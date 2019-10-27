Galeri: Formula 1 tarihinin en erken şampiyon olan pilotları
2019 Formula 1 Şampiyonası'nda sona doğru yaklaşırken Lewis Hamilton'ın 6. dünya şampiyonluğuna da adım adım yaklaşıyoruz. Peki Formula 1 tarihinde en erken şampiyonluk kazanan pilotlar kimler?
Hamilton için artık şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Sezonun son 4 yarışı kaldı ve Hamilton, 338 puanla en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 64 puan önünde bulunuyor.
Hamilton'ın, bu hafta sonu Meksika'da alınan sonuçlara göre şampiyon olma ihtimali var ancak şimdiden kesin olan bir şey var ki, Formula 1 sezonunda en erken şampiyon olan pilot olma unvanını, bu seneki şampiyonluğuyla kıramayacak. Hamilton, son 6 sene içerisinde 5. şampiyonluğunu alacak ancak bunlar içerisinde en erken şampiyonluğu, sezonun bitmesine 4 yarış daha varken kazandığı 2015 şampiyonluğu oldu.
Formula 1 tarihinde en erken şampiyon olma rekoru, 2002'de sezonun bitmesine daha 6 yarış varken bunu başaran Michael Schumacher'e ait.
Formula 1 tarihinin en erken şampiyon olan pilotları >>
Michael Schumacher, Ferrari - 2002 - 17 yarışlık takvimin 11. yarışı (6 yarış kala)
Fotoğraf: Sutton Images
Nigel Mansell, Williams - 1992 - 16 yarışlık takvimin 11. yarışı (5 yarış kala)
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari - 2001 - 17 yarışlık takvimin 13. yarışı (4 yarış kala)
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari - 2004 - 18 yarışlık takvimin 14. yarışı (4 yarış kala)
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Sebastian Vettel, Red Bull Racing - 2011 - 19 yarışlık takvimin 15. yarışı (4 yarış kala)
Fotoğraf: XPB Images
Jim Clark, Lotus - 1963 - 10 yarışlık takvimin 7. yarışı (3 yarış kala)
Fotoğraf: Sutton Images
Jackie Stewart, Matra - 1969 - 11 yarışlık takvimin 8. yarışı (3 yarış kala)
Fotoğraf: Sutton Images
Jackie Stewart, Tyrrell - 1971 - 11 yarışlık takvimin 8. yarışı (3 yarış kala)
Fotoğraf: David Phipps
Sebastian Vettel, Red Bull Racing - 2013 - 19 yarışlık takvimin 16. yarışı (3 yarış kala)
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes - 2015 - 19 yarışlık takvimin 16. yarışı (3 yarış kala)
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Galeri: Formula 1 tarihinin en erken şampiyon olan pilotları
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