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Formula 1 Haberler

Galeri: Ferrari F1-75'le ilk sürüşten kareler

Ferrari, yeni aracını ilk kez bugün Fiorano'da piste çıkardı. Biz de yeni araca dair ilk kareleri derledik.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
1/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
2/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
3/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
4/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
5/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
6/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
7/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
8/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Fans atmosphere
Fans atmosphere
9/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Ferrari fans
Ferrari fans
10/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
11/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
12/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
13/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
14/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Ferrari F1-75
Ferrari F1-75
15/15

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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