Galeri: 2014'ten bu yana hangi pilot kaç kez yarış dışı kaldı?

2020 itibariyle, 2014'ten bu yana gridde olan sadece Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Sergio Perez ve Kevin Magnussen var.

Bu galerimizde sizler için 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminde hangi pilotun kaç kez yarış dışı kaldığını derledik.

Ricciardo, Hamilton, Perez, Raikkonen, Vettel, Nico Hulkenberg ve Bottas 2014'ten bu yana 121 yarış çıktılar.

Hamilton bu yedi yarışta sadece 7 kez yarış dışı kalarak bu sürücüler arasında en iyi ortalamaya sahip olan pilot oldu.

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Not: 2014'ten bu yana en az iki sezon F1'de yer alan ve 2019'un tamamında yer almış pilotlar listede yer alıyor.