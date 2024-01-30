Fry: "Schumacher'le ilgili söylentiler doğruysa şaşırmam"

Geçirdiği kayak kazasından bu yana Michael Schumacher'in durumu hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Ailesi bu konuda konuşmuyor ve başkalarının da konuşmasını istemiyor. Bu isteğe genellikle saygı duyulsa da, bazen birkaç imalı açıklamanın yapıldığı da bir gerçek.

Yedi kez dünya şampiyonu Schumacher'in eski takım arkadaşı Johnny Herbert, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda Schumacher'in akşam yemeği sırasında ailesi tarafından yemek masasına oturtulduğuna dair bir söylenti olduğunu belirtmiş ancak "bunun doğru olup olmadığını bilmediğini" eklemişti.

Bu iddia, Williams teknik direktörü Pat Fry'a soruldu.

GPBlog'un haberine göre Fry, "Michael Schumacher'in durumu hakkında hiçbir şey duymadım."

"Bu nedenle son zamanlarda söylenenleri ne doğrulayabilir ne de yalanlayabilirim."

"Michael'a dünyanın en iyi tıbbi ekibi bakıyor ve tarihte hiçbir insanın Michael'ın sakatlığı için gördüğü bakımı görmediğine %100 inanıyorum."

"Ailenin gerekli kaynağı var."

"İyileşmesini umuyor ve bunun için dua ediyorum."

"Eğer yemek masası ya da araca bindirildiği söylentileri doğruysa, bu beni hiç şaşırtmaz çünkü beyninizi uyarmak için yapabileceğiniz şeylerin bunlar olduğunu hayal edebiliyorum."

"Umduğum tek şey Michael'ın yaşamaya değer bir hayat sürmesi." dedi.