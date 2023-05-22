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Furbatto: "Bir aracın kopyasını üretmek imkansız"

Aston Martin'den Luca Furbatto'ya göre günümüzde bir aracı kopyalamak göründüğünden daha zor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Luca Furbatto, Alfa Romeo'da geçirdiği dönemin ardından Aston Martin'e imza attı ve bu yıl İngiliz ekipteki ikinci sezonunu geçiriyor.

Bu yıl takımın önemli ilerleme kaydetmesinin ardındaki isimler arasında yer alan Furbatto, Marca gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Furbotta, "Bu takımla sözleşme imzaladığımda, Aston Martin'in sunduğu olanaklar, takımın gelişimi ve kazanma arzusu beni cezbetti."

"Sadece araçla ilgilenmek değil, aynı zamanda mevcut altyapının sınırlamalarını görmek ve neleri geliştireceğinizi planlamak gerekiyor çünkü hedefimiz dünya şampiyonluğunu kazanmak." dedi.

Furbatto, günümüzde başka bir aracı kopyalamanın zor olduğunu söyleyerek, Red Bull - Aston Martin kıyasıyla ilgili şunları ekliyor: "Aslında bir aracın kopyasını üretmek imkansız çünkü bu iki araç arasında mimari açıdan önemli farklılıklar var. Sonuçta biz Mercedes'in güç ünitesini, vites kutusunu ve arka süspansiyonunu kullanıyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Dan Fallows ve Eric Blandin'in aerodinamik gelişim anlamında kendi çözümlerini kullandıklarını ve muhtemelen bunun da aracın temposunu büyük oranda artırmamıza yardım ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bir önceki sezonu hatırlarsanız, yılın ikinci yarısında önemli değişiklikler yapmıştık ve bunlar bizi doğru yönde götürmüştü."

"2022 sezonunun altıncı yarışında aracın aerodinamik konseptini değiştirdik fakat ilk bileşenlerin ortaya koyulduğu tarih Şubat ayıydı ve bu Red Bull aracının lansmanından epey önceydi."

"O dönem aerodinamik anlamda yanlış yönü seçtiğimizi fark ettik. Ayrıca aracın çeşitli noktalarında önemli adımlar attık."

"Bu sayede aracı daha iyi hale getirdik ve yılın ikinci yarısında muhtemelen en hızlı beşinci takım olup, önemli puanlar kazandık. Takım şimdi daha da iyi performans sergiliyor, beş yarışta dört kez podyuma çıktık ve Red Bull'un ardında ikinci sıradayız."

"Hepimiz başarılı olmak istiyoruz, hepimizde savaşçı ruh var ve sadece takımın ilerlemeye devam etmesini istiyoruz."

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