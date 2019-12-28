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Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton, F1 Racing tarafından "Yılın Sürücüsü" seçildi

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Lewis Hamilton, F1 Racing tarafından "Yılın Sürücüsü" seçildi
28 Ara 2019 20:00

Lewis Hamilton, F1 dünyasının nabzını tutan dergi F1 Racing tarafından "Yılın Sürücüsü" seçildi.

Mercedes'in yıldız sürücüsü Lewis Hamilton, sezon boyunca gösterdiği performansının ödülü olarak, F1 dünyasının enlerinden olan F1 Racing dergisi tarafından "Yılın Sürücüsü" seçildi.

 
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