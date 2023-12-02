Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"
Williams'ın teknik departmanının başına geçen Pat Fry, Williams'ın şampiyonluk için çekişmesini istiyor.
Williams 2023 sezonunu takımlar şampiyonasında yedinci sırada tamamlayarak 2017'den bu yana en iyi sonucunu elde etti.
1 Kasım itibariyle, İngiliz ekibin teknik direktörlüğü görevini üstlenmeye başlayan Pat Fry, takımı birkaç yıl içinde şampiyonluk adaylarından biri haline getirmekte kararlı.
Fry, "Bana en çok ilham veren şey, takım yönetiminin sadece ileriye bakıyor olması."
"Takımın gelişim sürecini desteklemek için adına hangi yatırım gerekiyorsa yapmaya hazırlar. Eski bir İngiliz yarış ikonunu tekrar canlandırıyor olmak güzel bir duygu."
Fotoğraf: Williams
Logan Sargeant, Williams FW45
"Bir takımı dört farklı faktörler tanımlarsınız: insanlar, araçlar, metodoloji ve en önemlisi ekip ruhu."
"Risk almayı teşvik eden bir kültür yaratmayı amaçlıyoruz. Cesur olmalı ve birlikte çalışmalıyız. Hatalar yapabiliriz fakat öyle bile olsa, herkes bir adım ilerlemek için elinden geleni yapacaktır. Hepimiz birbirimizi desteklemeliyiz."
"Takımın, önümüzdeki yıl içinde ne tür ekipmanlara ve teknolojiye ihtiyaç duyacağını belirlemem gerekiyor. Nerede olduğumuz ve nereye gitmemiz gerektiği konusunda bir fikir edinmek için çeşitli departmanların yöneticileriyle zaten konuştum."
"Nihai hedefimiz şampiyonluk yarışında olmak. Önümüzdeki iki, üç veya dört yıl içinde mücadeleye katılmalı ve ilk üçe girmeliyiz."
"Bu zor bir görev fakat mevcut pozisyonları göz önüne aldığımızda, bunun başarılabilir olduğunu düşünüyorum."
"Kariyerim boyunca Ron Dennis ile çalıştım, Ferrari'de görev yaptım; bu takımlarda sadece galibiyetleri kutlarlar, başka bir şey kutlamazlar. Biz de bu tutumu benimsemeli ve Williams'ın yeniden kazanmaya başlaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.
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