Galeri: Giovinazzi'nin İtalya GP'de kullanacağı kask tasarımı
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Antonio Giovinazzi, bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'sinde özel bir kask tasarımıyla yarışacağını doğruladı.
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Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
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Fotoğraf: Alfa Romeo
Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
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Fotoğraf: Alfa Romeo
Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
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Fotoğraf: Alfa Romeo
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İtalya GP
|Pilotlar
|Antonio Giovinazzi
|Takımlar
|Alfa Romeo
|Editör
|Giacomo Rauli
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Galeri: Giovinazzi'nin İtalya GP'de kullanacağı kask tasarımı
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