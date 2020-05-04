Galeri: 2014'ten bu yana hangi pilot kaç kez yarış dışı kaldı?
Motorsport Türkiye olarak sizler için 2014'ten bu yana hangi pilotun kaç kez yarış dışı kaldığını derledik.
2020 itibariyle, 2014'ten bu yana gridde olan sadece Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Sergio Perez ve Kevin Magnussen var.
Bu galerimizde sizler için 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminde hangi pilotun kaç kez yarış dışı kaldığını derledik.
Ricciardo, Hamilton, Perez, Raikkonen, Vettel, Nico Hulkenberg ve Bottas 2014'ten bu yana 121 yarış çıktılar.
Hamilton bu yedi yarışta sadece 7 kez yarış dışı kalarak bu sürücüler arasında en iyi ortalamaya sahip olan pilot oldu.
Galerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Not: 2014'ten bu yana en az iki sezon F1'de yer alan ve 2019'un tamamında yer almış pilotlar listede yer alıyor.
Alex Albon (2019): 1 yarış dışı
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Robert Kubica (2019): 2 yarış dışı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
George Russell (2019): 2 yarış dışı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Antonio Giovinazzi (2017, 2019): 3 yarış dışı
Fotoğraf: LAT Images
Nico Rosberg (2014-16): 5 yarış dışı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Felipe Nasr (2015-16): 6 yarış dışı
Fotoğraf: XPB Images
Esteban Ocon (2016-18): 6 yarış dışı
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
Lando Norris (2019): 6 yarış dışı
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton (2014-19): 7 yarış dışı
Fotoğraf: XPB Images
Stoffel Vandoorne (2016, 2017-18): 8 yarış dışı
Fotoğraf: Sutton Images
Pascal Wehrlein (2016-17): 8 yarış dışı
Fotoğraf: XPB Images
Pierre Gasly (2017-19): 8 yarış dışı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Jolyon Palmer (2016-17): 9 yarış dışı
Fotoğraf: Sutton Images
Brendon Hartley (2017-18): 9 yarış dışı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Valtteri Bottas (2014-19): 10 yarış dışı
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Lance Stroll (2017-19): 11 yarış dışı
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Felipe Massa (2014-17): 12 yarış dışı
Fotoğraf: XPB Images
Esteban Gutierrez (2014, 2016): 12 yarış dışı
Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images
Sergio Perez (2014-19): 12 yarış dışı
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Sebastian Vettel (2014-19): 14 yarış dışı
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Jenson Button (2014-16/2017): 14 yarış dışı
Fotoğraf: XPB Images
Pastor Maldonado (2014-15): 15 yarış dışı
Fotoğraf: XPB Images
Kevin Magnussen (2014, 2015-19): 16 yarış dışı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kimi Raikkonen (2014-19): 19 yarışı dışı
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Daniil Kvyat (2014-17, 2019): 20 yarış dışı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen (2015-19): 21 yarış dışı
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Daniel Ricciardo (2014-19): 24 yarış dışı
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
Marcus Ericsson (2014-18): 24 yarış dışı
Fotoğraf: Hasan Bratic / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr: (2015-19): 25 yarış dışı
Fotoğraf: LAT Images
Nico Hulkenberg (2014-19): 29 yarış dışı
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Romain Grosjean (2014-19): 32 yarış dışı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fernando Alonso (2014-18): 32 yarış dışı
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: 2014'ten bu yana hangi pilot kaç kez yarış dışı kaldı?
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