Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

Formula 1 tarihinde genelde birinci olanlar hatırlansa da, şampiyonluk mücadelesinde istikrarlı şekilde ikinci olmak da büyük önem taşıyor.

22 pilotun yer aldığı bu listede, ilk 14 pilottan 11'inin dünya şampiyonu olması dikkatlerden kaçmıyor.

Bu 22 pilot arasında şampiyonluk yaşamayan pilotlar Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Jean Alesi, Gerhard Berger, Riccardo Patrese, Valtteri Bottas, David Coulthard ve Rubens Barrichello oldu. Bu isimler arasında sadece Bottas yarışmaya devam ediyor.

Gelin listede kimler var birlikte bakalım.

Bonus: Yarışmaya devam eden ve ilk 22'de yer almayan pilotlara da bakalım; Max Verstappen 11, Daniel Ricciardo 6, Romain Grosjean 2, Charles Leclerc 2, Sergio Perez 2, Kevin Magnussen 1, Daniil Kvyat 1 ve Pierre Gasly 1.

En çok ikinci olan 22 pilot:

Slider Liste Jenson Button: 15 ikincilik 1 / 22 Fotoğraf: LAT Images Juan Pablo Montoya: 15 ikincilik 2 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Damon Hill: 15 ikincilik 3 / 22 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill: 15 ikincilik 4 / 22 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Mark Webber: 16 ikincilik 5 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Jean Alesi: 16 ikincilik 6 / 22 Fotoğraf: LAT Images Gerhard Berger: 17 ikincilik 7 / 22 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese: 17 ikincilik 8 / 22 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nigel Mansell: 17 ikincilik 9 / 22 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nelson Piquet: 20 ikincilik 10 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Niki Lauda: 20 ikincilik 11 / 22 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Valtteri Bottas: 22 ikincilik 12 / 22 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Ayrton Senna: 23 ikincilik 13 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Nico Rosberg: 25 ikincilik 14 / 22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images David Coulthard: 26 ikincilik 15 / 22 Fotoğraf: XPB Images Rubens Barrichello: 29 ikincilik 16 / 22 Fotoğraf: LAT Images Sebastian Vettel: 35 ikincilik 17 / 22 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Alain Prost: 35 ikincilik 18 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Kimi Raikkonen: 37 ikincilik 19 / 22 Fotoğraf: DaimlerChrysler Fernando Alonso: 37 ikincilik 20 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Lewis Hamilton: 39 ikincilik 21 / 22 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Michael Schumacher: 43 ikincilik 22 / 22 Fotoğraf: LAT Images

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