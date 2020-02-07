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Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Haas'ın 2016'dan bu yana yarıştığı tüm araçlar

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Galeri: Haas'ın 2016'dan bu yana yarıştığı tüm araçlar
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Şub 2020 05:08

Amerikalı Gene Haas, 2016 yılında Formula 1'e giriş yaptı ve Haas takımını kurdu. Biz de takımın şimdiye kadar ürettiği 5 aracı derledik.

Ferrari ile yakın işbirliği yaparak 2016'da F1'e giren Haas, Formula 1'de 5. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

Geçen sene yeni aracını tanıtan ilk takım olarak Haas, yine sürpriz yaptı ve dün hiç beklenmedik bir anda yeni aracına dair görüntüleri paylaşan ilk takım oldu.

Geçen seneki Rich Energy sponsorluğu sona enen Haas, 2019'da normal renklerine dönüş yaptı.

 

 

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Liste

2016: Haas-Ferrari VF-16

2016: Haas-Ferrari VF-16
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Sürücüler: Romain Grosjean, Esteban Gutierrez

2017: Haas-Ferrari VF-17

2017: Haas-Ferrari VF-17
2/5

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sürücüler: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

2018: Haas-Ferrari VF-18

2018: Haas-Ferrari VF-18
3/5

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sürücüler: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
4/5

Fotoğraf: Erik Junius

Haas F1 Team VF-20

Haas F1 Team VF-20
5/5

Fotoğraf: Haas F1 Team

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