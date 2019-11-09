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Kemal Şengül'ün Köşesi

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Formula 1 / Galeri

Galeri: F1'de yarışan kadın pilotlar

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Galeri: F1'de yarışan kadın pilotlar
Ekleyen:
, Editör
9 Kas 2019 09:59

Formula 1'de mücadele eden beş kadın pilotu sizler için derledik.

Formula 1'de sıralama turlarında piste çıkan beş kadın pilot vardı. Bunlardan sadece ikisi pazar günkü yarışta yer alabildi. Diğer üç pilotsa sıralama turlarında yavaş kaldıkları için pazar günkü yarışta yer alma hakkı kazanamadı.

En başarılı kadın pilotsa, puan alan ilk ve tek kadın pilot olan Lella Lombardi'ydi.

Bu beş isme aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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1958-1959: Maria Teresa de Filippis, Maserati (3 Grand Prix)

1958-1959: Maria Teresa de Filippis, Maserati (3 Grand Prix)
1/10

Listemizin ilk sırasında Formula 1'de resmi olarak üç Grand Prix'ye katılan Maria Teresa de Filippis yer alıyor. Filippis, 1958 İtalya, Portekiz ve Belçika yarışlarında piste çıktı. Bunların ikisinde mekanik problemle yarış dışı kalırken, finiş gördüğü tek yarış olan Belçika'da onuncu oldu. Portekiz'de ise sıralama turlarını 15. bitirerek en iyi sıralama sonucunu yakaladı. İtalyan sürücü normalde beş F1 hafta sonunda piste çıktı. Ancak 1958 Monaco Grand Prix'si sıralama turlarını 11 saniye geride 23., 1959 Monako Grand Prix'si sıralama turlarını ise 8.2 saniye geride 21. tamamlayınca yarışta yer alamadı.

1958 Belçika GP: Maria Teresa de Filippis (Maserati 250F)

1958 Belçika GP: Maria Teresa de Filippis (Maserati 250F)
2/10

Fotoğraf: LAT Photographic

1974-1976: Lella Lombardi - March, RAM Brabham, Williams (13 Grand Prix)

1974-1976: Lella Lombardi - March, RAM Brabham, Williams (13 Grand Prix)
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Lella Lombardi, Formula 1'de en çok Grand Prix'ye katılan pilot konumunda yer alıyor. Lombardi ilk kez 1974 yılında Brabham'la Formula 1'de yarışmaya başladı. Ancak Britanya'da sıralama turlarında yavaş kalınca yarışa başlayamadı. 1975 yılında March ve Williams'la toplamda 13 yarışa çıkan Lombardi, İspanya'da altıncı olarak Formula 1'deki ilk ve tek puanını kazandı. Almanya'da aldığı yedincilik bir başka parlak sonucuydu, ancak sıralama turlarındaki en iyi sonucu 1975 Avusturya'daki 20.liği oldu. 1976 yılında dört yarış hafta sonunda piste çıktı, ancak bunlar ikmisinde yarışa katılamadı. March'la Brezilya GP'yi 14., Brabham'la ise Avustuya'yı 12. bitirdi. Sonrasında da F1'e veda etti. Lombardi, 1974 yılında Avrupa F5000 Şapiyonası'nı beşinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Ayrıca Le Mans 24 Saat, Britanya F3, NASCAR ve DTM gibi serilerde de yer aldı.

1976 Avusturya GP: Lella Lombardi (Brabham BT44B)

1976 Avusturya GP: Lella Lombardi (Brabham BT44B)
4/10

Fotoğraf: David Phipps

1976, 1978: Divina Galica - Surtees, Hesketh

1976, 1978: Divina Galica - Surtees, Hesketh
5/10

Fotoğraf: LAT Images

Divina Galica, Formula 1 yarış hafta sonunda piste çıkan ama yarışa katılamayan isimlerden birisi. İlk kez 1976 Britanya'da piste çıktı. Ancak sıralama turlarında 5.89 saniye yavaş kalınca yarışta yer alamadı. 1978 Arjantin'de sıralama turlarını 8.94 saniye, 1978 Brezilya sıralama turlarını ise 6.34 saniye geride son sırada tamamladığı için yarışta yer alamadı. Bununla birlikte Galica, Shellsport International Series'de dördüncü olurken, Britanya Formula 3'te puan almayı başardı.

1978 Arjantin: Divina Galica (Hesketh 308E)

1978 Arjantin: Divina Galica (Hesketh 308E)
6/10

Fotoğraf: David Phipps

1980: Desire Wilson - Williams

1980: Desire Wilson - Williams
7/10

Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images

Desire Wilson, Williams ile Formula 1'de bir yarış hafta sonunda yer aldı. 1980 Britanya'da Williams'ın direksiyonuna geçen Wilson, sıralama turlarında 5.311 saniye yavaş kaldı ve yarışa katılamadı.

1981 Güney Afrika GP: Desire Wilson (Williams FW07)

1981 Güney Afrika GP: Desire Wilson (Williams FW07)
8/10

Fotoğraf: LAT Images

1992: Giovanna Amati - Brabham

1992: Giovanna Amati - Brabham
9/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Formula 1'de sıralama turları veya yarışa katılan son kadın pilot ise Giovanna Amati'ydi. 1992 Güney Afrika'da Brabham'la sıralama turlarında 8.9 saniye yavaş kalan Amati, bundan ötürü de yarışa katılamadı. Meksika'da 8.7, Brezilya'da ise 10.9 saniye yavaş kaldı ve yarışta yer alamadı.

1992 Meksika GP: Giovanna Amati (Brabham BT60B)

1992 Meksika GP: Giovanna Amati (Brabham BT60B)
10/10

Fotoğraf: Sutton Images

 

Bazı isimlerse Formula 1 takımlarında çeşitli görevler üstlendiler ya da çeşitli zamanlarda F1 araçlarını test ettiler.

O isimler de şöyle;

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Sarah Fisher, McLaren

Sarah Fisher, McLaren
1/13

Fotoğraf: Brousseau Photo

Sarah Fisher, McLaren

Sarah Fisher, McLaren
2/13

Fotoğraf: Greg Gage

Katherine Legge, Minardi

Katherine Legge, Minardi
3/13

Fotoğraf: XPB Images

Katherine Legge, Minardi

Katherine Legge, Minardi
4/13

Fotoğraf: XPB Images

Susie Wolff, Williams

Susie Wolff, Williams
5/13

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Susie Wolff, Williams

Susie Wolff, Williams
6/13

Fotoğraf: XPB Images

Maria De Villota, Lotus - Marussia

Maria De Villota, Lotus - Marussia
7/13

Fotoğraf: Sutton Images

Maria De Villota, Lotus - Marussia

Maria De Villota, Lotus - Marussia
8/13

Fotoğraf: Sutton Images

Carmen Jordá, Lotus

Carmen Jordá, Lotus
9/13

Tatiana Calderón, Sauber

Tatiana Calderón, Sauber
10/13

Fotoğraf: Diego Mejia

Tatiana Calderón, Sauber

Tatiana Calderón, Sauber
11/13

Fotoğraf: Adrien Acquitter

Simona de Silvestro, Sauber

Simona de Silvestro, Sauber
12/13

Fotoğraf: XPB Images

Simona de Silvestro, Sauber

Simona de Silvestro, Sauber
13/13

Fotoğraf: Sauber F1 Team

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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