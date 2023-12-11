Fry: "Williams kazanma zihniyeti geliştirmeli"

Williams'ın sahibi Dorilton Capital, Grove takımını eski ihtişamına kavuşturmak için yatırım yapıyor. Uzun süredir Mercedes'te çalışan James Vowles, 2023 için yeni takım patronu olarak yenilenmeyi denetlemek üzere getirildi.

Takımın temel zayıflıklarını belirledikten sonra Vowles, takımın CTO'su olması için Alpine'den eski Benetton, McLaren ve Ferrari çalışanı Fry'ı getirdi.

Fry, Enstone takımında ilk dördün ötesine geçme arzusu olmadığını hissettikten sonra katıldı. Ancak Vowles ve takımın yatırımcıları tarafından Williams'ın ön tarafa geri dönüş yolculuğunu tamamlamak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olacaklarına ikna edildi.

Williams'ın önünde hala uzun bir yol olsa da, şimdiden bir kazanma zihniyeti geliştirmeye başlaması gerektiğini söylüyor.

Williams'ta 1 Kasım'da göreve başlayan Fry, "Nihai hedef şampiyonluk mücadelesi vermek."

"2-3-4 yıl içinde ilk üçe girerek mücadeleye dahil olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz yerden inşa ederken bunu yapmak zor ama bence hepsi mümkün."

"Sanırım Ron [Dennis] ile çalışmış olmak ve [ikincinin kaybedenlerin ilki olduğu mantrası], Ferrari'de beş yıl çalışmış olmak ve kazanmayı kutlamaktan başka bir şey yapmamış olmak beni bu şekilde lekeledi. Dolayısıyla, kazanan bir takım olmak için bu alanı yeniden inşa etmemiz gerekiyor."

"İlk şey, genel vizyonun ne olduğudur? Yetersiz finanse edilen bir takımda, her yerde ayrı bir sisteminiz olur. Genel bir vizyonu olmayan bir şirket inşa etmiş olursunuz."

"Yani her şey 'beş yıl içinde şampiyonluk kazanmak' hedefi ile başlıyor. Daha sonra bunun altındaki araçları devreye sokmalıyız. İnsanları geliştirmeliyiz, zihniyeti geliştirmeliyiz. Sanırım bunun haritasını çıkarmak kolay ama yapmak zor." dedi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Alpine'dekine benzer bir pozisyon olan CTO rolünde Fry, Williams'ın her departmandaki uzun vadeli teknik gereksinimlerini stratejik olarak planlamaktan sorumlu olacak.

Fry, "Yapacağım ilk şey, beş yıl içinde hangi araçlara ve teknolojiye ihtiyacımız olduğu sorunu yanıtlamak. O kadar ileriyi düşünmek zorundasınız. Çünkü bu tür şeylerin birçoğunu uygulamaya koymanız o kadar uzun sürüyor."

"Çeşitli departmanların yöneticileriyle zaten bu tür konuşmalar yapıyordum. Bu nedenle onların nerede olduğumuz, nereye ulaşmamız gerektiği konusundaki fikirlerini almak ve ardından her şeyi bir araya getirmeye çalışmak iyi oldu."

"Gerçekte nereye varmamız gerektiğine ve gerçekte neye ihtiyacımız olduğuna dair kolektif bir karar olacak." dedi.

Williams, AlphaTauri'nin sezon sonunda kendileriyle verdiği mücadeleye direndikten sonra 2023 sezonunu yedinci sırada tamamladı.