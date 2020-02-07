Galeri: Haas'ın 2016'dan bu yana yarıştığı tüm araçlar
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Amerikalı Gene Haas, 2016 yılında Formula 1'e giriş yaptı ve Haas takımını kurdu. Biz de takımın şimdiye kadar ürettiği 5 aracı derledik.
Ferrari ile yakın işbirliği yaparak 2016'da F1'e giren Haas, Formula 1'de 5. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.
Geçen sene yeni aracını tanıtan ilk takım olarak Haas, yine sürpriz yaptı ve dün hiç beklenmedik bir anda yeni aracına dair görüntüleri paylaşan ilk takım oldu.
Geçen seneki Rich Energy sponsorluğu sona enen Haas, 2019'da normal renklerine dönüş yaptı.
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Liste
2016: Haas-Ferrari VF-16
1/5
Fotoğraf: Sutton Images
Sürücüler: Romain Grosjean, Esteban Gutierrez
2017: Haas-Ferrari VF-17
2/5
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sürücüler: Romain Grosjean, Kevin Magnussen
2018: Haas-Ferrari VF-18
3/5
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sürücüler: Romain Grosjean, Kevin Magnussen
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
4/5
Fotoğraf: Erik Junius
Haas F1 Team VF-20
5/5
Fotoğraf: Haas F1 Team
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Esteban Gutierrez Şimdi al , Kevin Magnussen , Romain Grosjean Şimdi al
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|Haas F1 Team
Galeri: Haas'ın 2016'dan bu yana yarıştığı tüm araçlar
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