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Fry: "Taban kenarlarına ilave parça eklenmesine izin verilmesi, rakiplere avantaj kazandırdı"

Alpine, rakip Formula 1 takımlarının FIA'nın sezon öncesi taban kenarlarında ilave parçalara izin vermesin sonrası avantaj elde ettiğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Fry: "Taban kenarlarına ilave parça eklenmesine izin verilmesi, rakiplere avantaj kazandırdı"
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Formula 1'in uzun bir süre sonra yeniden yer etkisi konseptini benimsemesi bir takım sıkıntılara da yol açtı. Bu sıkıntıların en büyüğü ilk kez Barcelona testlerinde karşımıza çıkan dalgalanma, yani araçların yüksek hızda ani yere basma gücü kayıpları yaşayıp zıplaması.

Birkaç takım, taban kenarlarının aşağı doğru esnemesinin sorunu tetiklediğini fark etti -fakat bu aynı zamanda yere basma kuvvetinde ani bir artışa da yol açıyor.

Mercedes'in de aralarında olduğu birkaç takım testler esnasında ilave parçalar eklemek suretiyle taban kenarlarını güçlendirerek sorunu çözmeye çalıştı, bir kural değişikliğiyle de bu güncellemenin yarışlarda kullanılmasına da izin verildi.

Alpine, kural değişikliğine izin verilmesinin kendilerine yardımcı olmadığını, çünkü başlangıçtan itibaren esnemeyecek kadar güçlü, yeterince sağlam bir zemin yarattıklarını, bunu yaparken de aracın normale göre daha ağır olacağını bilmelerine rağmen bu yolu seçtiklerini söylüyor.

Alpine teknik direktörü Pat Fry, ilave parçalara izin verilmesi sonrası hafif bir araç tasarlayan takımların avantaj kazandığını belirtti.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Alex Albon, Williams FW44

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Alex Albon, Williams FW44

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Fry, Alpine'in dalgalanma sorununun ve esnek tabanların üstesinden nasıl geldiği sorusuna, "Aracı tasarlarken amacımız maksimum performans elde etmekti, bunu yaparken normalden biraz daha ağır olacağını biliyorduk."

“Zemini olabildiğince sertleştirdik, geniş üst gövdemiz de araç ayarları konusunda yardımcı oldu. Dürüst olmak gerekirse bu faktörler bize avantaj sağladı."

“Dolayısıyla ilave parçaların eklenmesine izin verilmesi biraz sinir bozucuydu, ne diyebilirim ki?"

"Zemin yeterince sert olduğu için ilave parça eklemedik, umarım bu diğer takımlara büyük ölçüde yardımcı olmuştur."

“Hepsi oyunun bir parçası. Bir sonraki güncellemeyi buna göre yapacağız. Daha hafif bir araba da yapabilirdik ama biz çoktan gideceğimiz yolu seçmiştik." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine'in bu ayın sonlarında Emilia Romagna GP'si öncesi bir dizi güncelleme getirmesi bekleniyor ve Fry, ilave parçalara izin verilmesi sonrası artık ağırlık tasarrufunun yanı sıra saf performans kazanımlarına da bakmak zorunda kalacaklarını söylüyor.

Fry, "Her ikisine de odaklanmalıyız. Açıkçası birçok alandan tur zamanı çıkarabiliriz ancak her şeyi mantıklı bir şekilde halletmemiz gerekiyor."

"Önümüzdeki iki ya da üç yarışta bazı güncellemelerimiz olacak. Bu güncellemeler, sezon başlamadan, o dönemki bilgimize dayanarak planladığımız güncellemeler."

"Diğer araçlarda gördüğümüz tüm ilginç şeylerden sonra aracın gereğinden fazla ağır olduğunu düşünmeye başladık. Mümkün olduğunca hafiflemek istiyoruz. Pek uzakta değiliz ama birkaç kilo daha hafif olmak istiyoruz." dedi.

Ancak Fry, takımların potansiyel dayanıklılık sorunlarına izin vermemek ve aracın kırılgan olmasını engellemek için tüm bileşenlerin ağırlığını dikkatli bir şekilde dengelemek zorunda olduklarını itiraf etti.

Fry, "Bu oldukça zorlu bir iş. Kerblerin üzerinden geçerken herhangi bir sorun yaşamamak için aracı daha sert ve daha ağır hale getiriyoruz."

"Bunun bir savaş olduğunu söyleyebilirim. Normalde, sezonun ilk yarısında beş kilo daha ağır bir aracımız var ve siz onun dayanıklı olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu araçlarla, bu zemin tasarımıyla, kerblerden geçerken ve olası hasar oluşturabilecek durumların içindeyken artık daha savunmasızız." dedi.

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