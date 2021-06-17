Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

Silverstone merkezli ekip, teknik taraftaki gücünü artırmayı planlıyor ve önümüzdeki süreçte 250'ye yakın personel alımı yapacak.

Furbatto'nun gelişi de, teknik yapıyı güçlendirmek için atılan büyük adımlardan ilki olacak. Önümüzdeki süreçte önemli isimlerin daha takıma katılması planlanıyor.

İtalyan mühendis, artık teknik direktörlük yerine teknik bölüm başkanlığı görevini yapacak olan Andrew Green'e doğrudan rapor verecek.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Furbatto hakkında şöyle konuştu: "Bize değerli bir bakış açısının yanı sıra, değerli bilgiler getirecek ve mevcut mühendislik grubumuzla birlikte çalışarak, kısa ve orta vadede yaklaşımımızı biçimlendirmemize yardımcı olacak."

Furbatto, son yirmi yılda çeşitli ekipler için çalıştı. Torino Üniversitesi'nden mezun oldu ve 1998-99 yıllarında British American Racing'de görev aldı. Daha sonra 2000 yılında yeni kurulan Toyota F1 takımıyla bir yıl geçirdi.

2001 yılında McLaren'a katıldı ve burada pek çok görev aldı. Daha sonra Toro Rosso ve Manor Racing'de baş tasarımcı olarak çalıştıktan sonra 2017'de aynı görevle Sauber'e katıldı.

Green ise "Bu, Aston Martin'i gridin ön tarafına getirme hedefimiz doğrultusunda yaptığımız birçok önemli işe alımdan ilki." açıklamasını yaparak, daha fazla anlaşmanın yapılacağını işaret etti.

Furbatto, Sauber'den ayrıldığı için belli bir süre kenarda kalacak ve Silverstone fabrikasında çalışmaya 2022 sezonu öncesinde başlayacak.