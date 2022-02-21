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Formula 1 / Alpine lansmanı Haberler

Galeri: Alpine A522'den kareler

Alpine, yeni aracının örtüsünü bugün yaptığı lansmanla kaldırdı. Takım, iki ayrı renk düzeni de tanıttı. Pembe ağırlıklı renk düzeni ilk iki yarışta, mavi ağırlıklı düzen diğer yarışlarda kullanılacak.

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
3/20

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
4/20

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
5/20

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
6/20

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
7/20

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
12/20

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
18/20

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
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Fotoğraf: Alpine

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine,
Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine,
20/20

Fotoğraf: Alpine

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alpine, ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak
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Alpine, ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak
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Alpine yeni aracını yarın Barselona'da piste çıkaracak

Alpine yeni aracını yarın Barselona'da piste çıkaracak
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Video: Alpine, A522'nin örtüsünü kaldırıyor

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Galeri: Alpine A522'den kareler

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