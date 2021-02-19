Galeri: 2021 AlphaTauri AT02
AlphaTauri, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı bugün yaptığı lansmanla tanıttı.
Takım, geçen yıla kıyasla araçta daha fazla lacivert kullanırken, gelişim haklarını aracın ön tarafında kullandı.
Yeni sezonda Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ikilisinin kullanacağı AT02'ye dair ilk fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
2021-launch-scuderia-alphatauri_AT02
AlphaTauri AT02
Fotoğraf: AlphaTauri
Alpha Tauri AT02
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Alpha Tauri AT02
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Alpha Tauri AT02
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Alpha Tauri AT02
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri
Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül