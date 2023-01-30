FTX'in Mercedes'in de aralarında bulunduğu şirketlere 3 milyar dolar borcu var

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Kripto borsası FTX, 2021 yılında Mercedes ile çok senelik sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda FTX logoları pilot tulumlarında ve araçlarda yer alırken, taraflar aynı zamanda NFT projesi gibi farklı projeler üzerinde de çalışıyordu.

Fakat şirket için işler pek de iyi gitmedi ve Kasım ayında iflas sürecini başlatmak zorunda kaldılar.

Mercedes, bunun üzerine FTX ile olan anlaşmasını askıya aldı. Sonrasında şirket logoları Brezilya Grand Prix'sinden itibaren Mercedes araçlarından kaldırıldı.

Lewis Hamilton, Mercedes attends FTX Off The Grid Fotoğraf: New Revolution Media

İflas sürecinden sonra yüz binlerce kişi mağdur olurken, mahkeme raporlarına göre Netflix ve Apple gibi dünya devi şirketler de büyük alacaklara sahip.

Yapılan açıklamalara göre en büyük 50 alacaklının FTX'ten 3.1 milyar dolarlık alacağı bulunuyor. Bu 50 alacaklı arasında Mercedes de var.

Mahkeme süreçleri şu anda devam ediyor fakat tarafların bu parayı ne kadar sürede alabileceği ya da alıp alamayacağı tam bir muamma.