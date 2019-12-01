Galeri: Ferrari ile yarışmamış F1 şampiyonları

Formula 1 tarihinde toplam 33 pilot şampiyon olma şerefine ulaştı. Bunlardan bazıları Ferrari ile şampiyon olurken bazıları farklı takımda şampiyonluk yaşayıp Ferrari'de yarıştı. Ancak bunların dışında Ferrari'de hiç yarışmamış şampiyon pilotlar da var.

Bu isimlerin başında efsane pilot Ayrton Senna yer alıyordu ancak son yıllarda aldığı başarılarla tarihin en başarılı 2. pilotu olma unvanına erişen ve en başarılı olma rekoruna erişme fırsatı olan Lewis Hamilton da yer alıyor. Ancak Hamilton'ın adı 2021 için Ferrari ile ciddi bir şekilde anılıyor.

Yukarıdaki galeride şampiyon olmasına rağmen hiç Ferrari adına yarışmamış 18 F1 şampiyonunu görüntüleyebilirsiniz.