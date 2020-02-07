Galeri: Haas'ın 2016'dan bu yana yarıştığı tüm araçlar

Ferrari ile yakın işbirliği yaparak 2016'da F1'e giren Haas, Formula 1'de 5. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

Geçen sene yeni aracını tanıtan ilk takım olarak Haas, yine sürpriz yaptı ve dün hiç beklenmedik bir anda yeni aracına dair görüntüleri paylaşan ilk takım oldu.

Geçen seneki Rich Energy sponsorluğu sona enen Haas, 2019'da normal renklerine dönüş yaptı.