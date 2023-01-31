Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri
Haas, 2023 Formula 1 aracının renk düzenini, bugün yapacağı lansmanla tanıtacak. Gelin 2016'dan bu yana Haas hangi renk düzenleriyle yarışmış bir bakalım.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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Hoşgeldin F1 2023 - Haas, yeni aracı VF-23'ün renk düzenini tanıttı!
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