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Formula 1 / Son dakika

Galeri: 2014'ten bu yana hangi pilot kaç kez yarış dışı kaldı?

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Galeri: 2014'ten bu yana hangi pilot kaç kez yarış dışı kaldı?
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 14:40

Motorsport Türkiye olarak sizler için 2014'ten bu yana hangi pilotun kaç kez yarış dışı kaldığını derledik.

2020 itibariyle, 2014'ten bu yana gridde olan sadece Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Sergio Perez ve Kevin Magnussen var.

Bu galerimizde sizler için 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminde hangi pilotun kaç kez yarış dışı kaldığını derledik.

Ricciardo, Hamilton, Perez, Raikkonen, Vettel, Nico Hulkenberg ve Bottas 2014'ten bu yana 121 yarış çıktılar.

Hamilton bu yedi yarışta sadece 7 kez yarış dışı kalarak bu sürücüler arasında en iyi ortalamaya sahip olan pilot oldu. 

Galerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Not: 2014'ten bu yana en az iki sezon F1'de yer alan ve 2019'un tamamında yer almış pilotlar listede yer alıyor.

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Liste

Alex Albon (2019): 1 yarış dışı

Alex Albon (2019): 1 yarış dışı
1/32

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Robert Kubica (2019): 2 yarış dışı

Robert Kubica (2019): 2 yarış dışı
2/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell (2019): 2 yarış dışı

George Russell (2019): 2 yarış dışı
3/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi (2017, 2019): 3 yarış dışı

Antonio Giovinazzi (2017, 2019): 3 yarış dışı
4/32

Fotoğraf: LAT Images

Nico Rosberg (2014-16): 5 yarış dışı

Nico Rosberg (2014-16): 5 yarış dışı
5/32

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Felipe Nasr (2015-16): 6 yarış dışı

Felipe Nasr (2015-16): 6 yarış dışı
6/32

Fotoğraf: XPB Images

Esteban Ocon (2016-18): 6 yarış dışı

Esteban Ocon (2016-18): 6 yarış dışı
7/32

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Lando Norris (2019): 6 yarış dışı

Lando Norris (2019): 6 yarış dışı
8/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton (2014-19): 7 yarış dışı

Lewis Hamilton (2014-19): 7 yarış dışı
9/32

Fotoğraf: XPB Images

Stoffel Vandoorne (2016, 2017-18): 8 yarış dışı

Stoffel Vandoorne (2016, 2017-18): 8 yarış dışı
10/32

Fotoğraf: Sutton Images

Pascal Wehrlein (2016-17): 8 yarış dışı

Pascal Wehrlein (2016-17): 8 yarış dışı
11/32

Fotoğraf: XPB Images

Pierre Gasly (2017-19): 8 yarış dışı

Pierre Gasly (2017-19): 8 yarış dışı
12/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jolyon Palmer (2016-17): 9 yarış dışı

Jolyon Palmer (2016-17): 9 yarış dışı
13/32

Fotoğraf: Sutton Images

Brendon Hartley (2017-18): 9 yarış dışı

Brendon Hartley (2017-18): 9 yarış dışı
14/32

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Valtteri Bottas (2014-19): 10 yarış dışı

Valtteri Bottas (2014-19): 10 yarış dışı
15/32

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Lance Stroll (2017-19): 11 yarış dışı

Lance Stroll (2017-19): 11 yarış dışı
16/32

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Felipe Massa (2014-17): 12 yarış dışı

Felipe Massa (2014-17): 12 yarış dışı
17/32

Fotoğraf: XPB Images

Esteban Gutierrez (2014, 2016): 12 yarış dışı

Esteban Gutierrez (2014, 2016): 12 yarış dışı
18/32

Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images

Sergio Perez (2014-19): 12 yarış dışı

Sergio Perez (2014-19): 12 yarış dışı
19/32

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sebastian Vettel (2014-19): 14 yarış dışı

Sebastian Vettel (2014-19): 14 yarış dışı
20/32

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Jenson Button (2014-16/2017): 14 yarış dışı

Jenson Button (2014-16/2017): 14 yarış dışı
21/32

Fotoğraf: XPB Images

Pastor Maldonado (2014-15): 15 yarış dışı

Pastor Maldonado (2014-15): 15 yarış dışı
22/32

Fotoğraf: XPB Images

Kevin Magnussen (2014, 2015-19): 16 yarış dışı

Kevin Magnussen (2014, 2015-19): 16 yarış dışı
23/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kimi Raikkonen (2014-19): 19 yarışı dışı

Kimi Raikkonen (2014-19): 19 yarışı dışı
24/32

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniil Kvyat (2014-17, 2019): 20 yarış dışı

Daniil Kvyat (2014-17, 2019): 20 yarış dışı
25/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen (2015-19): 21 yarış dışı

Max Verstappen (2015-19): 21 yarış dışı
26/32

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Daniel Ricciardo (2014-19): 24 yarış dışı

Daniel Ricciardo (2014-19): 24 yarış dışı
27/32

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Marcus Ericsson (2014-18): 24 yarış dışı

Marcus Ericsson (2014-18): 24 yarış dışı
28/32

Fotoğraf: Hasan Bratic / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr: (2015-19): 25 yarış dışı

Carlos Sainz Jr: (2015-19): 25 yarış dışı
29/32

Fotoğraf: LAT Images

Nico Hulkenberg (2014-19): 29 yarış dışı

Nico Hulkenberg (2014-19): 29 yarış dışı
30/32

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Romain Grosjean (2014-19): 32 yarış dışı

Romain Grosjean (2014-19): 32 yarış dışı
31/32

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso (2014-18): 32 yarış dışı

Fernando Alonso (2014-18): 32 yarış dışı
32/32

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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