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Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Formula 1 tarihinin en erken şampiyon olan pilotları

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Galeri: Formula 1 tarihinin en erken şampiyon olan pilotları
Ekleyen:
, Şef Editör
27 Eki 2019 12:17

2019 Formula 1 Şampiyonası'nda sona doğru yaklaşırken Lewis Hamilton'ın 6. dünya şampiyonluğuna da adım adım yaklaşıyoruz. Peki Formula 1 tarihinde en erken şampiyonluk kazanan pilotlar kimler?

Hamilton için artık şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Sezonun son 4 yarışı kaldı ve Hamilton, 338 puanla en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 64 puan önünde bulunuyor.

Hamilton'ın, bu hafta sonu Meksika'da alınan sonuçlara göre şampiyon olma ihtimali var ancak şimdiden kesin olan bir şey var ki, Formula 1 sezonunda en erken şampiyon olan pilot olma unvanını, bu seneki şampiyonluğuyla kıramayacak. Hamilton, son 6 sene içerisinde 5. şampiyonluğunu alacak ancak bunlar içerisinde en erken şampiyonluğu, sezonun bitmesine 4 yarış daha varken kazandığı 2015 şampiyonluğu oldu.

Formula 1 tarihinde en erken şampiyon olma rekoru, 2002'de sezonun bitmesine daha 6 yarış varken bunu başaran Michael Schumacher'e ait.

Formula 1 tarihinin en erken şampiyon olan pilotları >>

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Liste

Michael Schumacher, Ferrari - 2002 - 17 yarışlık takvimin 11. yarışı (6 yarış kala)

Michael Schumacher, Ferrari - 2002 - 17 yarışlık takvimin 11. yarışı (6 yarış kala)
1/10

Fotoğraf: Sutton Images

Nigel Mansell, Williams - 1992 - 16 yarışlık takvimin 11. yarışı (5 yarış kala)

Nigel Mansell, Williams - 1992 - 16 yarışlık takvimin 11. yarışı (5 yarış kala)
2/10

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari - 2001 - 17 yarışlık takvimin 13. yarışı (4 yarış kala)

Michael Schumacher, Ferrari - 2001 - 17 yarışlık takvimin 13. yarışı (4 yarış kala)
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari - 2004 - 18 yarışlık takvimin 14. yarışı (4 yarış kala)

Michael Schumacher, Ferrari - 2004 - 18 yarışlık takvimin 14. yarışı (4 yarış kala)
4/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Sebastian Vettel, Red Bull Racing - 2011 - 19 yarışlık takvimin 15. yarışı (4 yarış kala)

Sebastian Vettel, Red Bull Racing - 2011 - 19 yarışlık takvimin 15. yarışı (4 yarış kala)
5/10

Fotoğraf: XPB Images

Jim Clark, Lotus - 1963 - 10 yarışlık takvimin 7. yarışı (3 yarış kala)

Jim Clark, Lotus - 1963 - 10 yarışlık takvimin 7. yarışı (3 yarış kala)
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Jackie Stewart, Matra - 1969 - 11 yarışlık takvimin 8. yarışı (3 yarış kala)

Jackie Stewart, Matra - 1969 - 11 yarışlık takvimin 8. yarışı (3 yarış kala)
7/10

Fotoğraf: Sutton Images

Jackie Stewart, Tyrrell - 1971 - 11 yarışlık takvimin 8. yarışı (3 yarış kala)

Jackie Stewart, Tyrrell - 1971 - 11 yarışlık takvimin 8. yarışı (3 yarış kala)
8/10

Fotoğraf: David Phipps

Sebastian Vettel, Red Bull Racing - 2013 - 19 yarışlık takvimin 16. yarışı (3 yarış kala)

Sebastian Vettel, Red Bull Racing - 2013 - 19 yarışlık takvimin 16. yarışı (3 yarış kala)
9/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes - 2015 - 19 yarışlık takvimin 16. yarışı (3 yarış kala)

Lewis Hamilton, Mercedes - 2015 - 19 yarışlık takvimin 16. yarışı (3 yarış kala)
10/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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