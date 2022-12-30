Galeri: Efsane Pele ve F1
Futbol efsanesi Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin hayatını kaybettiği dün akşam açıklanmıştı. Brezilyalı efsane futbolcu, aynı zamanda Formula 1'e oldukça ilgiliydi ve farklı dönemlerde Formula 1 yarışlarını ziyaret etti.
20. yüzyılın en önemli spor figürlerinden birisi olan Pele, kolon kanseri olmuştu ve 29 Aralık 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Oldukça aktif bir hayata sahip olan Pele, birçok kez Formula 1 yarışlarına katıldı ve önemli anlara şahit oldu. Pele, 2006'da Formula 1'den ilk kez emekli olan efsane Michael Schumacher'e Brezilya GP'de düzenlenen etkinlikte emeklilik kupasını veren isim olmuştu.
Pele, 2002 Brezilya GP'de damalı bayrağı sallayan isimdi. Ancak ünlü isimlerin damalı bayrağı salladığında yaşanan karışıklık Pele'de de yaşandı. Yarışı önde bitiren isim Michael Schumacher'di ve onun arkasında kardeşi Ralf Schumacher vardı. Ancak Pele, Schumacher kardeşler geçerken damalı bayrağı sallamadı. Hatanın fark edilmesinin ardından efsane futbolcu sonunda bayrağı sallamaya başladı ancak o esnada Takuma Sato geçiyordu. Normalde damalı bayrak F1'de büyük öneme sahiptir. 2014 Çin GP, damalı bayrak erken sallandığı için iki tur önce tamamlanmıştı. Bu durumda Sato kazanan ilan edilmeliydi ancak sağ duyu hakim oldu ve 2002 Brezilya GP'nin galibi Schumacher kabul edildi.
1994 ve 1998 yılları arasında Brezilya Spor Bakanı olarak görev alan Pele, Formula 1 ile yakından çalıştı ve Brezilya GP'nin gerçekleştirilmesinde aktif rol oynadı.
Pele son olarak 2021 Brezilya GP'nin ardından galibiyetini podyumda Brezilya bayrağı ile kutlayan Lewis Hamilton'ı sosyal medya hesabı üzerinden övmüştü.
Pele'nin F1 padoğundan çekilen fotoğraflardan bazılarını sizler için derledik.
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Fotoğraf: BMW AG
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: BMW AG
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images
Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images
Fotoğraf: LAT Images
Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images
Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images
Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images
Fotoğraf: LAT Images
Fotoğraf: LAT Images
Steiner: "Sürekli göz önünde olmak sırtınıza yük bindiriyor"
Arnoux: "Ferrari, Binotto'yu çok önce değiştirmeliydi"
Son Haberler
Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"
Mercedes HPP'nin patronu Hywel Thomas, düşünülenin aksine şasi ve motor gelişiminin birbirleriyle paralel ilerlediğini söyledi.
Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş
2022 Formula 1 yarışları, bir önceki sezona kıyasla güvenlik veya Sanal Güvenlik Aracı (VSC) dolayısıyla daha çok kesintiye uğradı.
Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor
Red Bull'dan Paul Monaghan, mevcut kuralların henüz daha ilk yılı olduğu için gelecek sezon araçların birbirine benzemesini beklemiyor.
Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın
Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in çevre sorunlarına veya diğer konulara dikkat çekerken fazlasıyla samimi davrandığını düşünüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.