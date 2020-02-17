Galeri: F1 sürücülerinin yeni sezon kasklarına bakış
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Lewis Hamilton'ın kask tasarımı, Mercedes
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Esteban Ocon, Renault F1 Team's 2020 Bell helmet
Fotoğraf: Esteban Ocon
Esteban Ocon, Renault F1 Team's 2020 Bell helmet
Fotoğraf: Esteban Ocon
Esteban Ocon, Renault F1 Team's 2020 Bell helmet
Fotoğraf: Esteban Ocon
Esteban Ocon, Renault F1 Team's 2020 Bell helmet
Fotoğraf: Esteban Ocon
Helmet of Daniil Kvyat, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Kask, Romain Grosjean, Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Kask, Romain Grosjean, Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Kask, Romain Grosjean, Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Sürücülerin 2020 Formula 1 sezonunda kullanacakları kaskları sizler için derledik.
Formula 1 pilotları 2020 sezonu öncesinde yen kasklarını tanıtmaya başladılar. Biz de sizler için şimdiye kadar kasklarını tanıtan isimlerin 2020 kasklarını derledik.
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Galeri: F1 sürücülerinin yeni sezon kasklarına bakış
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