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Formula 1 / Galeri

Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

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Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot
Ekleyen:
, Editör
10 Oca 2020 09:47

Formula 1 tarihi boyunca en çok ikici olan 22 pilotu sizler için derledik.

Formula 1 tarihinde genelde birinci olanlar hatırlansa da, şampiyonluk mücadelesinde istikrarlı şekilde ikinci olmak da büyük önem taşıyor.

22 pilotun yer aldığı bu listede, ilk 14 pilottan 11'inin dünya şampiyonu olması dikkatlerden kaçmıyor.

Bu 22 pilot arasında şampiyonluk yaşamayan pilotlar Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Jean Alesi, Gerhard Berger, Riccardo Patrese, Valtteri Bottas, David Coulthard ve Rubens Barrichello oldu. Bu isimler arasında sadece Bottas yarışmaya devam ediyor.

Gelin listede kimler var birlikte bakalım.

Bonus: Yarışmaya devam eden ve ilk 22'de yer almayan pilotlara da bakalım; Max Verstappen 11, Daniel Ricciardo 6, Romain Grosjean 2, Charles Leclerc 2, Sergio Perez 2, Kevin Magnussen 1, Daniil Kvyat 1 ve Pierre Gasly 1.

En çok ikinci olan 22 pilot:

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Liste

Jenson Button: 15 ikincilik

Jenson Button: 15 ikincilik
1/22

Fotoğraf: LAT Images

Juan Pablo Montoya: 15 ikincilik

Juan Pablo Montoya: 15 ikincilik
2/22

Fotoğraf: Sutton Images

Damon Hill: 15 ikincilik

Damon Hill: 15 ikincilik
3/22

Fotoğraf: LAT Images

Graham Hill: 15 ikincilik

Graham Hill: 15 ikincilik
4/22

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Mark Webber: 16 ikincilik

Mark Webber: 16 ikincilik
5/22

Fotoğraf: Sutton Images

Jean Alesi: 16 ikincilik

Jean Alesi: 16 ikincilik
6/22

Fotoğraf: LAT Images

Gerhard Berger: 17 ikincilik

Gerhard Berger: 17 ikincilik
7/22

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese: 17 ikincilik

Riccardo Patrese: 17 ikincilik
8/22

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nigel Mansell: 17 ikincilik

Nigel Mansell: 17 ikincilik
9/22

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nelson Piquet: 20 ikincilik

Nelson Piquet: 20 ikincilik
10/22

Fotoğraf: Sutton Images

Niki Lauda: 20 ikincilik

Niki Lauda: 20 ikincilik
11/22

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Valtteri Bottas: 22 ikincilik

Valtteri Bottas: 22 ikincilik
12/22

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ayrton Senna: 23 ikincilik

Ayrton Senna: 23 ikincilik
13/22

Fotoğraf: Sutton Images

Nico Rosberg: 25 ikincilik

Nico Rosberg: 25 ikincilik
14/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

David Coulthard: 26 ikincilik

David Coulthard: 26 ikincilik
15/22

Fotoğraf: XPB Images

Rubens Barrichello: 29 ikincilik

Rubens Barrichello: 29 ikincilik
16/22

Fotoğraf: LAT Images

Sebastian Vettel: 35 ikincilik

Sebastian Vettel: 35 ikincilik
17/22

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Alain Prost: 35 ikincilik

Alain Prost: 35 ikincilik
18/22

Fotoğraf: Sutton Images

Kimi Raikkonen: 37 ikincilik

Kimi Raikkonen: 37 ikincilik
19/22

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Fernando Alonso: 37 ikincilik

Fernando Alonso: 37 ikincilik
20/22

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton: 39 ikincilik

Lewis Hamilton: 39 ikincilik
21/22

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Michael Schumacher: 43 ikincilik

Michael Schumacher: 43 ikincilik
22/22

Fotoğraf: LAT Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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12 Mar - 15 Mar
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