Galeri: Hamilton'ın Brezilya'da kullanacağı kask
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Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinde özel bir kask tasarımına sahip olacak.
Lewis Hamilton hemen hemen her sezon Brezilya GP'ye özel bir kask tasarımıyla geliyor ve bu hafta sonu da yine özel bir kask tasarımına sahip olacak.
Hamilton'ın idolü Ayrton Senna'ya ithafen hazırladığı kaskın üst kısmında büyük bir Brezilya bayrağı yer alıyor.
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Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
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Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
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Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
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Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes AMG F1
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Fotoğraf: Mercedes AMG
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: Hamilton'ın Brezilya'da kullanacağı kask
paylaşım
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