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Formula 1 Galeri

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri

Haas, 2023 Formula 1 aracının renk düzenini, bugün yapacağı lansmanla tanıtacak. Gelin 2016'dan bu yana Haas hangi renk düzenleriyle yarışmış bir bakalım.

Kemal Şengül
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Romain Grosjean, Haas VF-16
Romain Grosjean, Haas VF-16
1/14
VF-16 (2016)

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Gutierrez, Haas F1 Team VF-16
Esteban Gutierrez, Haas F1 Team VF-16
2/14
VF-16 (2016)

Fotoğraf: Alessio Morgese

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-17
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-17
3/14
VF-17 (2017)

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team VF-17
Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team VF-17
4/14
VF-17 (2017)

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-18
Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-18
5/14
VF-18 (2018)

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-18
Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-18
6/14
VF-18 (2018)

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
7/14
VF-19 (2019)

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
8/14
VF-19 (2019)

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas VF-20
Kevin Magnussen, Haas VF-20
9/14
VF-20 (2020)

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas VF-20
Kevin Magnussen, Haas VF-20
10/14
VF-20 (2020)

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-21
Mick Schumacher, Haas VF-21
11/14
VF-21 (2021)

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-21
Mick Schumacher, Haas VF-21
12/14
VF-21 (2021)

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas, VF-22
Nico Hulkenberg, Haas, VF-22
13/14
VF-22 (2022)

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas VF-22
Kevin Magnussen, Haas VF-22
14/14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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