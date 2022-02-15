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Formula 1 Galeri

Galeri: Alfa Romeo, yeni C42'yi Fiorano'da piste çıkardı

Alfa Romeo yeni C42'yi bugün Fiorano'da piste çıkardı. Biz de sizler için bu etkinliğe dair fotoğrafları derledik.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
1/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
2/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
3/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

2022 Alfa Romeo in action
2022 Alfa Romeo in action
4/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Alfa Romeo 2022 in pista
Alfa Romeo 2022 in pista
5/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
6/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
7/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
8/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Alfa Romeo 2022 in pista
Alfa Romeo 2022 in pista
9/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
10/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Redazione
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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