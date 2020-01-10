Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

Formula 1 tarihi boyunca en çok ikici olan 22 pilotu sizler için derledik.
Formula 1 tarihinde genelde birinci olanlar hatırlansa da, şampiyonluk mücadelesinde istikrarlı şekilde ikinci olmak da büyük önem taşıyor.
22 pilotun yer aldığı bu listede, ilk 14 pilottan 11'inin dünya şampiyonu olması dikkatlerden kaçmıyor.
Bu 22 pilot arasında şampiyonluk yaşamayan pilotlar Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Jean Alesi, Gerhard Berger, Riccardo Patrese, Valtteri Bottas, David Coulthard ve Rubens Barrichello oldu. Bu isimler arasında sadece Bottas yarışmaya devam ediyor.
Gelin listede kimler var birlikte bakalım.
Bonus: Yarışmaya devam eden ve ilk 22'de yer almayan pilotlara da bakalım; Max Verstappen 11, Daniel Ricciardo 6, Romain Grosjean 2, Charles Leclerc 2, Sergio Perez 2, Kevin Magnussen 1, Daniil Kvyat 1 ve Pierre Gasly 1.
En çok ikinci olan 22 pilot:
Jenson Button: 15 ikincilik
Fotoğraf: LAT Images
Juan Pablo Montoya: 15 ikincilik
Fotoğraf: Sutton Images
Damon Hill: 15 ikincilik
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill: 15 ikincilik
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Mark Webber: 16 ikincilik
Fotoğraf: Sutton Images
Jean Alesi: 16 ikincilik
Fotoğraf: LAT Images
Gerhard Berger: 17 ikincilik
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese: 17 ikincilik
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nigel Mansell: 17 ikincilik
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nelson Piquet: 20 ikincilik
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda: 20 ikincilik
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Valtteri Bottas: 22 ikincilik
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Ayrton Senna: 23 ikincilik
Fotoğraf: Sutton Images
Nico Rosberg: 25 ikincilik
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
David Coulthard: 26 ikincilik
Fotoğraf: XPB Images
Rubens Barrichello: 29 ikincilik
Fotoğraf: LAT Images
Sebastian Vettel: 35 ikincilik
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Alain Prost: 35 ikincilik
Fotoğraf: Sutton Images
Kimi Raikkonen: 37 ikincilik
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Fernando Alonso: 37 ikincilik
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton: 39 ikincilik
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Michael Schumacher: 43 ikincilik
Fotoğraf: LAT Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot
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