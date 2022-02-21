Önceki / Alpine, ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak Sonraki / Alpine yeni aracını yarın Barselona'da piste çıkaracakFormula 1 / Alpine lansmanı Haberler
Galeri: Alpine A522'den kareler
Alpine, yeni aracının örtüsünü bugün yaptığı lansmanla kaldırdı. Takım, iki ayrı renk düzeni de tanıttı. Pembe ağırlıklı renk düzeni ilk iki yarışta, mavi ağırlıklı düzen diğer yarışlarda kullanılacak.
Alpine A522
1/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
2/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
3/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
4/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
5/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
6/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
7/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
8/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
9/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
10/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
11/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
12/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
13/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
14/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
15/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
16/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
17/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
18/20
Fotoğraf: Alpine
Alpine A522
19/20
Fotoğraf: Alpine
Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine,
20/20
Fotoğraf: Alpine
Haberi dinle
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
Alpine, ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak
Sonraki haber
Alpine yeni aracını yarın Barselona'da piste çıkaracak
Yorumları görüntüle
paylaşım
yorumlar