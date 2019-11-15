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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Galeri: Hamilton'ın Brezilya'da kullanacağı kask

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Galeri: Hamilton'ın Brezilya'da kullanacağı kask
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 13:59

Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinde özel bir kask tasarımına sahip olacak.

Lewis Hamilton hemen hemen her sezon Brezilya GP'ye özel bir kask tasarımıyla geliyor ve bu hafta sonu da yine özel bir kask tasarımına sahip olacak.

Hamilton'ın idolü Ayrton Senna'ya ithafen hazırladığı kaskın üst kısmında büyük bir Brezilya bayrağı yer alıyor.

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Liste

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
1/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
2/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
3/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
4/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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