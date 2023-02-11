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Formula 1 / AlphaTauri AT04 renk düzeni lansmanı Galeri

Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni

AlphaTauri'nin 2023 Formula 1 aracı AT04'ün renk düzenini gösteren fotoğraflar.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
1/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
2/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
3/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
4/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
5/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
6/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
7/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
8/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
9/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
10/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
11/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
12/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
13/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
14/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
15/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
16/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
17/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
18/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
19/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
20/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
21/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri 04 renk düzeni
AlphaTauri 04 renk düzeni
22/23

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alpha Tauri 04
Alpha Tauri 04
23/23

Fotoğraf: AlphaTauri

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