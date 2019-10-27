Galeri: Formula 1 tarihinin en erken şampiyon olan pilotları

Hamilton için artık şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Sezonun son 4 yarışı kaldı ve Hamilton, 338 puanla en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 64 puan önünde bulunuyor.

Hamilton'ın, bu hafta sonu Meksika'da alınan sonuçlara göre şampiyon olma ihtimali var ancak şimdiden kesin olan bir şey var ki, Formula 1 sezonunda en erken şampiyon olan pilot olma unvanını, bu seneki şampiyonluğuyla kıramayacak. Hamilton, son 6 sene içerisinde 5. şampiyonluğunu alacak ancak bunlar içerisinde en erken şampiyonluğu, sezonun bitmesine 4 yarış daha varken kazandığı 2015 şampiyonluğu oldu.

Formula 1 tarihinde en erken şampiyon olma rekoru, 2002'de sezonun bitmesine daha 6 yarış varken bunu başaran Michael Schumacher'e ait.

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