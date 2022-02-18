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Galeri: Ferrari F1-75'le ilk sürüşten kareler
Ferrari, yeni aracını ilk kez bugün Fiorano'da piste çıkardı. Biz de yeni araca dair ilk kareleri derledik.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
2/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
3/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
4/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
5/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
6/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
7/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Davide Cavazza
Fans atmosphere
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Fotoğraf: Davide Cavazza
Ferrari fans
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Fotoğraf: Davide Cavazza
Carlos Sainz Jr., Ferrari
11/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Carlos Sainz Jr., Ferrari
12/15
Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Davide Cavazza
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Davide Cavazza
Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Davide Cavazza
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