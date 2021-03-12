Galeri: Alpine A521'e ait ilk pist üstü görüntüleri

Renault'nun yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında F1 takımının adı Alpine'e dönüştürüldü ve 2021 aracına A521 adı verildi.

Takım yeni aracını 2 Mart'ta tanıtıp ertesi gün piste çıkarmıştı ancak ilginç bir şekilde yeni araca dair ayrıntılı fotoğraflar paylaşılmadı. Bunun yerine Alpine, aracın özellikle kokpit bölümünün gösterildiği yakın çekim fotoğraflar paylaştı.

Bugün Bahreyn'de başlayan testlerle birlikte Alpine A521'e ait ilk gerçek pist üstü görüntüleri ortaya çıktı.

Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un kullanacağı Alpine A521'in ilk fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

Gün içerisinde gelen tüm fotoğrafları görüntülemek için foto galeri sayfasını takip edebilirsiniz.

Esteban Ocon, Alpine A521 1 / 11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Alpine A521 2 / 11 Fotoğraf: Giorgi Piola Esteban Ocon, Alpine A521 3 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 4 / 11 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 5 / 11 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 6 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 7 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 8 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 9 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 10 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 11 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images