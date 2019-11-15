Galeri: Hamilton'ın Brezilya'da kullanacağı kask

Lewis Hamilton hemen hemen her sezon Brezilya GP'ye özel bir kask tasarımıyla geliyor ve bu hafta sonu da yine özel bir kask tasarımına sahip olacak.

Hamilton'ın idolü Ayrton Senna'ya ithafen hazırladığı kaskın üst kısmında büyük bir Brezilya bayrağı yer alıyor.