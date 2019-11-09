Galeri: F1'de yarışan kadın pilotlar

Formula 1'de sıralama turlarında piste çıkan beş kadın pilot vardı. Bunlardan sadece ikisi pazar günkü yarışta yer alabildi. Diğer üç pilotsa sıralama turlarında yavaş kaldıkları için pazar günkü yarışta yer alma hakkı kazanamadı.

En başarılı kadın pilotsa, puan alan ilk ve tek kadın pilot olan Lella Lombardi'ydi.

Bu beş isme aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Slider Liste 1958-1959: Maria Teresa de Filippis, Maserati (3 Grand Prix) 1 / 10 Listemizin ilk sırasında Formula 1'de resmi olarak üç Grand Prix'ye katılan Maria Teresa de Filippis yer alıyor. Filippis, 1958 İtalya, Portekiz ve Belçika yarışlarında piste çıktı. Bunların ikisinde mekanik problemle yarış dışı kalırken, finiş gördüğü tek yarış olan Belçika'da onuncu oldu. Portekiz'de ise sıralama turlarını 15. bitirerek en iyi sıralama sonucunu yakaladı. İtalyan sürücü normalde beş F1 hafta sonunda piste çıktı. Ancak 1958 Monaco Grand Prix'si sıralama turlarını 11 saniye geride 23., 1959 Monako Grand Prix'si sıralama turlarını ise 8.2 saniye geride 21. tamamlayınca yarışta yer alamadı. 1958 Belçika GP: Maria Teresa de Filippis (Maserati 250F) 2 / 10 Fotoğraf: LAT Photographic 1974-1976: Lella Lombardi - March, RAM Brabham, Williams (13 Grand Prix) 3 / 10 Fotoğraf: LAT Images Lella Lombardi, Formula 1'de en çok Grand Prix'ye katılan pilot konumunda yer alıyor. Lombardi ilk kez 1974 yılında Brabham'la Formula 1'de yarışmaya başladı. Ancak Britanya'da sıralama turlarında yavaş kalınca yarışa başlayamadı. 1975 yılında March ve Williams'la toplamda 13 yarışa çıkan Lombardi, İspanya'da altıncı olarak Formula 1'deki ilk ve tek puanını kazandı. Almanya'da aldığı yedincilik bir başka parlak sonucuydu, ancak sıralama turlarındaki en iyi sonucu 1975 Avusturya'daki 20.liği oldu. 1976 yılında dört yarış hafta sonunda piste çıktı, ancak bunlar ikmisinde yarışa katılamadı. March'la Brezilya GP'yi 14., Brabham'la ise Avustuya'yı 12. bitirdi. Sonrasında da F1'e veda etti. Lombardi, 1974 yılında Avrupa F5000 Şapiyonası'nı beşinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Ayrıca Le Mans 24 Saat, Britanya F3, NASCAR ve DTM gibi serilerde de yer aldı. 1976 Avusturya GP: Lella Lombardi (Brabham BT44B) 4 / 10 Fotoğraf: David Phipps 1976, 1978: Divina Galica - Surtees, Hesketh 5 / 10 Fotoğraf: LAT Images Divina Galica, Formula 1 yarış hafta sonunda piste çıkan ama yarışa katılamayan isimlerden birisi. İlk kez 1976 Britanya'da piste çıktı. Ancak sıralama turlarında 5.89 saniye yavaş kalınca yarışta yer alamadı. 1978 Arjantin'de sıralama turlarını 8.94 saniye, 1978 Brezilya sıralama turlarını ise 6.34 saniye geride son sırada tamamladığı için yarışta yer alamadı. Bununla birlikte Galica, Shellsport International Series'de dördüncü olurken, Britanya Formula 3'te puan almayı başardı. 1978 Arjantin: Divina Galica (Hesketh 308E) 6 / 10 Fotoğraf: David Phipps 1980: Desire Wilson - Williams 7 / 10 Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images Desire Wilson, Williams ile Formula 1'de bir yarış hafta sonunda yer aldı. 1980 Britanya'da Williams'ın direksiyonuna geçen Wilson, sıralama turlarında 5.311 saniye yavaş kaldı ve yarışa katılamadı. 1981 Güney Afrika GP: Desire Wilson (Williams FW07) 8 / 10 Fotoğraf: LAT Images 1992: Giovanna Amati - Brabham 9 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Formula 1'de sıralama turları veya yarışa katılan son kadın pilot ise Giovanna Amati'ydi. 1992 Güney Afrika'da Brabham'la sıralama turlarında 8.9 saniye yavaş kalan Amati, bundan ötürü de yarışa katılamadı. Meksika'da 8.7, Brezilya'da ise 10.9 saniye yavaş kaldı ve yarışta yer alamadı. 1992 Meksika GP: Giovanna Amati (Brabham BT60B) 10 / 10 Fotoğraf: Sutton Images

Bazı isimlerse Formula 1 takımlarında çeşitli görevler üstlendiler ya da çeşitli zamanlarda F1 araçlarını test ettiler.

O isimler de şöyle;