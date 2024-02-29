Fry, Williams'ın yeni F1 aracını çok geç toparlaması karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor

Yaz aylarında Alpine'den ayrıldıktan sonra Kasım ayında Williams'a katılan Fry, 2024 aracının parçalarının Grove fabrikasından çok geç geldiğini söyledi ve Williams'ı, daha önce çalıştığı Ferrari ve McLaren gibi takımlarla kıyasladı.

Bu aynı zamanda geçen yılın başlarında takımda göreve başlayan takım patronu James Vowles yönetiminde üretilen ilk yeni araç oldu.

Fry, takımdaki kültürü ve süreçleri değiştirme çabalarının devam ettiğini belirtti.

Fry, "Bir araç üretirken izlediğimiz yolun normalden oldukça farklı olduğunu söyleyebilirim. Bence çok verimli değil."

"Her şey büyük ölçüde gecikiyor. Bir şeyleri geç bırakmanızın bir nedeni varmış gibi değil. Ben performans etkisi olmayan pek çok şeyi erken yapmaya ve zemini ise mümkün olduğunca geç yapmaya alışkınım, çünkü en büyük aero kazancı orada. Maliyet sınırında sadece bir tane yaparsınız ve testteki parça, aynı zamanda yarıştaki parçadır."

"Ama her şey geç geldi. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir daha yaşamak istemiyorum. Eminim James de bunu tekrar yaşamak istemiyordur!" dedi.

Pat Fry, Williams Teknik Şefi Fotoğraf: Williams

Fry, aero parçaların erken bir aşamada onaylanmasına rağmen üretime geçmesinin uzun zaman alması nedeniyle daha da hayal kırıklığına uğradığını kabul etti.

Fry "Bu size birkaç yönden zarar veriyor. Çünkü alışkın olduğumla karşılaştırdığımda, tüm aero yüzeylerini oldukça erken onayladık ancak yine de onları çıkarma konusunda zorlanıyoruz, çünkü her şey o büyük üretim dalgasında, yapmamız gereken devasa bir parça dağı gibi."

"Ayrıca maliyet açısından da çok verimli değil. Bu yüzden orada da kendimize zarar veriyoruz. Bence tüm bunlar kültürden kaynaklanıyor - işi yapma şeklimiz, çalışma kültürümüz böyle."

"Ve her üç kural setini de optimize etme konusunda daha akıllıca düşünmeliyiz. Artık mali tarafı da optimize etmeniz gerekiyor. Yapmayı başardığımız şey çok pahalıya mal oldu. En iyisi bundan bir daha kaçınmak. Umarım bir daha asla böyle olmaz. Umarım gelecek yıl burada aynı şeyi söylemiyor olurum!" dedi.

Vowles, 2023'ün FW45'i ile ilgili güncellemelerin sistem üzerinden gelişini izlediğinde ilerideki sorunların ilk ipucunu aldığını itiraf etti.

Motorsport.com'un Fry'ın görüşlerini nasıl değerlendirdiğini sorduğu Vowles, "Geçen yıl takıma geldiğimde 20 Şubat'tı ve araç çoktan fiziksel bir varlık haline gelmişti. Dolayısıyla benim görebildiğim daha çok yıl içinde yapılan güncellemelerdi ki, bu da bir üretime kıyasla çok hafif kalıyor."

"Bir yapı iki hafta içinde bir araya gelen 20.000 parçadan oluşuyor. Güncelleme ise bazen büyük bir güncellemedir, ancak bir zemin, ön kanat, arka kanat, her ne olursa olsun ve daha kontrollüdür. Ve orada mutlak sorun işaretleri vardı, ama kışınki kadar değil." şeklinde cevap verdi.