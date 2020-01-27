Fry: “Schumacher’i geri döndürme fikri, aklıma içki içerken geldi”

Yedi F1 şampiyonluğu bulunan Schumacher, 2006 sezonunun sonunda emekli olmuş, ancak dört yıl sonra spora Mercedes’le geri dönmüştü.

2009’da Brawn GP’de şampiyonluk yaşayan Ross Brawn ve Fry, şampiyon sürücüleri Jenson Button’ın 2010 için McLaren’a katılmasının ardından yeni bir sürücü aramak durumunda kaldılar.

Schumacher’i takıma getirme fikri, Fry’ın aklına içki içerken gelmiş.

Fry, “Maaşı yüzünden Jenson’la devam edemeyeceğimizi anladığımızda, aslında sıkışıp kalmıştık. Senenin sonlarıydı. Düşünebileceğimiz iyi sürücüler vardı. Nick Heidfeld iyi bir performansa sahipti ve onu düşündük. Ancak gerçek bir süper starı özlemiştik.”

“Ross ve ben birkaç bira içtik, Michael da oradaydı. Ross’a dedim ki, ‘Michael senin arkadaşın, onunla konuş ve neler olacak görelim.’ Beş dakika sonra geri geldi ve Michael’in konuşmalara başlamaya hazır olduğunu söyledi. Bu harika bir andı.” şeklinde konuştu.

Schumacher, Mercedes’in bugünkü halini almasında önemli bir rol oynadı ancak takımda yarıştığı 3 sene boyunca sadece tek bir podyum alabildi. Ancak Fry, yine de Schumacher tercihinin doğru olduğunu düşünüyor.

“Michael, sıkı çalışma iradesiyle beraber gelmişti. İyi bir yarıştan veya galibiyetten sonra genelde toplantıları kısa tutup içmeye gitme isteğiniz olur, ancak Michael sayesinde anı kullanmamız gerektiğini fark ettik. Bir multi milyoner ve yedi kez dünya şampiyonuna göre Michael’ın, üç-dört saat boyunca oturup tartışmalar yapma isteği benzersizdi.”

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