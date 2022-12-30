Galeri: Efsane Pele ve F1

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20. yüzyılın en önemli spor figürlerinden birisi olan Pele, kolon kanseri olmuştu ve 29 Aralık 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Oldukça aktif bir hayata sahip olan Pele, birçok kez Formula 1 yarışlarına katıldı ve önemli anlara şahit oldu. Pele, 2006'da Formula 1'den ilk kez emekli olan efsane Michael Schumacher'e Brezilya GP'de düzenlenen etkinlikte emeklilik kupasını veren isim olmuştu.

Pele, 2002 Brezilya GP'de damalı bayrağı sallayan isimdi. Ancak ünlü isimlerin damalı bayrağı salladığında yaşanan karışıklık Pele'de de yaşandı. Yarışı önde bitiren isim Michael Schumacher'di ve onun arkasında kardeşi Ralf Schumacher vardı. Ancak Pele, Schumacher kardeşler geçerken damalı bayrağı sallamadı. Hatanın fark edilmesinin ardından efsane futbolcu sonunda bayrağı sallamaya başladı ancak o esnada Takuma Sato geçiyordu. Normalde damalı bayrak F1'de büyük öneme sahiptir. 2014 Çin GP, damalı bayrak erken sallandığı için iki tur önce tamamlanmıştı. Bu durumda Sato kazanan ilan edilmeliydi ancak sağ duyu hakim oldu ve 2002 Brezilya GP'nin galibi Schumacher kabul edildi.

1994 ve 1998 yılları arasında Brezilya Spor Bakanı olarak görev alan Pele, Formula 1 ile yakından çalıştı ve Brezilya GP'nin gerçekleştirilmesinde aktif rol oynadı.

Pele son olarak 2021 Brezilya GP'nin ardından galibiyetini podyumda Brezilya bayrağı ile kutlayan Lewis Hamilton'ı sosyal medya hesabı üzerinden övmüştü.

Pele'nin F1 padoğundan çekilen fotoğraflardan bazılarını sizler için derledik.

Pele damalı bayrağı tutuyor 1 / 22 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, emeklilik kupasını Pele'den alıyor 2 / 22 Fotoğraf: Ferrari Media Center İki efsane: Pele ve Schumacher 3 / 22 Fotoğraf: Ferrari Media Center 1996 Brezilya GP podyumu 4 / 22 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Pele, Pedro Diniz'in aracında 5 / 22 Pele damalı bayrağı sallıyor 6 / 22 Fotoğraf: Sergio Sanderson Pele ve Juan Pablo Montoya 7 / 22 Fotoğraf: BMW AG Pele ve Juan Pablo Montoya 8 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Luciano Burti ve Pele 9 / 22 Pele ve Antonio Pizzonia 10 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Pele ve Antonio Pizzonia 11 / 22 Fotoğraf: BMW AG Pele ve Frank Williams 12 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Pele, Petrobras sorumlusu 13 / 22 Fotoğraf: Sutton Images Pele ve Prost F1 takımı 14 / 22 Pele ve Felipe Massa 15 / 22 Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images Michael Schumacher ve Pele 16 / 22 Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images Tiago Monteiro ve Pele 17 / 22 Fotoğraf: LAT Images Rubens Barrichello ve Pele 18 / 22 Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images Marc Gene ve Pele 19 / 22 Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images Boris Becker ve Pele 20 / 22 Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images Michael Schumacher ve Pele 21 / 22 Fotoğraf: LAT Images 2000 Brezilya GP podyumu 22 / 22 Fotoğraf: LAT Images