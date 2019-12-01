Galeri: Ferrari ile yarışmamış F1 şampiyonları

Jack Brabham
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştığı takımlar: Cooper, Rob Walker ve Brabham
Graham Hill
Yarıştığı takımlar: Lotus, BRM, Brabham, Hill
Jim Clark
Yarıştığı takım: Lotus
Denny Hulme
Fotoğraf: LAT Images
Yarıştığı takımlar: Brabham, McLaren
Jackie Stewart
Yarıştığı takımlar: BRM, Matra, March, Tyrrell
Jochen Rindt
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştığı takımlar: Rob Walker, Cooper, Brabham, Lotus
Emerson Fittipaldi
Fotoğraf: LAT Images
Yarıştığı takımlar: Lotus, McLaren, Fittipaldi Automotive
James Hunt
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştığı takımlar: Hesketh, McLaren, Wolf
Alan Jones
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştığı takımlar: Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows, Haas Lola
Nelson Piquet
Fotoğraf: LAT Images
Yarıştığı takımlar: Ensign, Brabham, Williams, Lotus, Benetton
Keke Rosberg
Fotoğraf: LAT Images
Yarıştığı takımlar: Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams, McLaren
Ayrton Senna
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştığı takımlar: Toleman, Lotus, McLaren, Williams
Damon Hill
Fotoğraf: LAT Images
Yarıştığı takımlar: Brabham, Williams, Arrows, Jordan
Jacques Villeneuve
Fotoğraf: Renault
Yarıştığı takımlar: Williams, BAR, Renault, Sauber, BMW Sauber
Mika Hakkinen
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştığı takımlar: Lotus, McLaren
Lewis Hamilton
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştığı takımlar: McLaren, Mercedes
Jenson Button
Fotoğraf: XPB Images
Yarıştığı takımlar: Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn GP, McLaren
Nico Rosberg
Fotoğraf: ADAC Motorsport
Yarıştığı takımlar: Williams, Mercedes
Formula 1 dünyasında genel olarak "her pilot Ferrari adına yarışmak ister" düşüncesi olsa da Formula 1 tarihinde bunu yapmamış birçok şampiyon pilot var. Ferrari ile yarışmayan F1 şampiyonlarını sizler için derledik.
Formula 1 tarihinde toplam 33 pilot şampiyon olma şerefine ulaştı. Bunlardan bazıları Ferrari ile şampiyon olurken bazıları farklı takımda şampiyonluk yaşayıp Ferrari'de yarıştı. Ancak bunların dışında Ferrari'de hiç yarışmamış şampiyon pilotlar da var.
Bu isimlerin başında efsane pilot Ayrton Senna yer alıyordu ancak son yıllarda aldığı başarılarla tarihin en başarılı 2. pilotu olma unvanına erişen ve en başarılı olma rekoruna erişme fırsatı olan Lewis Hamilton da yer alıyor. Ancak Hamilton'ın adı 2021 için Ferrari ile ciddi bir şekilde anılıyor.
Yukarıdaki galeride şampiyon olmasına rağmen hiç Ferrari adına yarışmamış 18 F1 şampiyonunu görüntüleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Galeri: Ferrari ile yarışmamış F1 şampiyonları
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