanla ayrıldı

Jean-Eric Vergne: 58 Grand Prix'nin 14'ünden puanla ayrıldı
21/53

Fotoğraf: XPB Images

Timo Glock: 91 Grand Prix'nin 14'ünden puanla ayrıldı

Timo Glock: 91 Grand Prix'nin 14'ünden puanla ayrıldı
22/53

Fotoğraf: XPB Images

Sebastien Buemi: 55 Grand Prix'nin 15'inden puanla ayrıldı

Sebastien Buemi: 55 Grand Prix'nin 15'inden puanla ayrıldı
23/53

Fotoğraf: XPB Images

Lance Stroll: 62 Grand Prix'nin 15'inden puanla ayrıldı

Lance Stroll: 62 Grand Prix'nin 15'inden puanla ayrıldı
24/53

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pierre Gasly: 47 Grand Prix'nin 19'undan puanla ayrıldı

Pierre Gasly: 47 Grand Prix'nin 19'undan puanla ayrıldı
25/53

Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images

Paul di Resta: 59 Grand Prix'nin 26'sından puanla ayrıldı

Paul di Resta: 59 Grand Prix'nin 26'sından puanla ayrıldı
26/53

Fotoğraf: XPB Images

Kamui Kobayashi: 75 Grand Prix'nin 27'sinden puanla ayrıldı

Kamui Kobayashi: 75 Grand Prix'nin 27'sinden puanla ayrıldı
27/53

Fotoğraf: XPB Images

Adrian Sutil: 128 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı

Adrian Sutil: 128 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı
28/53

Fotoğraf: LAT Images

Esteban Ocon: 50 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı

Esteban Ocon: 50 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı
29/53

Fotoğraf: XPB Images

Charles Leclerc: 42 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı

Charles Leclerc: 42 Grand Prix'nin 28'inden puanla ayrıldı
30/53

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Heikki Kovalainen: 111 Grand Prix'nin 29'undan puanla ayrıldı

Heikki Kovalainen: 111 Grand Prix'nin 29'undan puanla ayrıldı
31/53

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Kevin Magnussen: 102 Grand Prix'nin 34'ünden puanla ayrıldı

Kevin Magnussen: 102 Grand Prix'nin 34'ünden puanla ayrıldı
32/53

Fotoğraf: Sutton Images

Daniil Kvyat: 97 Grand Prix'nin 37'sinden puanla ayrıldı

Daniil Kvyat: 97 Grand Prix'nin 37'sinden puanla ayrıldı
33/53

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Robert Kubica: 97 Grand Prix'nin 47'sinden puanla ayrıldı

Robert Kubica: 97 Grand Prix'nin 47'sinden puanla ayrıldı
34/53

Fotoğraf: Sutton Images

Carlos Sainz Jr: 102 Grand Prix'nin 53'ünden puanla ayrıldı

Carlos Sainz Jr: 102 Grand Prix'nin 53'ünden puanla ayrıldı
35/53

Fotoğraf: XPB Images

Romain Grosjean: 164 Grand Prix'nin 58'inden puanla ayrıldı

Romain Grosjean: 164 Grand Prix'nin 58'inden puanla ayrıldı
36/53

Fotoğraf: XPB Images

Nick Heidfeld: 183 Grand Prix'nin 70'inden puanla ayrıldı

Nick Heidfeld: 183 Grand Prix'nin 70'inden puanla ayrıldı
37/53

Fotoğraf: XPB Images

Jarno Trulli: 252 Grand Prix'nin 72'sinden puanla ayrıldı

Jarno Trulli: 252 Grand Prix'nin 72'sinden puanla ayrıldı
38/53

Fotoğraf: XPB Images

Max Verstappen: 102 Grand Prix'nin 76'sından puanla ayrıldı

Max Verstappen: 102 Grand Prix'nin 76'sından puanla ayrıldı
39/53

Fotoğraf: XPB Images

Nico Hulkenberg: 177 yarışın 95'inden puanla ayrıldı

Nico Hulkenberg: 177 yarışın 95'inden puanla ayrıldı
40/53

Fotoğraf: XPB Images

Daniel Ricciardo: 171 Grand Prix'nin 97'sinden puanla ayrıldı

Daniel Ricciardo: 171 Grand Prix'nin 97'sinden puanla ayrıldı
41/53

Fotoğraf: XPB Images

Sergio Perez: 176 Grand Prix'nin 103'ünden puanla ayrıldı

Sergio Perez: 176 Grand Prix'nin 103'ünden puanla ayrıldı
42/53

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Valtteri Bottas: 139 Grand Prix'nin 103'ünden puanla ayrıldı

Valtteri Bottas: 139 Grand Prix'nin 103'ünden puanla ayrıldı
43/53

Fotoğraf: Williams F1

Mark Webber: 215 Grand Prix'nin 112'sinden puanla ayrıldı

Mark Webber: 215 Grand Prix'nin 112'sinden puanla ayrıldı
44/53

Fotoğraf: Sutton Images

Nico Rosberg: 206 Grand Prix'nin 133'ünden puanla ayrıldı

Nico Rosberg: 206 Grand Prix'nin 133'ünden puanla ayrıldı
45/53

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Rubens Barrichello: 323 Grand Prix'nin 140'ından puanla ayrıldı

Rubens Barrichello: 323 Grand Prix'nin 140'ından puanla ayrıldı
46/53

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Jenson Button: 306 Grand Prix'nin 162'sinden puanla ayrıldı

Jenson Button: 306 Grand Prix'nin 162'sinden puanla ayrıldı
47/53

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Felipe Massa: 269 Grand Prix'nin 165'inden puanla ayrıldı

Felipe Massa: 269 Grand Prix'nin 165'inden puanla ayrıldı
48/53

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel: 240 Grand Prix'nin 195'inden puanla ayrıldı

Sebastian Vettel: 240 Grand Prix'nin 195'inden puanla ayrıldı
49/53

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso: 312 Grand Prix'nin 202'sinden puanla ayrıldı

Fernando Alonso: 312 Grand Prix'nin 202'sinden puanla ayrıldı
50/53

Fotoğraf: LAT Images

Kimi Raikkonen: 313 Grand Prix'nin 213'ünden puanla ayrıldı

Kimi Raikkonen: 313 Grand Prix'nin 213'ünden puanla ayrıldı
51/53

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton: 250 Grand Prix'nin 213'ünden puanla ayrıldı

Lewis Hamilton: 250 Grand Prix'nin 213'ünden puanla ayrıldı
52/53

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Michael Schumacher: 307 Grand Prix'nin 221'inden puanla ayrıldı

Michael Schumacher: 307 Grand Prix'nin 221'inden puanla ayrıldı
53/53

Fotoğraf: Ferrari Media Center

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avusturya GP

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