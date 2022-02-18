Galeri: Ferrari F1-75'le ilk sürüşten kareler Ferrari, yeni aracını ilk kez bugün Fiorano'da piste çıkardı. Biz de yeni araca dair ilk kareleri derledik.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 1 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 2 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 3 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 4 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 5 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 6 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 7 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 8 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Fans atmosphere 9 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Ferrari fans 10 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari 11 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari 12 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 13 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari F1-75 14 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Ferrari F1-75 15 / 15 Fotoğraf: Davide Cavazza Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle paylaşım Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly Alakalı video Önceki haber Mercedes, yeni aracını ilk kez Silverstone'da piste çıkardı! Sonraki haber Resmi: COTA, beş yıl daha Amerika GP'ye ev sahipliği yapacak paylaşım