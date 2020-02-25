Galeri: 2020 Formula 1 pilotları, takımları, araçları ve numaraları
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Ekleyen: Basile Davoine
Yardımcı Editör: Camille De Bastiani
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
25 Şub 2020 17:12
2020 Formula 1 sezonu öncesinde, mücadele edecek pilotları, takımları, araçları ve numaraları Motorsport Fransa grafik editörü Camille de Bastiani çizimleriyle görmeye ne dersiniz?
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Fotoğraf: Camille De Bastiani
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Fotoğraf: Camille De Bastiani
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Fotoğraf: Camille De Bastiani
4/10
Fotoğraf: Camille De Bastiani
5/10
Fotoğraf: Camille De Bastiani
6/10
Fotoğraf: Camille De Bastiani
7/10
Fotoğraf: Camille De Bastiani
8/10
Fotoğraf: Camille De Bastiani
9/10
Fotoğraf: Camille De Bastiani
10/10
Fotoğraf: Camille De Bastiani
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Basile Davoine
Galeri: 2020 Formula 1 pilotları, takımları, araçları ve numaraları
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