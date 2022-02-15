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Galeri: Alfa Romeo, yeni C42'yi Fiorano'da piste çıkardı
Alfa Romeo yeni C42'yi bugün Fiorano'da piste çıkardı. Biz de sizler için bu etkinliğe dair fotoğrafları derledik.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
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Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
2/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
3/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
2022 Alfa Romeo in action
4/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Alfa Romeo 2022 in pista
5/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
6/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
7/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
8/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Alfa Romeo 2022 in pista
9/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
10/10
Fotoğraf: Davide Cavazza
Ekleyen: Redazione
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
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Galeri: Alfa Romeo, yeni C42'yi Fiorano'da piste çıkardı
paylaşım
yorumlar