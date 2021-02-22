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Galeri: 2021 Alfa Romeo C41
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Alfa Romeo, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni C41 aracını bugün Varşova'da tanıttı ve biz de sizler için en iyi fotoğrafları derledik.
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Takım, yeni aracını PKN Orlen'in ülkesi olan Polonya'da tanıtmayı seçti ve lansmandan hemen sonra C41'e ait stüdyo fotoğraflarını paylaştı.
C41'e dair en yeni karelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Alfa Romeo Racing C41
1/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
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Alfa Romeo Racing C41
2/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41
3/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41
4/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
5/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
6/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41
7/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41
8/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41
9/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41
10/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41 ön kanat
11/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41 ön kanat
12/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41 yan
13/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41 burun
14/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41 arka
15/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing C41 arka
16/16
Fotoğraf: Alfa Romeo
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Alfa Romeo, yeni aracını ilk kez Cuma günü piste çıkaracak!
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: 2021 Alfa Romeo C41
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