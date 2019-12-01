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Formula 1 / Galeri

Galeri: Ferrari ile yarışmamış F1 şampiyonları

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Jack Brabham

Jack Brabham
1/18

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştığı takımlar: Cooper, Rob Walker ve Brabham

Graham Hill

Graham Hill
2/18

Yarıştığı takımlar: Lotus, BRM, Brabham, Hill

Jim Clark

Jim Clark
3/18

Yarıştığı takım: Lotus

Denny Hulme

Denny Hulme
4/18

Fotoğraf: LAT Images

Yarıştığı takımlar: Brabham, McLaren

Jackie Stewart

Jackie Stewart
5/18

Yarıştığı takımlar: BRM, Matra, March, Tyrrell

Jochen Rindt

Jochen Rindt
6/18

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştığı takımlar: Rob Walker, Cooper, Brabham, Lotus

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi
7/18

Fotoğraf: LAT Images

Yarıştığı takımlar: Lotus, McLaren, Fittipaldi Automotive

James Hunt

James Hunt
8/18

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştığı takımlar: Hesketh, McLaren, Wolf

Alan Jones

Alan Jones
9/18

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştığı takımlar: Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows, Haas Lola

Nelson Piquet

Nelson Piquet
10/18

Fotoğraf: LAT Images

Yarıştığı takımlar: Ensign, Brabham, Williams, Lotus, Benetton

Keke Rosberg

Keke Rosberg
11/18

Fotoğraf: LAT Images

Yarıştığı takımlar: Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams, McLaren

Ayrton Senna

Ayrton Senna
12/18

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştığı takımlar: Toleman, Lotus, McLaren, Williams

Damon Hill

Damon Hill
13/18

Fotoğraf: LAT Images

Yarıştığı takımlar: Brabham, Williams, Arrows, Jordan

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve
14/18

Fotoğraf: Renault

Yarıştığı takımlar: Williams, BAR, Renault, Sauber, BMW Sauber

Mika Hakkinen

Mika Hakkinen
15/18

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştığı takımlar: Lotus, McLaren

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
16/18

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştığı takımlar: McLaren, Mercedes

Jenson Button

Jenson Button
17/18

Fotoğraf: XPB Images

Yarıştığı takımlar: Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn GP, McLaren

Nico Rosberg

Nico Rosberg
18/18

Fotoğraf: ADAC Motorsport

Yarıştığı takımlar: Williams, Mercedes

Ekleyen:
, Şef Editör
1 Ara 2019 08:23

Formula 1 dünyasında genel olarak "her pilot Ferrari adına yarışmak ister" düşüncesi olsa da Formula 1 tarihinde bunu yapmamış birçok şampiyon pilot var. Ferrari ile yarışmayan F1 şampiyonlarını sizler için derledik.

Formula 1 tarihinde toplam 33 pilot şampiyon olma şerefine ulaştı. Bunlardan bazıları Ferrari ile şampiyon olurken bazıları farklı takımda şampiyonluk yaşayıp Ferrari'de yarıştı. Ancak bunların dışında Ferrari'de hiç yarışmamış şampiyon pilotlar da var.

Bu isimlerin başında efsane pilot Ayrton Senna yer alıyordu ancak son yıllarda aldığı başarılarla tarihin en başarılı 2. pilotu olma unvanına erişen ve en başarılı olma rekoruna erişme fırsatı olan Lewis Hamilton da yer alıyor. Ancak Hamilton'ın adı 2021 için Ferrari ile ciddi bir şekilde anılıyor.

Yukarıdaki galeride şampiyon olmasına rağmen hiç Ferrari adına yarışmamış 18 F1 şampiyonunu görüntüleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
04 Saat
:
31 Dakika
:
16 Saniye
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13:00
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17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
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14:00
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Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
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17:00
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05:10
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