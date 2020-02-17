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Formula 1 / Son dakika

Fry: "Renault'nun hedefleri kolay değil"

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Fry: "Renault'nun hedefleri kolay değil"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Şub 2020 17:27

Renault teknik direktörü Pat Fry, Fransız markanın yaşadığı şanssızlıkların McLaren'den farklı olduğunu, bunun sebebinin ise hedeflerinin "kolay" olmaması olduğunu söyledi.

Fry, McLaren'de çalıştıktan sonra Renault'ya transfer olmuştu, işine ise bu ayın başında başladı. Fry, takımın patronları tarafından Woking merkezli takımı tekrardan rekabetçi konuma getirdiği için övgüler de toplamıştı.

Ancak Renault ona geçmişte sahip olmadığı bir teknik liderlik verdi ve Fry, McLaren'de yaptıklarını burada da tekrarlayacağını söyledi.

Fry, durum hakkında şunları söyledi: "Bence buradaki görev tamamen farklı. Bana göre McLaren, düzeltmesi zor birkaç probleme sahipti ama sanırım çocuk oyuncağı olan şeyler de vardı."

"Burada birkaç gündür bulunuyorum, bu yüzden bence yapacağımız ve gözlemleyeceğimiz pek çok şey var. Nerede olduğumuzu görmek için çok erken."

"İyi yeteneklere sahip pek çok iyi insan var. Gelişmek için en iyi yetenekler, en iyi insanlar ve en iyi metodların birleşimini yakalamak gerekiyor."

Fry'ın 2020 ve 2021 araçlarının gelişiminde direkt olarak ilişkisi olduğu göze alındığında, kendi işinin en önemli kısmının, Renault'nun altyapısının takımı gridde yükseltmek için en iyi şekilde çalışmasını sağlamak olacağını söyledi ve ekledi:

"En iyi yeteneklere sahip olduğumuz konusunda emin olup çabalamak istiyorum. Ve motor yarışları çok basitler. İyi yetenekler, iyi insanlar, iyi metodlar ve daha sonrasında işi zamana bırakmak... Tüm bunların çalışması gerek. Bu üçüne de ihtiyacınız olmasıyla beraber, insanların birlik içinde beraber çalışmalarını sağlamak zorundasınız."

"Buradaki en önemli nokta bu işi götürebilmek. Araç programı olayına yeni yeni adım atıyorum. Zamanımın en verimli şekilde kullanılması konusunda hangi bölümden başlamam gerektiğini araştırıyorum. McLaren bu durumda biraz farklıydı, çünkü aracın belirli bir kısmını düzeltmek üzerine çalışıyordum."

Fry aynı zamanda 2021'de başlayacak olan F1'in yeni çağı sebebiyle planının uzun vadeli olduğuna dikkat çekti.

"Gözünüzü her zaman uzun vadeli hedeflere dikmelisiniz. Bu çok kolay ve sanırım Ferrari, gelecek yarışa odaklanılan en klasik yerdi."

"Bunu yaparak uzun vadede ilerleyemezsiniz, doğru dengeyi bulmalısınız. Ben 2020 aracının gelişimine de 2021 aracının gelişimine de odaklanmak istiyorum. 2021 projesi çok büyük bir proje ve bu projeyi yakalamak için çok çalışmam lazım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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