Galeri: Alpine A522'den kareler Alpine, yeni aracının örtüsünü bugün yaptığı lansmanla kaldırdı. Takım, iki ayrı renk düzeni de tanıttı. Pembe ağırlıklı renk düzeni ilk iki yarışta, mavi ağırlıklı düzen diğer yarışlarda kullanılacak.

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