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Formula 1 Haberler

Galeri: Efsane Pele ve F1

Futbol efsanesi Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin hayatını kaybettiği dün akşam açıklanmıştı. Brezilyalı efsane futbolcu, aynı zamanda Formula 1'e oldukça ilgiliydi ve farklı dönemlerde Formula 1 yarışlarını ziyaret etti.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Antón Quintiá
, Redactor
Galeri: Efsane Pele ve F1
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20. yüzyılın en önemli spor figürlerinden birisi olan Pele, kolon kanseri olmuştu ve 29 Aralık 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Oldukça aktif bir hayata sahip olan Pele, birçok kez Formula 1 yarışlarına katıldı ve önemli anlara şahit oldu. Pele, 2006'da Formula 1'den ilk kez emekli olan efsane Michael Schumacher'e Brezilya GP'de düzenlenen etkinlikte emeklilik kupasını veren isim olmuştu.

Pele, 2002 Brezilya GP'de damalı bayrağı sallayan isimdi. Ancak ünlü isimlerin damalı bayrağı salladığında yaşanan karışıklık Pele'de de yaşandı. Yarışı önde bitiren isim Michael Schumacher'di ve onun arkasında kardeşi Ralf Schumacher vardı. Ancak Pele, Schumacher kardeşler geçerken damalı bayrağı sallamadı. Hatanın fark edilmesinin ardından efsane futbolcu sonunda bayrağı sallamaya başladı ancak o esnada Takuma Sato geçiyordu. Normalde damalı bayrak F1'de büyük öneme sahiptir. 2014 Çin GP, damalı bayrak erken sallandığı için iki tur önce tamamlanmıştı. Bu durumda Sato kazanan ilan edilmeliydi ancak sağ duyu hakim oldu ve 2002 Brezilya GP'nin galibi Schumacher kabul edildi.

1994 ve 1998 yılları arasında Brezilya Spor Bakanı olarak görev alan Pele, Formula 1 ile yakından çalıştı ve Brezilya GP'nin gerçekleştirilmesinde aktif rol oynadı.

Pele son olarak 2021 Brezilya GP'nin ardından galibiyetini podyumda Brezilya bayrağı ile kutlayan Lewis Hamilton'ı sosyal medya hesabı üzerinden övmüştü.

Pele'nin F1 padoğundan çekilen fotoğraflardan bazılarını sizler için derledik.

Pele damalı bayrağı tutuyor
Pele damalı bayrağı tutuyor
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Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Michael Schumacher, emeklilik kupasını Pele'den alıyor
Michael Schumacher, emeklilik kupasını Pele'den alıyor
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Fotoğraf: Ferrari Media Center

İki efsane: Pele ve Schumacher
İki efsane: Pele ve Schumacher
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Fotoğraf: Ferrari Media Center

1996 Brezilya GP podyumu
1996 Brezilya GP podyumu
4/22

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Pele, Pedro Diniz'in aracında
Pele, Pedro Diniz'in aracında
5/22
Pele damalı bayrağı sallıyor
Pele damalı bayrağı sallıyor
6/22

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Pele ve Juan Pablo Montoya
Pele ve Juan Pablo Montoya
7/22

Fotoğraf: BMW AG

Pele ve Juan Pablo Montoya
Pele ve Juan Pablo Montoya
8/22

Fotoğraf: Sutton Images

Luciano Burti ve Pele
Luciano Burti ve Pele
9/22
Pele ve Antonio Pizzonia
Pele ve Antonio Pizzonia
10/22

Fotoğraf: Sutton Images

Pele ve Antonio Pizzonia
Pele ve Antonio Pizzonia
11/22

Fotoğraf: BMW AG

Pele ve Frank Williams
Pele ve Frank Williams
12/22

Fotoğraf: Sutton Images

Pele, Petrobras sorumlusu
Pele, Petrobras sorumlusu
13/22

Fotoğraf: Sutton Images

Pele ve Prost F1 takımı
Pele ve Prost F1 takımı
14/22
Pele ve Felipe Massa
Pele ve Felipe Massa
15/22

Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

Michael Schumacher ve Pele
Michael Schumacher ve Pele
16/22

Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

Tiago Monteiro ve Pele
Tiago Monteiro ve Pele
17/22

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello ve Pele
Rubens Barrichello ve Pele
18/22

Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

Marc Gene ve Pele
Marc Gene ve Pele
19/22

Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

Boris Becker ve Pele
Boris Becker ve Pele
20/22

Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

Michael Schumacher ve Pele
Michael Schumacher ve Pele
21/22

Fotoğraf: LAT Images

2000 Brezilya GP podyumu
2000 Brezilya GP podyumu
22/22

Fotoğraf: LAT Images

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