Galeri: Ferrari pilotlarının Miami GP özel "mavi" temaslı kask tasarımları
Ferrari, mavi renk düzeniyle yarışacağı Miami GP öncesinde, pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın kullanacakları kask tasarımlarını tanıttı.
Fotoğraf: Adrien Paviot Designs / BS Designs
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