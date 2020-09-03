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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Galeri: Giovinazzi'nin İtalya GP'de kullanacağı kask tasarımı

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Galeri: Giovinazzi'nin İtalya GP'de kullanacağı kask tasarımı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Antonio Giovinazzi, bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'sinde özel bir kask tasarımıyla yarışacağını doğruladı.

 

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Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
1/3

Fotoğraf: Alfa Romeo

Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
2/3

Fotoğraf: Alfa Romeo

Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
3/3

Fotoğraf: Alfa Romeo

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo
Editör Giacomo Rauli

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