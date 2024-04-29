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Formula 1 Miami GP
Galeri

Galeri: Ferrari pilotlarının Miami GP özel "mavi" temaslı kask tasarımları

Ferrari, mavi renk düzeniyle yarışacağı Miami GP öncesinde, pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın kullanacakları kask tasarımlarını tanıttı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Adrien Paviot Designs / BS Designs

Helmet of Carlos Sainz, Ferrari
Helmet of Carlos Sainz, Ferrari
Helmet of Carlos Sainz, Ferrari
Helmet of Carlos Sainz, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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