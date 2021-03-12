Galeri: Alpine A521'e ait ilk pist üstü görüntüleri
Formula 1'e iki sene aranın ardından dönüş yapan Fernando Alonso'nun 2021 Formula 1 sezonunda kullanacağı Alpine A521 aracına ait ilk pist üstü görüntüleri yayınlandı.
Renault'nun yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında F1 takımının adı Alpine'e dönüştürüldü ve 2021 aracına A521 adı verildi.
Takım yeni aracını 2 Mart'ta tanıtıp ertesi gün piste çıkarmıştı ancak ilginç bir şekilde yeni araca dair ayrıntılı fotoğraflar paylaşılmadı. Bunun yerine Alpine, aracın özellikle kokpit bölümünün gösterildiği yakın çekim fotoğraflar paylaştı.
Bugün Bahreyn'de başlayan testlerle birlikte Alpine A521'e ait ilk gerçek pist üstü görüntüleri ortaya çıktı.
Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un kullanacağı Alpine A521'in ilk fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.
Gün içerisinde gelen tüm fotoğrafları görüntülemek için foto galeri sayfasını takip edebilirsiniz.
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alpine A521
Fotoğraf: Giorgi Piola
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Abdullah Çelik