Fry: "Yeni tabanın nasıl çalıştığını görmek ilginç olacak"

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Alpine, sezonun ilk üç yarışında da sıralama turlarında son bölüme kalma başarısı gösterdi ve tüm yarışlardan puanla ayrıldı.

Sıradaki yarış Imola olacak ve takım, bu hafta sonu güçlü formunu devam ettirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Pat Fry, "Imola tarihi Formula 1 pistlerinden birisi. Bu yıl yeni araçların Imola gibi pistte nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak. Umarım iyi bir gösteri sunabiliriz."

"Kendimize gelirsek, ilk üç yarıştaki performansımızdan gayet memnun olabiliriz. Sıralama performansımız rekabetçiydi çünkü baktığınızda her iki araçla da düzenli olarak son bölüme kaldık ve Melbourne'de her şeyi doğru yapsaydık, ikinci çizgi kadar yukarıda olabilirdik. Yarış tempomuzu ise geliştirmemiz lazım ve neler yapabileceğimizi araştırıyoruz."

"Sıralama turları ve yarış temposu arasında her zaman doğru denge yakalamaya çalışırsınız. Hem boş hem de dolu depoda rekabetçi olabilmek adına bunun üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Genel anlamda makul bir iş çıkardık ve geliştirmemiz gereken pek çok şey var."

"Bence iyi bir noktadayız ve kendimize ilerleyebileceğimiz güçlü bir temel hazırladık. Şimdi işimiz araca güncelleme getirmek adına, küçük dayanıklılık sorunlarının üstesinden gelmek olacak."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Fry, bu hafta sonu yeni bir taban güncellemesine sahip olduklarını da doğruladı.

"Herkes gibi biz de aracı olabildiğince çabuk geliştirmeye ve aracın ağırlığını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bu bir sprint hafta sonu olmasına rağmen test edeceğimiz yeni bir taban güncellememiz var. Bu yüzden bunun nasıl çalıştığını cuma günkü tek antrenman seansında göreceğiz. Bu, doğru yönde atılmış bir adım ve pistte nasıl performans gösterdiğini görmek ilginç olacak."

Sprint hafta sonunda, ilk antrenman seansının ardından araçlarda ayar değişikliği yapılamıyor. Bu da yeni güncellemeler getiren takımların bazı riskler aldığı anlamına geliyor.

Fry, "Sıralama turlarından önce bir şeyleri test etmek için yalnızca tek antrenman seansınız var ve yeni parçaları test etmek ve ayarları bulmak için yeterli olmayabilir. Bu açıdan yeni güncellemeler getirmek, bir dereceye kadar riskli. Ancak kendi korelasyon verilerimize güveniyoruz ve amacımız hazırladığımız iyi güncellemeleri olabildiğince çabuk getirmek." dedi.