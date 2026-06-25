Bortoleto, Avusturya GP ilk antrenman seansında yerini Paul Aron'a bırakacak
Audi F1 takımı, Paul Aron'un bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Gabriel Bortoleto'nun yerine piste çıkacağını açıkladı.
Paul Aron, Audi F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Alpine yedek pilotu Paul Aron, 2025 sezonu öncesinde takıma katılmış ve aynı zamanda Mercedes altyapısından yetişen bir isim olarak dikkat çekmişti.
Estonyalı pilot, geçen yıl alışılmadık bir pilot paylaşım anlaşmasının parçası olmuş ve Sauber adına birden fazla serbest antrenman seansında görev almıştı.
Aron, geçtiğimiz yaz Britanya ve Macaristan GP'lerinde ilk kez antrenman seansında yer almış, sezonun ilerleyen bölümünde ise İtalya, Meksika ve Abu Dabi'de Alpine adına açılış antrenman seanslarında piste çıkmıştı.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Paul Aron, Audi F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Bu sezon Barselona Grand Prix'si ilk antrenman seansında direksiyona geçen Aron, Nico Hülkenberg'in yerine görev yapmıştı.
İspanya'daki ilk antrenman seansında seansında altıncı sırada yer alan Aron, Gabriel Bortoleto'ya kıyasla 0.9 saniye daha hızlı bir tur zamanı kaydetmişti.
Aron'un bu hafta sonu Avusturya'da yeniden R26 direksiyonuna geçerek Bortoleto'nun yerine piste çıkacağı doğrulandı.
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